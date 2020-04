بررسی تمامی اطلاعات منتشر شده از کنسول Xbox Series X (قسمت اول)

همانطور که ما با کنسول Xbox Series X به نسل جدید کنسول‌های بازی وارد میشویم به واسطه‌ی پیشرفت تکنولوژی نسبت به نسل قبل (نسل هشتم) ما توانستیم تعدادی قابلیت‌های پیشرفته بر روی بخش سخت افزار و بخش نرم افزارِ کنسول Xbox Series X اعمال کنیم که تجربه‌ی بازیکنان در بازی‌ها را به سطح جدیدی میبَرَد؛ ما لیست راهنمای زیر را آماده کردیم تا شما را با برخی از قابلیت‌های تکنولوژیک‌ای و عملکردیِ کنسول Xbox Series X آشنا کنیم و آنها را برای شما شرح دهیم.

. حالت خودکارِ پایین آوردنِ تاخیر (Auto Low Latency Mode یا به اختصار ALLM)

به عنوان بخشی از تعهد ما برای بهترین عملکرد کنسول نسل بعدی‌مان، کنسول Xbox Series X، این کنسول از قابلیت حالت خودکارِ پایین آوردنِ تاخیر پشتیبانی خواهد کرد و بر روی نمایشگرهایی که این قابلیت را دارا باشند قابل استفاده خواهد بود؛ قابلیت حالت خودکارِ پایین آوردنِ تاخیر به طور خودکار پایین‌ترین میزان تاخیر را در هنگام بازی بر روی نمایشگر شما فعال و اعمال می‌کند.

. پشتیبانی از نسل قبل (Backward Compatibility)

در درون تیمِ Xbox ما نسبت به طرفدارانمان متعد شدیم تا پشتیبانی از نسل قبل را برای آنها مهیا کنیم و ما با کنسول Xbox Series X پا را از تنها فراهم کردن بازی‌های نسل قبل بر روی کنسول جدیدمان، Xbox Series X فراتر میگذاریم؛ شما میتوانید بر روی کنسول Xbox Series X به تجربه‌ی بیش از هزار تا از بازی‌های مورد علاقه‌ی خود که تشکیل شده از 4 نسلِ بازی‌های ویدیویی بر روی کنسول‌های خانواده‌ی Xbox هستند بپردازید، میتوانید از تمامی لوازمات جانبی کنسول Xbox One بر روی کنسول Xbox Series X استفاده کنید، تمامی پیشرفت‌ها و دستاوردهای خود را از نسل‌های پیش با خود به نسل 9ام بیاورید و از برترین سرویس‌های صنعت بازی‌های ویدیویی نظیر سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox Series X استفاده کنید؛ اما این تمام ماجرا نیست، تمامی بازی‌هایی که به واسطه‌ی قابلیت پشتیبانی از نسل قبل بر روی کنسول Xbox Series X اجرا می‌کنید حتی بدون دریافت بروزرسانی به واسطه‌ی قدرت و قابلیت‌های درونی کنسول Xbox Series X از بهبودهایی بهرمند خواهند شد که به عنوان مثال میتوان به فریم ریت با ثبات‌تر، بارگذاری به مراتب سریع‌تر (به لطف حافظه‌ی SSD کنسول Xbox Series X)، رزولوشن بهبود یافته و دارا بودن وفاداری بصری (Visual Fidelity) اشاره کرد.





. DirectML

کنسول Xbox Series X از یک ماشینِ یادگیر برای بازی‌هایی که دارای قابلیت DirectML هستند بهرمند است (قابلیت DirectML یکی از جزءهای DirectX است)؛ قابلیت DirectML نفوذ بی‌سابقه‌ای بر عملکرد سخت افزاری کنسول اعمال می‌کند که به طور کُلی و جدای از فعالیت‌هایی که در درون کنسول اتفاق می‌افتد نتیجه و خروجی آن محدوده‌ی وسیعی از بهبودها را درون بازی‌ها شامل می‌شوند که به عنوان مثال میتوان به افزایش میزان هوش کارکترهای غیر قابل بازی (None Playable Characters یا به اختصار NPCs)، فراهم کردن امکان شبیه کردن هرچه بیشتر انیمیشن‌ها به حرکات دنیای واقعی و بهبود بسیار زیادِ کیفیتِ بصری اشاره کرد.

