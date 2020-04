شرکت بازی‌سازی اپیک گیمز بخش کاملا جدیدی برای تهیه کنندگی و انتشار بازی‌های دیگر کمپانی‌ها تاسیس کرده است. این شرکت جدید Epic Games Publishing نام دارد و در اولین حرکت خود، قراردادی برای همکاری با سه استودیوی معروف و بزرگ بازی‌سازی امضا کرده است. سه استودیوی «رمدی»، «پلی‌دد» و «جن‌دیزاین» بازی‌های آینده‌ی خود را برای تمام پلتفرم‌ها با تهیه کنندگی اپیک گیمز تولید خواهند کرد.

قراردادی که شرکت Epic Games Publishing برای تهیه کنندگی بازی‌های این سه استودیو تنظیم کرده، بسیار متفاوت از قراردادهای معمول است و استودیوهای بازی‌سازی کاملا برنده‌ی این قرارداد هستند. وزنه‌ی منافع کاملا به سمت استودیوهای بازی‌سازی است و اپیک گیمز از دیدگاه مالی سود زیادی از این قراردادها نخواهد برد؛ طوری که چنین قراردادهایی به هیچ وجه در صنعت بازی سابقه نداشته‌اند.

واضح است که اپیک گیمز بیشتر در راستای ارتقا برند خود چنین قراردادی با شرکت‌های بازی‌سازی وضع کرده است. در حرکتی بسیار نامعمول، اپیک گیمز شرایط قراردادهایی که با سه استودیوی رمدی، پلی‌دد و جن‌دیزاین وضع کرده‌اند را منتشر کرده است.

اپیک گیمز بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن درباره‌ی این همکاری جدید خود توضیح داده است:

رویه‌ای که اپیک گیمز برای تهیه و توزیع پیش گرفته کاملا با مدل معمول و فعلی تفاوت می‌کند. هدف اپیک گیمز وضع قراردادی در این صنعت به نفع بازی‌سازان است تا آن‌ها بتوانند کاملا روی ساخت بازی تمرکز کنند. مالکیت و آزادی خلاقانه‌ی کامل . شرکت‌های بازی‌سازی حقوق معنوی صد درصدی مجموعه‌ها و بازی‌ها را برای خود حفظ خواهند کرد و کنترل خلاقانه‌ی کامل روی آنچه تولید می‌کنند خواهند داشت.

. شرکت‌های بازی‌سازی حقوق معنوی صد درصدی مجموعه‌ها و بازی‌ها را برای خود حفظ خواهند کرد و کنترل خلاقانه‌ی کامل روی آنچه تولید می‌کنند خواهند داشت. سرمایه‌گذاری کامل پروژه‌ها . اپیک گیمز صد درصد هزینه‌های ساخت را برعهده خواهد گرفت. از حقوق بازی‌سازان گرفته تا هزینه‌های عرضه مثل کنترل کیفیت، ترجمه، بازاریابی و تمام هزینه‌های انتشار.

. اپیک گیمز صد درصد هزینه‌های ساخت را برعهده خواهد گرفت. از حقوق بازی‌سازان گرفته تا هزینه‌های عرضه مثل کنترل کیفیت، ترجمه، بازاریابی و تمام هزینه‌های انتشار. تقسیم سود پنجاه / پنجاه. شرکت‌های بازی‌سازی سهم عادلانه‌ای برای کار خود دریافت خواهند کرد. پس از بازگشت سرمایه، بازی‌سازان حداقل ۵۰ درصد تمام درآمدهای حاصل را دریافت خواهند کرد. تیم سویینی، مدیرعامل و موسس شرکت اپیک گیمز، اضافه کرده است: «ما قراردادی برای تهیه کنندگی بازی‌ها تنظیم کرده‌ایم که دوست داشتیم خودمان وقتی با شرکت‌های تهیه و توزیع کار می‌کردیم، دریافت کنیم.» هکتور سانچز،‌ مدیر شرکت اپیک گیمز پابلیشینگ، درباره‌ی قراردادهای جدیدشان گفته است: «سه شرکت جن‌دیزاین، رمدی و پلی‌دد از خلاقانه‌ترین و مستعدترین استودیوهای بازی‌سازی این صنعت هستند و دیدگاه قدرتمندی برای بازی‌های بعدی خود دارند. آن‌ها کنترل کامل روی پروژه‌های خود خواهند داشت، اپیک هم مجموعه‌ای کامل از سرمایه و خدمات به آن‌ها ارایه خواهد داد.»

اطلاعات بیشتر درباره‌ی پروژه‌ها قرار است در ماه‌های آینده منتشر شوند.

ورود اپیک گیمز به حوزه‌ی تهیه و توزیع بازی، با همکاری استودیوهای مهمی صورت می‌گیرد. استودیوی بازی‌سازی «رمدی» (Remedy Entertainment) بازی‌های بزرگی مثل «مکس پین» (Max Payne) و «آلن ویک» (Alan Wake) را در کارنامه دارد و بازی اخیر این استودیوی یعنی «کنترل» (Control) هم توانسته است به یکی از پرافتخارترین بازی‌های سال قبل تبدیل شود. استودیوی «جن‌دیزاین» (genDesign) سازنده‌ی بازی «آخرین محافظ» (The Last Guardian) است و توسط «فومیتو اوئدا»، بازی‌ساز معروف «سایه‌ی کلوسوس» و «ایکو» تاسیس شده. استودیوی «پلی‌دد» (Playdead) هم ساخت دو بازی «لیمبو» (Limbo) و «اینساید» (Inside) را در کارنامه دارد که هر دو از تحسین‌شده‌ترین باز‌ی‌هار تاریخ هستند.

بازی‌ها قرار است برای کنسول‌های مختلف و کامپیوتر ساخته شوند. استودیوی رمدی در بیانیه‌ای گفت که قرارداد آن‌ها با اپیک گیمز برای ساخت دو بازی است؛ یک بازی بزرگ تراز اول و یک بازی کوچک که هر دو هم برای کنسول‌های نسل بعد ساخته خواهند شد.

این سه استودیوی بزرگ، تنها همکاران اپیک گیمز برای ساخت بازی نخواهند بود. شرکت Epic Games Publishing گفته است که به‌زودی از دیگر همکاری‌های خود هم خبر خواهند داد.

