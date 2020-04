شرکت سازنده‌ی بازی معروف Stardew Valley پس از مدت‌ها بالاخره از دومین بازی مزرعه‌داری و شبیه‌سازی خود صحبت کرده است. بازی Witchbrook که از نظر ظاهری بی‌شباهت به Stardew Valley هم نیست، با ظاهری کاملا جدید رونمایی شده؛ ظاهری که یکی دو روز است اسم این بازی را سر زبان‌ها انداخته.

از رونمایی اولیه‌ی بازی Witchbrook توسط شرکت بازی‌سازی Chucklefish دو سالی می‌گذرد. این شرکت در بهار سال ۲۰۱۸ از این بازی مزرعه‌داری با عنوان Spellbound رونمایی و آن را ادغامی از Stardew Valley و هری پاتر توصیف کرد. با این حال، دیروز نه‌تنها با اسم جدید این بازی روبرو شدیم، بلکه ظاهر کاملا تازه‌ای هم از آن دیدیم. ظاهری که بسیار از نسخه‌ی اولیه جذاب‌تر به نظر می‌رسد.

البته برخلاف Stardew Valley که تمام و کمال توسط یک نفر ساخته شده و شرکت Chucklefish تنها وظایف تهیه کنندگی و عرضه‌ی این بازی را برعهده دارد، بازی Witchbrook توسط خود این شرکت و تیمی متفاوت ساخته می‌شود. بازی‌کننده‌ها در بازی Witchbrook به یک مدرسه‌ی جادوگری می‌روند و هدف آن‌ها هم تمام کردن دوره‌ی آموزشی این مدرسه است.

بازی‌کننده‌ها شبیه به سری بازی‌های هاروست مون یا همان Stardew Valley در چگونگی گذراندن وقت خود آزادی عمل دارند و بین کلاس‌ها از گیاهان خود مراقبت می‌کنند یا به جنگل می‌روند تا در سیاهچال‌های مختلف بازی مبارزه کنند. سیستم مبارزه‌ی بازی طبق گفته‌ی سازندگان آن شبیه به مبارزه‌ی بازی‌های قدیمی سری زلدا طراحی شده است.

قرار است شهر بازی پر از شخصیت‌های مختلف باشد که هر کدام اهداف و علایق خاص خود را دارند. بازی‌کننده‌ها می‌توانند با شخصیت‌های مختلف بازی، اعم از دانش‌آموزان مدرسه‌ی جادویی یا افراد شهر، ارتباط برقرار کنند و این روابط ممکن است به اتفاقات غافلگیرکننده‌ای ختم شوند. سازندگان بازی Witchbrook می‌گویند که گوشه و کنار بازی را پر از اتفاقات غیرمنتظره و جذاب کرده‌اند.

زمان عرضه‌ی بازی Witchbrook و پلتفرم‌های آن هنوز مشخص نیست و این طور که به نظر می‌رسد، زمان بسیار زیادی تا عرضه‌ی این بازی فاصله داریم. شرکت Chucklefish گفته است که سر فرصت مشغول ساخت بازی هستند تا به سازندگان فشار نیاید. با تمام این اوصاف، می‌توانیم انتظار عرضه‌ی بازی روی کامپیوتر و احتمالا سوییچ را داشته باشیم.

اسکرین‌شات‌های منتشر شده از بازی را با کیفیت ۴K در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

منبع: Witchbrook.com

منبع متن: digikala