. DirectStorage

قابلیت DirectStorage یک سیستم کاملا جدید است که به طور مخصوص برای بازی کردن طراحی شده است و هدف اصلی از طراحی آن رها کردنِ عملکرد کاملِ حافظه‌های SSD و کاهش دادن فشار از روی سخت افزار است. بازی‌های مُدرن (امروزی) عملکردی را اجرا می‌کنند که بخش بعدی از جهان بازی در همان لحظه‌ای که شما در حال بازی کردن هستید در پس زمینه در حال بارگذاری (Load) شدن است؛ در کنسول Xbox Series X به لطف وجود قابلیت DirectStorage در کنار کاهش فشار از روی پردازنده‌ی مرکزی (CPU) و کاهش چشمگیر میزان داغ شدن این قطعه، میزان قدرت قابل توجهی را نیز از پردازنده‌ی مرکزی آزاد کرده و در دسترس قرار می‌دهد که بازی میتواند از این قدرت اضافه برای انجام فعالیت‌هایی نظیر بهتر کردن فیزیک حاکم در درون جهانِ بازی و وجود تعداد کارکترهای غیر قابل بازیِ بیشتر در صحنه‌ها استفاده کند. قابلیت DirectStorage جدیدترین عضو از اعضای خانواده‌ی DirectX است با کنسول Xbox Series X معرفی شد و ما برنامه داریم تا آن را بر روی Windows نیز بیاوریم.

. ورودی تاخیرِ پویا (Dynamic Latency Input یا به اختصار DLI)

یکی دیگر از کارهایی که ما در راستای پایین آوردن تاخیر در کنسول Xbox Series X در حال کار کردن بر روی آن هستیم قابلیت ورودی تاخیرِ پویا است؛ به کمک قابلیت ورودی تاخیرِ پویا توسعه دهندگانِ بازی‌ها میتوانند تا با دقت و سرعتِ هرچه بیشتر نسبت به قبل حرکات ورودی بازیکنان (از دسته) را به شبیه سازیِ درون بازی و چرخه‌ی رِندِر شدن وارد کنند و حتی میزان تاخیر وارده را در زمان بازی کردن نیز کاهش دهند.





. خلقِ کارِ پردازنده‌ی گرافیک (GPU Work Creation)

پردازنده‌ی گرافیکیِ (GPU) کنسول Xbox Series X میتواند تا به کمک این قابلیت کارها و صحنه‌های جدیدی را آن هم بدون کمک پردازنده‌ی مرکزی (CPU) پردازش کند که این به توسعه دهندگانِ بازی‌ها این اجازه را می‌دهد تا علاوه بر انعطاف پذیری و عملکردِ هرچه بیشتر و بهتر نسبت به قبل، بیشتر عنوان خود را از نظر گرافیک و جلوه‌های بصری به چشم اندازی که خودشان از اثرشان دارند نزدیک کنند.

. ری‌تریسینگِ سخت افزاری (Hardware Accelerated DirectX Raytracing یا DXR)

بهبود در نورپردازی، سایه‌ها و بازتاب‌ها تنها بخشی از عجایب قابلیت ری‌تریسینگ است که با فعال شدنِ این قابلیت به توسعه دهندگانِ بازی‌ها این امکان داده می‌شود تا جهان‌هایی دقیق‌تر (از نظر فیزیک) خلق کنند. برای اولین بار در تاریخ کنسول‌های بازی، کنسول Xbox Series X شامل قابلیت ری‌تریسینگِ سخت افزاری با عملکرد بالا می‌شود. کنسول Xbox Series X از یک پردازنده‌ی گرافیکیِ شخصی سازی شده استفاده می‌کند که به وسیله‌ی شرکتِ همکارِ ما یعنی شرکت AMD و توسط همان تیمی که قابلیت ری‌‌تریسینگ را توسعه دادند طراحی شده است. توسعه دهندگان بازی‌ها قادر خواهند بود تا همان تکنیک‌های صوتی و بصریِ به شدت تاثیر گذاری که بر روی رایانه‌های شخصی (PC) وجود دارند و حتی فراتر از آن را به بازیکنان بر روی کنسول Xbox Series X تحویل بدهند! (در قسمت بعدی مقاله به این مورد بیشتر خواهیم پرداخت)





