کمتر از یک ماه گذشته بود که از عرضه‌ی مجموعه‌ی لگویی جدیدی بر اساس سوپر ماریو خبردار شدیم. شرکت لگو رسما اعلام کرده است که اولین ست لگویی سوپر ماریو در ماه آگوست سال جاری میلادی وارد بازار خواهد شد.

اولین ست لگو سوپر ماریو در واقع اساسی برای مجموعه‌ای بزرگ‌تر از این سازه‌ها خواهد بود. این مجموعه‌ی لگویی با اسم LEGO Super Mario Adventures وارد بازار می‌شود و ست نخست آن هم Mario Starter Course نام دارد. قرار است این ست به عنوان پایه‌ای عمل کند که بسته‌های الحاقی و جدیدی که در آینده عرضه خواهند شد، به آن متصل می‌شوند. بسته‌های مختلفی برای عرضه در روز اول آگوست در نظر گرفته شده است. در کنار بسته‌ی اولیه، هم‌چنین شاهد عرضه‌ی بسته‌های «قلعه‌ی بوزر» و «نیروگاه برق پیرانا» خواهیم بود. تمام این بسته‌های لگویی ساختار ماژولار و می‌توان به کمک آن‌ها سازه‌های مختلفی ساخت؛ یعنی مثل بسیاری از سازه‌های لگویی قرار نیست یک دستورالعمل یکسان داشته باشند.

برخلاف آنچه از لگوی سوپر ماریو انتظار داشتیم، آنچه نینتندو و لگو برای این محصولات در نظر گرفته‌اند، بسیار جذاب‌تر از یک مجموعه‌ی لگویی معمول با ظاهر دنیا و شخصیت‌های سوپر ماریو است.

لگوی سوپر ماریو به افراد اجازه می‌دهد تا به ساخت مراحل مختلف سوپر ماریو مشغول شوند. این لگوها ساختاری الکترونیک دارند را شخصیت ماریو با حرکت روی بخش‌های مختلف هر مرحله، نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. این لگوها به یک اپ متصل می‌شوند که چگونگی حرکت در مراحل و تعداد سکه‌های جمع شده و چیزهایی از این قبیل را در خود ذخیره می‌کند.

بسته‌ی اولیه یعنی Mario Starter Course با قیمت ۶۰ دلار وارد بازار خواهد شد. دو بسته‌ی معرفی شده‌ی دیگر یعنی قلعه‌ی بوزر و نیروگاه گیاه پیرانا به ترتیب ۱۰۰ دلار و ۳۰ دلار قیمت‌گذاری شده است.

در ادامه می‌توانید تیزر کوتاهی که برای معرفی لگو سوپر ماریو منتشر شده است را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Siliconera

The post لگو سوپر ماریو تابستان امسال عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala