تلاش‌ها برای مقابله با نوع جدید ویروس کرونا ادامه دارد و در این میان، شرکت‌های مختلفی هم با هدف کمک و تسریع به حل این بحران جهانی پا به میدان گذاشته‌اند. شرکت بازی‌سازی راک‌استار گیمز خبر داده است که به مدت دو ماه، بخشی از درآمدهای حاصل از بازی‌های آنلاین خود را به سازمان‌های مرتبط کمک خواهد کرد.

راک‌استار گیمز هم مانند بیشتر شرکت‌های حوزه‌ی صنعت بازی، چند هفته‌ای است که با هدف جلوگیری از شیوع سریعتر نوع جدید ویروس کرونا تعطیل شده؛ طوری که فعالیت‌های این شرکت و پشتیبانی از بازی‌های جی‌تی‌ای آنلاین و رد دد آنلاین، توسط کارمندان از خانه انجام می‌شود. با این حال، راک‌استار گیمز طی بیانیه‌ای گفته است که تمام تجارت‌ها هم توانایی پشتیبانی از کارمندان خود را ندارند و به همین دلیل، آن‌ها چه به صورت مستقیم و چه با کمک به سازمان‌های مختلف، در راستای کاهش تاثیرات نوع جدید ویروس کرونا فعالیت خواهند کرد.

از روز اول ماه آوریل تا پایان ماه بعد، پنج درصد تمام درآمدهای حاصل از بازی‌های جی‌تی‌ای آنلاین و رد دد آنلاین برای کمک به مبارزه با ویروس کرونا اهدا خواهد شد.

در بیانیه‌ای که راک‌استار گیمز منتشر کرده، آمده است:

«طرفداران راک‌استار گیمز محور اصلی تمام فعالیت‌های ما هستند. اینکه بازی‌کننده‌ها در دنیاهای مجازی ما به گشت و گذار مشغول‌اند و از طریق آن‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، ما را بسیار خوشحال کرده است. تیم‌های بازی‌سازی ما هم با مشکلات پیش‌آمده دست و پنجه نرم می‌کنند و مشاهده کرده‌ایم که افراد در امریکا، انگلستان و هندوستان و دیگر کشورها به سختی تحت تاثیر مشکلات قرار گرفته‌اند. تجارت‌های کوچک تعطیل شده‌اند و افرادی که نیازمند کمک‌های دولتی هستند و دیگر به آن‌ها دسترسی ندارند، به مشکل برخورده‌اند. آینده‌ای چالش‌برانگیز در مقابل ماست و ما می‌خواهیم در نقاطی که امکان آن را داریم، کمک کنیم. از روز اول آوریل تا پاین ماه مه، ۵ درصد درآمدهای حاصل از خریدهای داخل بازی‌های آنلاین ما، جی‌تی‌ای آنلاین و رد دد آنلاین، برای کمک به مقابله با کووید ۱۹ اهدا خواهد شد. این کمک‌ها را برای تجارت‌ها و افرادی در نظر گرفته‌ایم که تحت تاثیر کووید ۱۹ قرار گرفته‌اند. چه به صورت مستقیم و چه با همکاری سازمان‌های مختلف، به کمک ادامه خواهیم داد و در آینده از چگونگی این تلاش‌ها خواهیم گفت.»

به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌های بازی‌سازی دنیا، راک‌استار گیمز سال‌هاست که بیشترین میزان درآمد را بین شرکت‌های صنعت بازی به خود اختصاص داده است؛ طوری که پنج درصد درآمدهای داخل بازی‌های رد دد آنلاین و جی‌تی‌ای آنلاین برای دو ماه، می‌تواند به معنای ده‌ها میلیون دلار کمک‌رسانی باشد.

به غیر از راک‌استار گیمز، سونی هم هفته‌ی پیش گفت که صد میلیون دلار به سازمان‌های مختلف برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ کمک خواهد کرد.