. کاهش فشار از روی سخت افزار (Hardware Decompression)

قابلیت کاهش فشار از روی سخت افزار به طور اختصاصی جزئی از سخت افزار است که با کنسول Xbox Series X معرفی شد، هدف از تولید این قابلیت این بود که به بازی‌ها این امکان داده شود که کمترین میزان فضای ممکن را بر روی حافظه‌ی SSD اِشغال کنند و در همین حین تمامی فشارهای وارده به پردازنده‌ی مرکزی (CPU) را در زمان اجرا بودنش از بین ببرد که باعث کاهش فشار از روی نرم افزار در زمان کنترل کامل عملکرد حداکثریِ SSD از بیشتر از 3 هسته‌ی پردازنده‌ی مرکزی تا صفر می‌شود؛ به وسیله‌ی انجام تمامی این فعالیت‌های گفته شده میزان قدرت قابل توجهی از پردازنده‌ی مرکزی آزاد شده و در دسترس قرار می‌گیرد که بازی میتواند از این قدرت اضافه برای انجام فعالیت‌هایی نظیر گیم پلیِ بهتر و بهبود فریم ریت استفاده کند.

. تحویلِ آگاهانه (Intelligent Delivery)

توسعه دهندگانِ شرکتِ Microsoft به تکنولوژی‌ای دست پیدا کرده‌اند تا میزان اندازه‌ی نصب بازی را کاهش دهند؛ قابلیت تحویلِ آگاهانه به توسعه دهندگانِ بازی‌ها این اختیار را می‌دهد تا تنها بخش‌هایی از بازی را نصب کنند که شما برای بازی کردن به آنها نیاز دارید که در نتیجه باعث کاهش میزان حجمِ لازم برای نصب یا برای دانلود و در نهایت کاهش میزان حجم بازی بر روی حافظه‌ی SSD میشود.

. تاخیر (Latency)

تاخیر به میزان سرعت واکنش نشان دادنِ کنسول و کنترلر (دسته) به حرکات وارد شده توسط بازیکن اشاره دارد که شامل مدت زمان لازم برای ثبت شدنِ حرکات وارد شده توسط بازیکن از کنترلر بر روی کنسول و مدت زمان لازم برای اعمال فرمان‌ها و حرکت‌های بازیکن توسط کنسول و نمایش دادنِ آن فرمان‌ها و حرکت‌ها بر روی نمایشگر بازیکن می‌شود؛ نتیجه‌ی کاهش دادن میزان تاخیر تجربه‌ای به مراتب متصل‌تر و تاثیر گذارتر برای بازیکنان می‌باشد. کنسول Xbox Series X قرار است تا سریع ترین کنسول ما در واکنش نشان دادن باشد که به وسیله‌ی آن ما قابلیت‌های تاخیر فوق العاده پایین و تکنولوژی پیشرفته‌ای که میزان تاخیر را به پایین ترین حدِ خودش در تمامی بازی‌ها میرساند را به شما ارائه خواهیم کرد تا شما بتوانید در همان لحظه‌ی وارد کردن حرکات خود تاثیر آنها را در درون بازی و در درون صفحه‌ی نمایش مشاهده کنید.

. Mesh Shading

قابلیت Mesh Shading به توسعه دهندگانِ بازی‌ها این اجازه را خواهد داد تا به طور چشمگیری میزان عملکرد و کیفیت تصویر را در زمان وجود تعداد زیادی وسیله (Objects) در صفحه بهبود ببخشند؛ به عنوان مثال قابلیت Mesh Shading میتواند بازیکنان را قادر بسازد تا موقعیت‌هایی نظیر کمربندهای کهکشانی (وجود تعداد بی‌شماری ستاره) و یا دَشت‌های دارای گُل‌های فراوان را با جزئیاتی بیشتر از گذشته و بدون کاهش ذره‌ای افت عملکرد در اجرا مشاهده کنند.





