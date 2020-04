بازی Kingdom Two Crowns برای Android و iOS منتشر خواهد شد

با پیش‌خرید این بازی co-op و استراتژیک که برای تلفن‌های همراه طراحی شده، به اکتشاف و ساخت و ساز و مبارزه مشغول شوید! به گزارش پردیس‌گیم، Mobile monarchs با اعلام عرضه‌ی Kingdom Two Crowns برای Android و iOS خبر از انتشار این بازی در تاریخ 9 اردیبهشت دادند. این بازی دنباله‌ای است بر Kingdom: New Lands که در اپ‌ استور و گوگل‌پلی توانست به ترتیب نمرات ۴.۶/۵ و ۴.۵/۵ را از کاربران دریافت کند. شما هم‌اکنون می‌توانید این بازی را در گوگل‌پلی یا اپ استور پیش خرید نمایید.

شما می‌توانید در نسخه‌ی موبایلی Kingdom: Two Crowns واحدهای نظامی و غیرنظامی را به شکل راحت‌تری به خدمت درآورید، به فناوری‌های پیشرفته‌تر دست یابید و اسرار بیشتری در دنیای اطراف خود کشف کنید. بازی در عین حال که چالش‌ برانگیز خواهد بود، با اتمسفر پیکسلی و موسیقی متن خود، جوی آرامش‌بخش برای کاربران به ارمغان می‌آورد. شما باید با استفاده از امکانات مختلف، از کیان سرزمین خود محافظت کنید. البته در این ماجراجویی تنها نخواهید بود! شما می‌توانید هم به صورت تک‌نفره، و هم در بخش کوآپ به تجربه‌ی Kingdom Two Crowns بپردازید. نسخه‌ی موبایلی Kingdom Two Crowns به شما اجازه می‌دهد که صفحه‌ی گوشی را به دو قسمت تقسیم کرده و همزمان با دوست خود در ارتباط باشید.

Kingdom Two Crowns در زمان عرضه از Local co-op بهره‌مند خواهد بود و بخش Online co-op همراه با آپدیتی برای بازی منتشر خواهد شد.

قیمت این بازی در گوگل‌پلی و اپ استور ۹.۹۹ دلار است که می‌توانید هم‌اکنون اقدام به پیش خرید آن کنید.

