اگر از تاخیر The Last of Us II ناراحت هستید و اعصابتان خورد شده است، باید بگویم که تنها نیستید و خودِ ناتی‌داگ نیز به گفته‌ی نیل دراکمن چنین حسی دارد. به گزارش پردیس‌گیم، نیل دراکمن که کارگردانی TLOU 2 را برعهده دارد، در مصاحبه‌ای با PlayStation Blog عنوان کرد که از تاخیرِ وارد شده بر The Last of Us II بسیار ناراحت و خشمگین است، اما تمام اعضای استدیو درحال تلاش هستند تا بازی هرچه سریعتر به دست هواداران برسد.

او گفت وقتی به سختی کاری انجام می‌دهید و برای انتشار آن بسیار ذوق‌زده هستید، اما ناگهان مشکلی در عرضه‌ی محصول پیش می‌آید، احساس بدی به شما دست می‌دهد. وی همچنین در ادمه‌ی حرف‌های خود گفت:

"ما می‌دانیم که قرار است یک بازی بزرگ عرضه کنیم، و باید کمی بیشتر از قبل برای انتشار آن صبر کنیم. می‌دانم که هواداران ناامید شده‌اند، اما باور کنید، ما نیز دقیقا مثل شما از این‌که بازی در تاریخ مشخص شده منتشر نخواهد شد ناراحت و ناامید شدیم. هفته‌ها قبل از اعلام این موضوع تیمِ ما مشغول به کار از خانه بودند و همچنان نیز در حال کار هستند."

گویا دراکمن به کارکنان ناتی‌داگ توصیه کرده است که به دلیل شرایط فعلی که سرتاسر جهان با آن درگیر شده‌اند، زمان بیشتری را به خانواده‌ی خود اختصاص داده و بیشتر با آن‌ها وقت بگذرانند.

منبع متن: pardisgame