. رزولوشنِ واقعی (Native Resolution)

قابلیت رزولوشنِ واقعی بخشی از قابلیت پشتیبانی از نسل قبلِ کنسول Xbox Series X است، شما خواهید توانست تا به کمک این قابلیت عناوینِ منتخبِ کنسول Xbox One را به صورت بهبود یافته و با کیفیت 4کِیِ واقعی (Native 4K) بر روی کنسول Xbox Series X تجربه کنید، حتی اگر نسخه‌ی اصلی آن عناوین برای کیفیتِ 4کِیِ واقعی طراحی نشده باشند...!

. بهینه سازی شده برای کنسول اکس باکس سری اکس (Optimized For Xbox Series X)

بازی‌هایی که به واسطه‌ی استفاده از کیتِ توسعه دهنده‌ی کنسول Xbox Series X طراحی و ساخته شده‌اند یا می‌شوند قرار است تا از تمامی قابلیت‌های تَک و بی‌مانندِ کنسول Xbox Series X نهایت بهره را ببرند، از عناوین جدیدی که برای ساخت و تولید از محیطِ توسعه‌ی کنسول Xbox Series X استفاده می‌کنند گرفته تا عناوینی که قبلا منتشر شده‌اند و اکنون به طور اختصاصی برای کنسول Xbox Series X باز تولید شده‌اند را شامل می‌شود؛ تمامیِ دسته عنوان‌های نام بُرده شده از بهبودها و قابلیت‌های بی‌نظیرِ جدیدی مانند سرعتِ بارگذاریِ فوق العاده بالا، جلوه‌های بصریِ عالی، میزان سرعت واکنش نشان دادنِ بالا و فریم ریت‌ای که تا 120 فریم بر ثانیه نیز می‌رسد را دارا خواهند بود...

. معماریِ خنک سازیِ موازی (Parallel Cooling Architecture)

معماریِ خنک سازیِ موازی نامِ سیستمِ خلاقانه‌ی طراحی شده‌ای است که از آن در درون کنسول Xbox Series X برای خنک نگه داشتنِ این کنسول استفاده شده است. ساختنِ کنسولی که دارای قدرت پردازنده‌ی مرکزی (CPU)ای 4 بار قویتر از کنسول Xbox One X و پردازنده‌ی گرافیکی (GPU)ای 2 بار قویتر از کنسول Xbox One X را به بازیکنان تحویل دهد آن هم به موثر ترین شکلِ ممکن، چیزی که با اهمیت و حیاتی است مدیریتِ دمای قطعاتِ داخلیِ کنسول است که با آن همه قدرت اضافی در کنسولِ نسلِ بعدی‌مان تمامی راه‌ها به طراحی یک کنسولِ ایستاده که برای مدیریتِ هرچه بهترِ دمای قطعاتِ درونِ کنسول از یک سیستم خنک کننده‌ی منحصر به فرد که در حالت عمودی قرار دارد بهره می‌برد منتهی می‌شد.





. پروژه‌ی آکوستیکز (Project Acoustics)

