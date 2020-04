فراتر از خاطرات؛ نقدها و نمرات بازسازی فاینال فانتزی ۷ منتشر شدند

بدون اغراق می‌توانیم قسمت هفتم مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی را نه‌تنها مهم‌ترین شماره‌ی مجموعه، بلکه یکی از بزرگترین بازی‌های تاریخ بدانیم. جمعیت بزرگی از گیمرها برای اولین بار با فاینال فانتزی ۷ نقش‌آفرینی ژاپنی را تجربه کردند و خاطرات بزرگی از این بازی در ذهن دارند. ساخت یک بازسازی برای یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ، به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست، ولی این طور که به نظر می‌رسد، شرکت اسکوئر انیکس از پس این کار برآمده است. نقدها و نمرات بازسازی فاینال فانتزی ۷ (Final Fantasy VII Remake) منتشر شده‌اند و آن را یکی از بهترین بازی‌های چند سال اخیر نامیده‌اند.

بخش بزرگی از بازسازی فاینال ۷ را محتوای جدید تشکیل داده است.

عرضه‌ی نسخه‌ی اصلی فاینال فانتزی ۷ به بیش از بیست سال پیش بازمی‌گردد. بازی اصلی روی پلی‌استیشن وان عرضه شده و قصه‌ای طولانی و بزرگ را در قالب تعدادی تصویر، متن و انیمیشن از پیش رندر شده تعریف کرده بود. با این حال، بازسازی فاینال فانتزی آن قصه‌ی بزرگ را تا جای ممکن گسترش داده و به سینمایی‌ترین شکل ممکن به مخاطب امروز ارایه می‌کند. به همین دلیل هم بازسازی فاینال فانتزی ۷ در واقع تمام داستان بازی اصلی را در خود ندارد، بلکه بخش ابتدایی آن را روایت می‌کند. بزرگترین سوال از سوی گیمرها، میزان محتوای ارایه شده در این قسمت نخست بود. منتقدان با اشاره به این موضوع که تمام کردن بازسازی فاینال فانتزی ۷ نزدیک به چهل ساعت طول می‌کشد، گفته‌اند که بازی حتی با اینکه فقط بخشی از قصه‌ی اصلی را روایت می‌کند، به خودی خود کامل است و می‌توان به صورت جداگانه به آن نگاه کرد.

در مقایسه با بازی اصلی، بخش بزرگی از بازسازی فاینال ۷ را محتوای جدید تشکیل داده است؛ محتوایی که قصه و دنیای بازی اصلی را گسترش می‌دهد. برای مثال شهری که در بازی اصلی فقط به دو سه صحنه و تصویر محدود شده است، در بازسازی فاینال فانتزی ۷ یک نقشه‌ی بزرگ است که بازی‌کننده‌ها آزادانه در آن گشت و گذار می‌کنند و به انجام ماموریت‌های مختلف در آن مشغول می‌شوند. بسیاری از منتقدان به این موضوع اشاره کرده‌اند که طرفداران بازی اصلی حجم زیادی از اتفاقات را در ذهن خود به تصویر کشیده و تخیل کرده بودند، و حتی بیشتر از تخیل آن‌ها در بازسازی فاینال فانتزی روی تصویر به نمایش در می‌آید.

از دیدگاه گیم‌پلی، منتقدان سیستم مبارزه‌ی بازی را تحسین کرده و آن را یکی از بهترین نسخه‌های سیستم همیشگی فاینال فانتزی نامیده‌اند. منتقدان روی این موضوع اتفاق نظر دارند که سیستم مبارزه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ بسیار سرگرم‌کننده از آب درآمده و یکی از بهترین بخش‌های بازی محسوب می‌شود. گفته شده که سیستم مبارزه‌ی بازی نسخه‌ای تکامل یافته و امروزی از سیستم بازی اصلی است و در عین زیبا و سرگرم‌کننده بودن، از بازی‌کننده می‌خواهد تا به سرعت تاکتیک‌های مختلفی را حین مبارزه اجرا کند.

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ی تعدادی از نقدهای بازسازی فاینال فانتزی ۷ را بخوانید.

GameSpot: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

«فرقی نمی‌کند بازی اصلی را تجربه کرده باشید یا نه، در هر صورت بازسازی فاینال فانتزی ۷ یک شگفتی بزرگ برای‌تان خواهد بود. انتظاری که برای عرضه‌ی این بازی کشیدیم بسیار طولانی بود، ولی چه از نظر گیم‌پلی و چه از نظر داستان، شخصیت‌ها یا موسیقی، بازی راضی‌تان می‌کند و این انتظار ارزشش را داشته است. کسانی که برای اولین بار فاینال فانتزی ۷ را تجربه می‌کنند، متوجه می‌شوند که چرا فاینال فانتزی ۷ را تا به امروز این قدر مهم قلمداد کرده بودیم. بازی با داستان چند لایه‌ی و موضوع پیچده‌ی خود شما را جذب می‌کند، در کنار شخصیت‌هایی خاطره‌انگیز قرار می‌دهد و کاری می‌کند که درگیری‌های آن‌ها از نظر احساسی تکان‌تان دهد. به طرفداران بازی اصلی می‌گویم، این بازی آن چیزی نیست که از فاینال فانتزی ۷ در خاطرتان ثبت شده، بلکه چیزی است که در قلب‌تان از آن به یادگار دارید.»

