به گزارش پردیس‌گیم، بازی The Last of Us II با تاخیر مواجه شد و تا تاریخی نامشخص تعلیق خورد. حال یکی از لیکرها، در اعتراض به تاخیر بازی، اقدام به انتشار دو دیدیوی تقریبا کوتاه از گیم‌پلی بازی کرده است. البته شاید ویدیوهای منتشرشده حاوی کمی اسپویل نیز باشند، اما مطمئنا تماشای آنها خالی از لطف نخواهد بود.

در ویدیوی اول می‌بینیم که الی به دنبال دوستان خود است و در طی یافتنِ آنها، با به دست گرفتن گیتاری، مشغول به گیتار زدن می‌شود، می‌توان گفت سیستم گیتار زدن در The Last of Us II بسیار روان و زیبا کار شده است، همانطور که خواهید دید، با تغییر دادن حالت شانه‌ی الی می‌توان تُنِ موزیک را به کلی تغییر داد و در نغمه‌های متفاوت مشغول به نواختن شد.

اما در کلیپ دوم الی را همراه با معشوقه‌ی خود Dina می‌بینیم که درحال اسب‌سواری هستند. البته در ویدیوی دوم شاهد مشکلاتی در سیستم صوتی بازی هستیم که نشان از ناکامل بودن بازی است که البته در نسخه‌ی نهایی اصلاح خواهد شد.

کلیپ‌های لورفته به درخواست سونی پس از ساعاتی از صفحات رسمی حذف شده و از وبسایت‌ها نیز پاک شدند. شما می‌توانید هر دو ویدیوی لورفته از بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید.

منبع متن: pardisgame