پس از یک دهه فعالیتِ تیم تحقیقاتیِ شرکتِ Microsoft مفتخریم تا پروژه‌ی آکوستیکز را معرفی و آن را همراه با کنسول Xbox Series X عرضه کنیم؛ پروژه‌ی آکوستیکز قابلیتی را فراهم می‌کند که صداهای درون بازی به طور دقیقی با توجه به فیزیک و ترکیبی از دنیای واقعی و دنیای بازی در درون محیط منتشر شوند که به هرچه واقعی‌تر شدنِ صداها می‌انجامد و قابل اعمال بر روی بسیاری از بازی‌های AAA امروزی نیز می‌باشد. این یک قابلیت منحصر به فرد است که در شبیه سازیِ اثراتِ موجود در هر مرحله، مانند پراکندگی در درون صحنه‌های پیچیده با کمک علم هندسه بدون هیچ گونه درگیری و کاهشی از قدرتِ پردازنده‌ی مرکزی (CPU) بازیکنان را قادر به تجربه‌ی شنیداری‌ای که بسیار بیشتر از گذشته به زندگی واقعی شباهت دارد می‌کند. این قابلیت همچنین از هر دو موتورِ بازی سازیِ Unity و Unreal نیز پشتیبانی می‌کند و به طراحانِ بخشِ صدای بازی‌ها این قدرت را می‌دهد تا به طور کامل صداهای درون بازی را بیشتر به الگوهای صدا در دنیای واقعی شبیه کنند. توسعه دهندگانِ بازی‌ها خواهند توانست تا به راحتی به واسطه‌ی قدرتِ قابلیتِ پروژه‌ی آکوستیکز در درون کنسول Xbox Series X صداهای جدیدی نیز خلق کرده و در درون بازی از آنها استفاده کنند که تا پیش از این امکان خلق و استفاده از آن صداها در درون بازی‌ها به علت محدودیت‌های سخت افزاری وجود نداشت.

. از سر گیریِ سریع (Quick Resume)

از سر گیریِ سریع یک قابلیت جدید است که به واسطه‌ی توانایی‌های تکنیکیِ کنسول Xbox Series X بازیکنان را قادر می‌سازد تا بی‌درنگ و بدون نگرانی از بسته شدنِ بازیِ قبلی‌ِشان چندین عنوان بازی را به طور همزمان اجرا کرده و به راحتی به سراغ هر کدام از آنها بازگردند و آن بازی را دقیقا از همان جایی که آن را رها کردند از سر بگیرند.

. RDNA 2

RDNA 2 نامِ معماریِ پردازنده‌ی گرافیکیِِ (GPU) شخصی سازی شده‌ی کنسول Xbox Series X است که به وسیله‌ی شرکتِ همکارِ ما یعنی شرکت AMD طراحی و تولید شده است و نمایانگرِ قدرتِ جدید ترین معماریِ پردازنده‌های گرافیکی در نسلِ بعدی می‌باشد. معماریِ پردازنده‌ی گرافیکیِ RDNA 2 در کنار پیشرفت در عملکردِ اجرایی و بازدهی بالا نسبت به معماریِ پردازنده‌های گرافیکیِ پیش از خود، میتواند لازمه‌های یک پردازشِ گرافیکیِ نسل بعدی‌ای نظیر ری‌تریسینگِ سخت افزاری و Variable Rate Shading را هم تحویل و به بازیکنان ارائه دهد.





. Sampler Feedback Streaming (به اختصار SFS)

قابلیتِ Sampler Feedback Streaming یکی از قابلیت‌های سخت افزاریِ کنسول Xbox Series X است که به بازی‌ها اجازه می‌دهد تا خودشان را در حافظه (memory) بارگذاری (Load) کنند و فقط تکسچرهایی از بازی توسط پردازنده‌ی گرافیکیِ (GPU) کنسول پردازش شوند که بازی واقعا در آن صحنه یا موقعیت به آنها نیاز دارد (عدمِ پردازش چیزهای اضافه و اِشغال شدنِ فضای حافظه). به کمکِ این قابلیت حافظه میتواند از میزان فضای آزاد و در دسترسِ خود برای بارگذاریِ تکسچرها خیلی بهتر از قبل استفاده کند که بسیار نکته‌ی مهمی است آن هم زمانی که هر یک عدد تکسچر با کیفیتِ 4K میزان 8 مگابایت از فضای حافظه را برای رِندِر شدن اِشغال می‌کند! به خاطر وجود این قابلیت و به کمکِ آن اکنون میتوان از اِشغال شدنِ بی‌موردِ فضای حافظه با بارگذاریِ چیزها و قسمت‌هایی از تکسچرها که (حداقل در آن لحظه) نیازی به آنها نیست جلوگیری کرد؛ با انجام فرایندی که این قابلیت انجام می‌دهد میزان 2 برابر، 3 برابر و حتی شاید بیشتر از میزان فشار وارده به حافظه‌ی فیزیکی و همچنین SSD از بین می‌رَوَد و باعث عملکرد و اثر گذاریِ بهترِ این دو قطعه در درون بازی می‌شود!

. تبدیل اس‌دی‌آر به اچ‌دی‌آر (SDR To HDR Conversion)

با کنسول Xbox Series X عناوینِ موجود بر روی خانواده‌ی Xbox که حتی شامل عناوین اخیرِ برنامه‌ی ID Xbox (برنامه‌ی Xbox که عناوین مستقل را منتشر کرده و از سازندگانِ آن عناوین حمایت می‌کند) نیز می‌شود و به طور کُلی تمامی عناوینی که از قابلیتِ HDR توسط سازندگانِ آن عنوان پشتیبانی نمی‌کنند به لطفِ آمدنِ نسلِ جدید بهبودهایی دریافت می‌کنند؛ کنسول Xbox Series X قادر است تا با استفاده از یک تکنیکِ خلاقانه برای بهینه سازی و بازسازیِ تصاویرِ SDR و اعمالِ کیفیت رنگِ HDR بر روی آنها ظاهر و جلوه‌ی جدیدی به آنها ببخشد آن هم بدون دریافت هیچ گونه بروزرسانی از طرف تیم توسعه دهنده‌ی آن عناوین و یا حتی اِشغال شدنِ ذره‌ای از منابعِ قطعه‌های سخت افزاریِ پردازنده‌ی گرافیک (CPU)، کارتِ حافظه و یا حتی پردازنده‌ی گرافیک(GPU)!





. تحویلِ هوشمند (Smart Delivery)

تحویلِ هوشمند قابلیتی جدید است که همراه با کنسول Xbox Series X معرفی شد، این قابلیت به بازیکنان این اطمینانِ خاطر را خواهد داد که تمامی بازی‌های آنها با بهترین کیفیتِ ممکن بر روی کنسول Xbox Series X اجرا خواهند شد، فارغ از اینکه متعلق به کدام نسل از کنسول‌های خانواده‌ی Xbox هستند. تمامی عناوین ساخته‌ی هر یک از استودیوهای زیر مجموعه‌ی Xbox که در حال بهینه سازی برای کنسول Xbox Series X هستند (از جمله عنوان Halo Infinite) از قابلیت تحویلِ هوشمند پشتیبانی خواهند کرد تا شما بتوانید بهترین کیفیتِ ممکنِ آن عنوان را بر روی هر کدام از کنسول‌های خانواده‌ی Xbox که برای تجربه‌ی آن عنوان بر روی آن انتخاب می‌کنید تجربه کنید. به عنوان مثال این قابلیت به این معناست که اگر شما نسخه‌ی کنسولِ Xbox One عنوانی که از قابلیتِ تحویلِ هوشمند پشتیبانی می‌کند را خریداری کنید ما بهترین و با کیفیت ترین نسخه‌ی ممکن از آن را بر رو کنسولِ Xbox One به شما ارائه خواهیم داد و اگر شما تصمیم بگیرید تا کنسولِ نسل بعدیِ Xbox یعنی کنسول Xbox Series X را خریداری کنید ما به صورتِ خودکار نسخه‌ی بهینه سازی شده‌ی آن عنوان برای کنسول Xbox Series X را بدون هیچ گونه هزینه‌ی اضافی‌ای زمانی که در دسترس قرار بگیرد (اگر در دسترس قرار بگیرد، استفاده از قابلیت تحویلِ هوشمند برای استودیوهای تِرد پارتی اجباری نبوده و اختیاری می‌باشد) در اختیارِ شما قرار خواهیم داد؛ قابلیتِ تحویلِ هوشمند در دسترسِ تمامی توسعه دهندگانِ عناوین برای Xbox قرار گرفته است.