GamesRadar: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

«بازسازی فاینال فانتزی ۷ از ابتدا تا انتها شگفت‌انگیز است. به راحتی می‌توانید سطح توجهی که در ساخت آن شده و تلاشی که برای ارایه‌ی این قصه به مخاطب مدرن شده است را در تمام بخش‌هایش ببینید. بازسازی فاینال فانتزی ۷ در عین اینکه یک قصه‌ی کلاسیک را دوباره روایت می‌کند، پر از غافلگیرهای مختلف است. بازی چه برای کسانی که قصه‌ی آن را برای اولین بار تجربه می‌کنند و چه برای طرفداران قدیمی فاینال فانتزی ۷، تجربه‌ای درگیر کننده ارایه می‌دهد. مبارزات سرگرم‌کننده‌ی آن، قصه‌ی درگیرکننده و دنیای پرجزییات بازی به خوبی این موضوع را به شما یادآوری می‌کنند که چرا فاینال فانتزی ۷ از سوی بسیاری پرستش می‌شود.»

Easy Allies: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«بازسازی فاینال فانتزی ۷ به شکل بلندپروازانه‌ای گیم‌پلی و داستانی قدیمی را برای مخاطب امروز تکامل می‌دهد. سیستم مبارزه‌ی جدید بازی شگفت‌انگیز است و به بهترین شکل ممکن اکشن و استراتژی را با یکدیگر ادغام می‌کند. قصه‌های جدیدی که بازی تعریف می‌کند و لحظات جدیدی که از شخصیت‌ها می‌بینیم قابل ستایش هستند و شکلی که هر شخصیت به تصویر کشیده شده کاملا بدون نقص است. برخی از بخش‌های فنی بازی جای پیشرفت دارند، ولی اگر قرار است ادامه‌ی داستان همین روند را ادامه دهد با خیال راحت می‌توانیم بگوییم که جای نگرانی وجود ندارد.»

IGN: نمره‌ی ۸ از ۱۰

«سطح انتظارات از بازسازی فاینال فانتزی ۷ بسیار زیاد است و بازی هم در بیشتر مواقع به این سطح انتظارات پاسخ می‌دهد. مبارزات بازی عالی است و به لطف تنوع بسیار بالای دشمنان از ابتدا تا انتها توانست من را سرگرم نگه دارد. از طرف دیگر هم این بخش از داستان بازی به صورت احساسی به تصویر درآمده و واقعیت و انسانیتی که پشت شهر میدگار قرار داشته به خوبی نمایش گذاشته شده است و کاملا از آن لذت بردم. بخش‌های نقش‌آفرینی و خسته‌کننده‌ی بازی و پیچیدگی‌های کینگدام هارتز-طور آن که هر از گاهی در بازی وجود دارند، مانع از لذت بردن همیشگی من شدند، ولی هرگز به بازی لطمه وارد نکرده‌اند. این بازسازی به من اجازه داد تا یک داستان کلاسیک را (یا بخشی از آن را) به زیبایی غیرمنتظره‌ای تجربه کنم و به خودی خود یک نقش‌آفرینی بسیار عالی است.»

The Sixth Axis: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Game Revolution: نمره‌ی ۵ از ۵

PlayStation LifeStyle: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

GamingBolt: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Screen Rant: نمره‌ی ۵ از ۵

IGN Spain: نمره‌ی ۹.۶ از ۱۰

IGN Italy: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

LevelUp: نمره ی ۹.۵ از ۱۰

Wccftech: نمره ی ۹.۳ از ۱۰

Atomix: نمره‌ی ۹۳ از ۱۰۰

PowerUp: نمره ی ۹.۲ از ۱۰

Destructoid: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Shacknews: نمره‌ی ۹ از ۱۰

God is a Geek: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Attack of the Fanboy: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

PlayStation Universe: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Press Start: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Game Informer: نمره‌ی ۸.۸ از ۱۰

DualShockers: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

Metro: نمره‌ی ۸ از ۱۰

Push Square: نمره ی ۴ از ۵

عرضه‌ی رسمی بازسازی فاینال فانتزی ۷ برای سه روز دیگر برنامه‌ریزی شده است. بازی به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

در ادامه تریلر نهایی بازی را برای‌تان قرار داده‌ایم. در نظر داشته باشید که تریلر بخش‌های زیادی از داستان را لو می‌دهد.

دانلود mp4

