چند هفته‌ی پیش بود که درباره‌ی لغو رویدادهای بزرگ صنعت بازی، از جمله بزرگترین رویداد سال این صنعت یعنی E3 شنیدیم. سازمان Entertainment Software Association، برگزار کننده‌ی نمایشگاه E3 در کنار اعلام خبر لغو E3 2020 گفت که در حال برنامه ریزی برای نسخه‌ی دیجیتال و آنلاین این مراسم هستند. با این حال طبق گزارش‌هایی جدید، خبری از برنامه‌ی آنلاین و دیجیتال E3 نخواهد بود.

این اطلاعات از سوی «مایک فوتر»، نویسنده‌ی حوزه‌ی تجارت بازی منتشر شده است. او در برنامه‌ی هفتگی خود از تلاش‌های متعدد سازمان ESA برای ساخت برنامه‌ای دیجیتال از E3 2020 صحبت کرده است؛ تلاش‌هایی که هیچ کدام نتیجه نداده‌اند.

طبق گزارش منتشر شده، سازمان ESA با شرکت‌های متعدد بازی‌سازی و رسانه‌ها صحبت کرده و بیشتر آن‌ها به طور کلی پیشنهادهای این سازمان برای برنامه‌های ارایه شده را رد کرده‌اند. پیشنهادهای ESA به شرکت‌های بازی‌سازی، ساخت برنامه با همکاری شبکه‌ی تلویزیونی و کاملا بی‌ربط Good Morning America و یا استفاده از بستر توییچ و سایت خبری آی‌جی‌ان برای نمایش برنامه‌ها بوده است.

وب‌سایت آی‌جی‌ان و تعداد زیادی از شرکت‌های بازی‌سازی به برگزارکنندگان E3 مستقیما گفته‌اند که «ما هیچ نیازی به شما نداریم.» این طور که به نظر می‌رسد، وضعیت نمایشگاه E3 نه تنها فقط در سال جاری، بلکه برای آینده هم معلوم نیست.

از طرف دیگر، یکی دو روز پیش وب‌سایت آی‌جی‌ان خبر از برگزاری رویدادی چند روزه به صورت آنلاین برای تابستان امسال داد. شرکت‌های بازی‌سازی مختلفی، از جمله سگا، اسکوئر انیکس، باندای نامکو و گوگل هم گفته‌اند که با آی‌جی‌ان برای برگزاری این رویداد آنلاین همکاری خواهند کرد.

اگر آی‌جی‌ان، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌کننده‌های نمایشگاه E3، بتواند رویداد آنلاین خود را به خوبی و با موفقیت برگزار کنند، کار برای برگزارکنندگان E3 در آینده حتی سخت‌تر خواهد شد.

شرکت‌های بازی‌سازی و رسانه‌ها در حالی به نمایشگاه E3 پشت می‌کنند که رویداد گیمزکام حتی با وجود اینکه لغو شده است، با پشتیبانی بازی‌سازان به صورت دیجیتال برگزار خواهد شد. قرار است به جای نمایشگاه گیمزکام، امسال نسخه‌ای دیجیتال از آن پخش شود و شرکت‌های متعددی هم در آن حضور داشته باشند.

رویدادهای مختلف صنعت بازی در حالی یکی پس از دیگری لغو می‌شوند که سال ۲۰۲۰ قرار است میزبان نسل جدیدی از کنسول‌ها و تعداد زیادی بازی بزرگ باشد. هنوز از بحران جهانی بزرگ پیش‌آمده به خاطر نوع جدید ویروس کرونا عبور نکرده‌ایم، در نتیجه درباره‌ی برنامه‌های مختلف شرکت‌های بازی‌سازی هیچ نظری نمی‌توان داد.

