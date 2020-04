شرکت بازی‌سازی Deep Silver، تهیه کننده‌ی مجموعه بازی‌های Saints Row، خبر از عرضه‌ی نسخه‌ای بازسازی شده از قسمت سوم این مجموعه داده است. بازی Saints Row: The Third Remastered برای عرضه روی کامپیوتر، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در نظر گرفته شده و در مقایسه با نسخه‌ی اصلی، گرافیک بالاتری به بازی‌کننده‌ها ارایه می‌دهد.

عرضه‌ی قسمت سوم مجموعه بازی‌های Saints Row به سال ۲۰۱۱ و کنسول‌های ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ بازمی‌گردد. بازی Saints Row: The Third روندی کاملا متفاوت را از دو قسمت قبلی این مجموعه پیش گرفت و در عین کنار گذاشتن قصه‌گویی جدی، یک روند بازی کاملا دیوانه‌وار را به بازی‌کننده‌های این مجموعه ارایه داد.

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Saints Row: The Third توسط استودیوی Sperasoft ساخته شده است. این نسخه از بافت‌های کاملا جدید و باکیفیت‌تری برای محیط استفاده می‌کند، مدل شخصیت‌ها در آن بهبود یافته است، افکت‌های تصویری بیشتر و باکیفیت‌تر شده‌اند و یک موتور نورپردازی کاملا جدید را هم در خود جای داده است. سازندگان بازی می‌گویند که بیش از چهار هزار مدل کاملا جدید برای بازی طراحی کرده‌اند. به طور کلی می‌توانیم بگوییم که Saints Row: The Third Remsatered از نظر گرافیکی کمی شبیه به بازی‌های امروز شده است.

همانطور که انتظار می‌رود، این نسخه تمام محتوای دانلودی و بسته‌های الحاقی بازی اصلی را در خود دارد؛ طوری که سه بسته‌ی الحاقی بزرگ و بیش از ۳۰ محتوای دانلودی مختلف در Saints Row: The Third Remastered قرار داده شده‌اند.

حتی پس از نزدیک به ده سال، به جرات می‌توانیم هنوز هم Saints Row: The Third را یکی از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های اکشن محیط باز امروز نام ببریم. اگر بازی اصلی را تجربه نکرده بودید، پیشنهاد می‌کنیم حتما سراغ این نسخه‌ی بازسازی شده بروید.

عرضه‌ی Saints Row: The Third Remastered برای روز ۲۲ ماه می در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در ادامه تریلر معرفی این بازی را ببینید.

