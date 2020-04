عنوان دیگری برای Xbox Series X معرفی شد+ تریلر

به گزارش پردیس‌گیم، بازی دیگری برای کنسول نسل نهمی مایکروسافت معرفی شد. در اصل باید گفت Dynamic Voltage باعلام کرد که بازی Orphan of the Machine در پاییز امسال برای کنسول جدید مایکروسافت منتشر خواهد شد. البته باید به خاطر داشت که این بازی تنها توسط یک سازنده در دست توسعه است و اگر به دنبال دیدن قدرت گرافیکی کنسول‌های نسل جدید هستید، نباید به Orphan of the Machine تکیه کنید.

با توجه به صحبت‌های "سازنده‌ی" این بازی، Orphan of the Machine از بازی‌های زیادی از جمله Metroid الهام گرفته است. شما باید در نقش یک دلفین، سعی بر پاک‌سازی اقیانوس از ربات‌ها داشته باشید.

فعلا زمان انتشار دقیق بازی مشخص نشده، همچنین انتشار این عنوان برای کنسول‌های دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شما می‌توانید تریلر منتشر شده از Orphan of the Machine را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

