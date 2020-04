به گزارش پردیس‌گیم، با توجه به تاخیری که در بازی‌های The Last of Us II و Iron Man VR به وجود آمد، انتظار برداشته شدن این دو عنوان از PS Store می‌رفت که چنین نیز شد، دیروز سونی با حذف هر دو بازی مذکور از فروشگاه آنلاین خود، اعلام کرد که پول‌های پرداخته شده از جانب خریداران را باز می‌گرداند.

صفحه‌ی رسمی PlayStation Support خبر از بازپرداخت اتوماتیک می‌دهد، یعنی بدین شکل که اگر شما The Last of Us یا Iron Man VR را پیش خرید کرده باشید، در روزهای آتی ایمیلی برایتان فرستاده خواهد شد و مبلغ پرداختی از جانب شما به حسابتان بازمی‌گردد.

پس از حذف بازی از PS Store، تنها تعدادی تم و آواتار از این دو عنوان باقی مانده و قابلیت پیش خرید نیز دیگر در دسترس نیست. حال مشخص نیست The Last of US II و Iron Man VR چه زمانی به فروشگاه پلی‌استیشن بازخواهند گشت.

منبع متن: pardisgame