. Spatial Audio

قابلیتِ Spatial Audio به بازیکنان این امکان را خواهد داد تا صدا را خیلی بهتر و با دقت‌تر در یک محیطِ 3 بعدیِ (3D) مربوط به بازی بشنوند (همانند برخورد کردن صدا با اشیایی نظیر دیوار، دَر، شیشه و غیره). قابلیتِ Spatial Audio به طور کامل از Dolby Atmos, DTS:X و Windows Sonic پشتیبانی خواهد کرد؛ همچنین کنسول Xbox Series X دارای یک قطعه‌ی سخت افزاریِ شخصی سازی شده‌ی صدا است تا بارِ و عملیات پردازش صدا را از روی دوشِ قطعه‌ی پردازنده‌ی مرکزی (CPU) بر دارد و در همین حین به طور چشمگیری تجربه‌ی بخش‌های دسترسی، کیفیت و عملکردِ اجرایی را بهبود ببخشد.

. ترافلاپس (Teraflops یا به اختصار TFLOPS)

ترافلاپس به معنای تعداد تریلیونِ نقطه‌ی عملیاتیِ شناور در ثانیه است (Floating Point Operations Per Second) و همچنین یک واحد اندازه گیری برای متوجه شدنِ میزان عملکردِ خامِ یک پردازنده‌ی گرافیکی (GPU) است؛ در حالی که کنسولِ Xbox Series X دارای عملکردِ 12 ترافلاپس شناورِ 32 بیتی است (2 برابرِ کنسولِ Xbox One X) بهره وری از بهبودهای طراحی در معماریِ پردازنده‌های گرافیکی باعث شد تا ما از معماریِ پردازنده‌های گرافیکیِ جدیدِ شرکتِ همکارمان، شرکت AMD و معماریِ پردازنده‌های گرافیکیِ RDNA 2 استفاده کنیم و در کنار آن از قابلیت‌های نسل بعدی‌مان نظیر ری‌تریسینگِ سخت افزاری و Variable Rate Shading را ارائه دهیم که همه‌ی اینها به این معناست که کنسولِ Xbox Series X در درون بازی‌ها عملکردِ گرافیکی و اجرایی‌ای بالغ بر 2 برابر بهتر از کنسولِ Xbox One X را تحویل و به بازیکنان ارائه خواهد داد.

PlayStation 5 XBOX Series X PlayStation 4 PRO XBOX One X CPU 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variable frequency) 8x Cores @ 3.8GHz 2.1GHz 8-core AMD Jaguar 8x Cores @ 2.3 GHz

Custom CPU GPU 10.28teraflops, 36CUs @ 2.23GHz (variable frequency) , Custom RDNA 2 12teraflops

52 CUs @ 1.825 GHz

Custom RDNA 2 4.2TFLOP AMD Radeon (36CU, 911MHz) 6TFLOPS

40 CUs @ 1.172 GHz

Custom GCN + Polaris Memory 16GB GDDR6 16GB GDDR6 8GB GDDR5 + 1GB 12GB GDDR5 Memory Bandwidth 448GB/s 10GB @ 560 GB/s

6GB @ 336 GB/s 217.6GB/s 326GB/s Internal Storage 825GB Custom SSD 1TB Custom NVME SSD 1TB HDD 1TB HDD IO Throughput Raw: 5.5 GB/s

Compressed: Typical 8-9GB per-second Raw: 2.4 GB/s

Compressed: 4.8 GB/s Around 50-100MB/s 120MB/s

(discounts seek overhead & system usage) Expandable Storage NVMe SSD Slot 1TB Expansion Card

Identical performance to internal storage Replaceable internal HDD n/a External Storage USB HDD Support USB 3.2 External HDD USB HDD Support USB 3.2 External HDD Optical Drive 4K UHD Blu-ray Drive 4K UHD Blu-ray Drive Blu-ray Drive 4K UHD Blu-ray Drive







. Variable Rate Shading (به اختصار VRS)

