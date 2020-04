شرکت Riot Games خبر از عرضه‌ی بازی کارتی Legends of Runeterra تا پایان ماه جاری میلادی خبر داده است. این بازی کارتی قرار است در روز ۳۰ آوریل روی پلتفرم‌های کامپیوتر و موبایل عرضه شود.

بازی‌کننده‌ها چند ماه اخیر به صورت آزمایشی به نسخه‌ی بتا بازی دسترسی داشته‌اند. تمام پیشرفت‌ها و کارت‌هایی که بازی‌کننده‌ها در نسخه‌ی بتا کسب کرده یا خریداری کرده‌اند، حفظ خواهد شد؛ طوری که با عرضه‌ی بازی Legends of Runeterra فصل آزمایشی بازی به پایان می‌رسد و اولین فصل رسمی بازی شروع می‌شود.

قرار است هم‌چنین بازی‌کننده‌های دو پلتفرم کامپیوتر و موبایل بتوانند با یکدیگر بازی کنند. با این حال، قابلیت کراس-پلی تنها پیشرفت نسخه‌ی نهایی Legends of Runeterra نخواهد بود. یک ست کامل جدید شامل بیش از ۱۲۰ کارت به همراه یک منطقه‌ی کامل جدید هم به بازی اضافه خواهد شد؛ یعنی نسخه‌ی اولیه‌ی Legends of Runeterra به هنگام عرضه هفت منطقه‌ی مختلف، ۳۵ قهرمان متفاوت و بیش از ۴۰۰ عدد کارت خواهد داشت.

شرکت بازی‌سازی Riot Games گفته است که عرضه‌ی رسمی و نهایی بازی Legends of Runeterra بدین معناست که آن‌ها از هسته‌ی اصلی بازی، گیم‌پلی و هم‌چنین چگونگی پیشرفت در آن راضی هستند و می‌دانند که بازی برای تجربه از سوی جمعیت وسیع‌تری از مخاطب‌ها آماده است.

پس از عرضه‌ی رسمی Legends of Runeterra قرار است بازی هر دو هفته یک آپدیت دریافت کند که محتوا و قابلیت‌های جدیدتری به بازی اضافه می‌کند. هم‌چنین هر ماه یک بار تمام کارت‌های بازی و بخش‌های مختلف آن برای متعادل بودن بررسی و بروزرسانی می‌شوند.

شرکت‌های بازی‌سازی مختلف، اعم از بتسدا، سی‌دی پراجکت و حتی والو در چند سال اخیر تلاش کرده‌اند تا به حوزه‌ی بازی‌های کارتی ورود کنند، ولی هیچ کدام نتیجه‌ی خوبی نگرفته‌اند. با این حال، شرکت Riot Games با پشتوانه‌ی مجموعه‌ی بزرگ League of Legends این ظرفیت را دارد تا خود را به عنوان یکی از رقبای مهم این حوزه معرفی کند.

می‌توانید در ادامه ویدیوی رونمایی بازی Legends of Runeterra و ویدیوی معرفی گیم‌پلی آن را ببینید.

ویدیوی رونمایی بازی:

دانلود mp4

تریلر معرفی گیم‌پلی:

دانلود mp4

منبع: یوروگیمر

The post بازی کارتی League of Legends یک ماه دیگر عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala