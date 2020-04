به گزارش پردیس گیم به نقل از Gematsu ساعتی پیش ناشرِ سری بازی‌های Saints Row یعنی Deep Silver رسماََ از عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی قسمتِ سومِ سری بازیِ Saints Row یعنی عنوان Saints Row: The Third رونمایی کرد و در کنارِ انتشارِ یک تریلر اطلاعاتی از این نسخه‌ی بازسازی نیز به اشتراک گذاشت.

"نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Saints Row: The Third یک بروزرسانی و بهینه سازی بر نسخه‌ی اصلیِ این عنوان است که در سال 2011 منتشر شد. این نسخه‌ی بازسازی شده شامل بهبودهایی نظیر محیطِ بازسازی شده، بازسازی شدنِ مدلِ کارکترها، بازسازی شدنِ جلوه‌های بصری، بهینه سازیِ گرافیک و نورپردازی‌ای جدید (به لطفِ استفاده از یک موتورِ نورپردازیِ جدید)؛ همچنین نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Saints Row: The Third دارای هر 3 بسته‌ی توسعه دهنده‌ی عنوانِ اصلی و 30 عدد از محتوای‌های قابلِ دانلودِ (Downloadable Content یا به اختصار DLC) متعلق به نسخه‌ی اصلی بازی خواهد بود."

شما میتوانید در پایین تریلر منتشر شده از نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Saints Row: The Third را مشاهده کنید:

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Saints Row: The Third در تاریخ 22 مِی 2020 مصادف با 2 خرداد 1399 با قیمتِ 40 دلار بر روی پلتفرم‌های Xbox One, PlayStation 4 و PC عرضه خواهد شد؛ لازم به ذکر است که نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Saints Row: The Third بر روی پلتفرمِ PC تنها از طریق فروشگاهِ Epic Games قابل خریداری خواهد بود.