قابلیتِ Variable Rate Shading میزان تمرکز و اثر گذاریِ پردازنده‌ی گرافیک (GPU) در محل‌هایی که سایه کاری بیشتر از دیگر محل‌ها در آن‌ها لازم است را افزایش و میزان تمرکز و اثر گذاریِ پردازنده‌ی گرافیک در محل‌هایی که سایه کاری در آن محل‌ها کمتر از دیگر جاها قابل دیدن است را کاهش می‌دهد؛ به همین واسطه و با کمترین میزان فعالیتِ توسعه دهنده‌ی آن بازی قابلیتِ Variable Rate Shading به میزان چشمگیری عملکردِ اجراییِ پردازنده‌ی گرافیک را بهبود می‌بخشد که در نتیجه باعث رزولوشن و فریم ریت‌ای بالاتر و با ثبات‌تر آن هم بدون هیچگونه افت کیفیتِ بصری‌ای (نظیر کیفیت تکسچرها) می‌شود.

. Variable Refresh Rate (به اختصار VRR)

Variable Refresh Rate یک قابلیتِ جدید است که به واسطه‌ی کابلِ HDMI ورژن 2.1 به نمایشگرهایی که توانایی انجام این کار را داشته باشند اجازه خواهد داد تا صفحه‌ی نمایش را به همان سرعتی که کنسول تصاویر را رِندر می‌کند تازه سازی کند که باعث حذف شدنِ پارگی تصویر، افزایش صاف بودنِ تصویر و کاهش تاخیر می‌شود. ما در حال همکاری با پرچمدارانِ صنعتِ تولیدِ تلوزیون بودیم تا مطمئن شویم اکوسیستمِ صفحه‌های نمایشِ تلوزیون‌ها توانایی و آمادگی لازم برای انجام قابلیتی که میخواهیم با کنسول Xbox Series X عرضه کنیم را دارند.

. پروتُکُلِ بی‌سیمِ اکس باکس (Xbox Wireless Protocol)

یکی از اولین نقطه‌های کاهش تاخیر مربوط به ارتباط و نوع رد و بدل شدنِ اطلاعات میان Controller (دسته) و کنسول است؛ با آوردنِ پروتُکُلِ بی‌سیمِ فرکانسِ بالا و تاخیرِ پایینِ موجودمان که در حال حاضر بر روی خانواده لوازمات جانبی و کنسول‌های Xbox One وجود دارد بر روی کنسول Xbox Series X نه تنها ما میتوانیم میزان تاخیر موجود در تجربه‌ی گیمینگِ شما را کاهش دهیم بلکه میتوانیم این اطمینان را به شما بدهیم که تمامیِ لوازم‌های جانبیِ گیمینگِ موجودِ کنسولِ Xbox One شما با کنسول Xbox Series X نیز سازگار بوده و بر روی آن نیز قابل استفاده خواهند بود.

. Zen 2

Zen 2 نامِ معماریِ پردازنده‌ی مرکزیِ (CPU) شخصی سازی شده‌ی کنسول Xbox Series X است که به وسیله‌ی شرکتِ همکارِ ما یعنی شرکت AMD طراحی و تولید شده است و نمایانگرِ قدرتِ جدید ترین معماریِ پردازنده‌های مرکزیِ نسلِ بعدیِ می‌باشد. معماریِ پردازنده‌ی مرکزیِ Zen 2 در کنار افزایش چشمگیر پیشرفت در عملکردِ اجرایی و بازدهی بالا نسبت به معماریِ پردازنده‌های مرکزیِ پیش از خود همچنین قدرتی معادل با 4 برابر قدرت پردازنده‌ی مرکزیِ کنسول Xbox One X را تحویل و به بازیکنان ارائه خواهد داد.





. 120 فریم بر ثانیه (Frame Per Second)

با پشتیبانیِ از میزان 120 فریم بر ثانیه کنسول Xbox Series X به توسعه دهندگانِ بازی‌ها اجازه خواهد داد تا پا را فراتر از مرزِ 60 فریم بر ثانیه فراتر بگذارند و و برای خلق کنترلِ دقیق‌تر در عناوین اکشنِ سریع‌شان و نزدیک کردنِ هرچه بیشتر بازی‌ِشان به واقعگرایانه بودن به مرزهای جدیدی در بخش فریم ریت دست یابند.

منبع: Xbox Wire

منبع متن: pardisgame