یکی دو روز از عرضه‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۳ می‌گذرد و همین حالا هم صحبت‌ها از عرضه‌ی قسمت بعدی این سری بازی‌ها آغاز شده است. شایعه‌ای جدید، از عرضه‌ی یک رزیدنت اویل دیگر در سال ۲۰۲۱ خبر می‌دهد. گفته شده است که این رزیدنت اویل با تمام بازی‌های مجموعه فرق خواهد داشت.

رزیدنت اویل بزرگترین مجموعه‌ی شرکت کپ‌کام است و اینکه این شرکت بازی‌های متعددی را در این مجموعه در دست ساخت داشته باشد، اصلا موضوع غریبی نیست؛ طوری که می‌توانیم مطمئن باشیم همین حالا هم ساخت رزیدنت اویل ۸ برای کنسول‌های نسل بعد آغاز شده است. با این حال، شایعه‌ی منتشر شده از رزیدنت اویل نسل بعد نمی‌گوید، بلکه خبر از ساخت یک رزیدنت اویل متفاوت برای کنسول‌های نسل فعلی می‌دهد.

شایعه‌ی منتشر شده از سوی حساب کاربری Dusk Golem در توییتر، که سابقه‌ای بلند و بالا در ارایه‌ی اطلاعات کاملا درست حول مجموعه‌ی رزیدنت اویل دارد، از عرضه‌ی یک رزیدنت اویل دیگر در سال ۲۰۲۱ می‌گوید.

قرار است این رزیدنت اویل هم روی کنسول‌های نسل فعلی و هم روی کنسول‌های نسل بعد اجرا شود و ساخت آن هم از سال ۲۰۱۶ شروع شده است؛ طوری که کپ‌کام زمان توسعه‌ای نزدیک به ۵ سال را برای آن در نظر گرفته است.

در این شایعه آمده است که مراحل توسعه‌ی بازی، بسیار شبیه به رزیدنت اویل ۳ اصلی بوده‌اند. با اینکه توضیحات بیشتری داده نشده، ولی می‌دانیم که رزیدنت اویل ۳ اصلی که توسط هیدکی کامیا در سال ۱۹۹۸ ساخته می‌شد، آن‌قدر با یک رزیدنت اویل فرق داشت که نهایتا آن را کنار گذاشتند و یک رزیدنت اویل ۳ دیگر ساختند. پیش از این در مقاله‌ای طولانی از قصه‌ی ساخت رزیدنت اویل ۳ گفته‌ایم.

این طور که به نظر می‌رسد، در ماه‌های آینده باید منتظر رونمایی این رزیدنت اویل متفاوت باشیم. اکانت توییتر Dusk Golem می‌گوید بازی آن‌قدر با یک رزیدنت اویل معمولی فرق می‌کند که انتظار دارد جمعیت زیادی از طرفداران ناراحت شوند. با این حال، او می‌گوید که این رزیدنت اویل یکی از بهترین و باکیفیت‌ترین بازی‌های این مجموعه است و تست‌های داخلی کپ‌کام بسیار خوشایند بوده‌اند.

منتقدان و بازی‌کننده‌ها آن‌طور انتظار می‌رفت بازسازی رزیدنت اویل ۳ را تحویل نگرفته‌اند. این بازسازی توسط یک استودیوی دیگر و خارج از کپ‌کام ساخته شده؛ استودیویی که تعدادی از طراحان سابق پلاتینیوم گیمز را در خود جای داده است. منتقدان و بازی‌کننده‌ها گفته‌اند که گیم‌پلی بازسازی رزیدنت اویل ۳ شگفت‌انگیز است، ولی بازی بسیار کوتاه است و به سرعت تمام می‌شود.

بازگشت قدرتمند کپ‌کام به سری رزیدنت اویل با رزیدنت اویل ۷ در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت. با این حال بازسازی سال گذشته‌ی رزیدنت اویل ۲ بود که دوباره نام این مجموعه را سر زبان‌ها انداخت. کپ‌کام هم بدون شک انتظار دارد تا این روند را حفظ کند.

رزیدنت اویل ۳ تازه عرضه شده است و به هیچ وجه انتظار نداریم در هفته‌های آینده از رزیدنت اویل سال بعد کپ‌کام بشنویم، ولی احتمال اینکه در ماه‌های آینده شاهد رونمایی بازی باشیم هرگز دور از ذهن نیست.

منبع: توییتر

