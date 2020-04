شرکت آتلوس خبر از عرضه‌ی بازسازی «کاترین» (Catherine) روی کنسول نینتندو سوییچ داده است. این بازسازی که چند وقت پیش برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شده بود، با همان اسم Catherine: Full Body روی سوییچ عرضه خواهد شد.

بازسازی کاترین یعنی Catherine: Full Body سال گذشته روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شد و مکانیک‌ها و شخصیت‌های کاملا جدیدی را به این بازی معرفی کرد. آتلوس نسخه‌ای از Catherine: Full Body را در ژاپن روی پلی‌استیشن ویتا عرضه کرده بودند، طوری که تصور می‌کنیم آماده سازی نسخه‌ای از این بازی برای نینتندو سوییچ پیچیدگی‌های چندان زیادی را برای این شرکت در پی نداشته است.

نسخه‌ی سوییچ Catherine: Full Body در روز ۱۷ تیر ۱۳۹۹ عرضه خواهد شد.

بازی کاترین، تجربه‌ای بسیار خاص و متفاوت را به مخاطب خود ارایه می‌دهد؛ طوری که چه از نظر داستانی و چه از نظر گیم‌پلی، با یک بازی کاملا جدید طرف هستیم. با اینکه از عرضه‌ی نسخه‌ی اصلی کاترین نزدیک به ده سال می‌گذرد، ولی هنوز هم تجربه‌ای شبیه به آن در صنعت بازی ارایه نشده است.

از نظر گیم‌پلی بازی به دو بخش متفاوت تقسیم می‌شود. در یک بخش، بازی‌کننده‌ها با انتخاب‌های خود داستان را پیش می‌برند و در بخش دیگر با یک سکوبازی معمایی روبرو می‌شوند. داستان و گیم‌پلی بازی کاملا با یکدیگر گره خورده است و دو بخش متفاوت بازی، روی همدیگر تاثیر می‌گذارند.

کاترین قصه‌ای درباره‌ی ازدواج و روابط بین افراد برای مخاطب بزرگسال تعریف می‌کند و در حالی که نسخه‌ی اصلی این بازی، بین سه شخصیت اتفاق می‌افتاد، در Catherine: Full Body یک شخصیت اصلی دیگر هم به بازی اضافه می‌شود و روابط افراد را حتی از قبل هم پیچیده‌تر می‌کند.

نسخه‌ی سوییچ Catherine: Full Body محتوای دانلودی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ را هم در خود جای داده است؛ یعنی بازی‌کننده‌ها می‌توانند از صداگذاری‌های مختلف، شخصیت جوکر پرسونا ۵، لباس‌های مختلف و پشت صحنه‌ی بازی از همان ابتدای کار لذت ببرند.

