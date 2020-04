این طور که به نظر می‌رسد، رونمایی‌های بزرگ صنعت بازی در سال جاری قرار است در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها صورت بگیرند. در حرکتی غافلگیرانه، سونی رسما از دسته‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ رونمایی کرده است. نسل پنجم کنسول پلی‌استیشن نام متفاوتی برای دسته‌ی خود دارد. دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ تکاملی از دسته‌ی کنسول قبلی سونی است و DualSense نام گرفته.

سونی دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ را در وبلاگ رسمی خود معرفی کرده است؛ آن هم در حالی که هنوز هم خبری از اطلاعات و جزییات درست و درمان از خود کنسول و بازی‌های آن نیست. با این حال، اگر ظاهر نهایی پلی‌استیشن ۵ زبان طراحی همین دسته را دنبال کند، بدون شک با کنسول بسیار زییایی طرف خواهیم بود.

طبق گفته‌ی سونی، نه تنها طراحی و قابلیت‌های دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ یا همان DualSense نهایی شده، بلکه تولید دسته را شروع کرده‌اند و به زودی آن را به شرکت‌های بازی‌سازی ارسال خواهند کرد. پیش از اینکه دسته‌ها به شرکت‌های بازی‌سازی برسند و تصاویر غیر رسمی آن اینترنت را پر کند، سونی خود دست به کار شده و رسما از DualSense رونمایی کرده است.

سونی می‌گوید که هدف آن‌ها در طراحی دسته‌ی پلی‌استیشن ۵، بکارگیری از قابلیت‌های مختلف برای ارایه‌ی حس‌های متفاوت به هنگام بازی کردن بوده است؛ طوری که دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ در کنار تکنولوژی صدای سه‌بعدی این کنسول قرار است تجربه‌ای متفاوت از غرق شدن در دنیای مجای بازی‌های پلی‌استیشن ۵ را به بازی‌کننده‌ها ارایه کند.

موفقیت و محبوبیت دسته‌ی پلی‌استیشن ۴، اساس طراحی این دسته‌ی جدید بوده است. سونی می‌گوید که آن‌ها بازخوردهای مثبتی که از دسته‌ی DualShock 4 دریافت کرده بودند را در نظر گرفته و تلاش کردند تا همان‌ها را گسترش دهند و تکامل بخشند. در نتیجه بخش‌هایی که از سوی افراد مهم و مثبت عنوان شده بودند، حفظ شدند و در عین حال قابلیت‌های جدیدی هم به دسته اضافه شده است.

تعامل با بازی‌سازان هم روی چگونگی طراحی این دسته تاثیر گذاشته است. در نتیجه‌ی صحبت‌هایی که سونی با بازی‌سازان داشته، آن‌ها متوجه شده‌اند که اکثر بازی‌ها دو عنصر صدا و حس لامسه را به هنگام بازی کردن چندان مهم در نظر نمی‌گیرند. برای حل این موضوع، بحث‌های متعددی با بازی‌سازان داشته‌اند و از آن‌ها پرسیده‌اند که به چه ابزارهایی روی دسته برای ارایه‌ی حس بهتر غرق شدن در یک بازی نیاز دارند. در همین راستا قابلیت لرزش‌های لمسی (Haptic feedback) به دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ اضافه شده است.

دسته‌ی DualSense یک میکروفون داخلی برای چت بدون نیاز به هدست دارد.

قابلیت لرزش لمسی، حس‌های مختلفی را به هنگام بازی از طریق دست به افراد منتقل می‌کند. این قابلیت بی‌شباهت به لرزش‌های دقیق و کوچک دسته‌ی سوییچ نیست. به جای موتورهای بزرگ مکانیکی، که در دسته‌های DualShock استفاده شده بودند، دسته‌ی DualSense تعدادی چیپ در بدنه‌ی خود دارد که با توجه به اتفاقی که در بازی می‌افتد، می‌توانند با دقت بسیاری لرزش‌های مختلفی را تولید کنند. برای مثال، هنگامی که یک خودرو را در جاده‌ای سخت می‌رانید، فشار آرام خودرو روی گل و لای را حس می‌کنید.

ماشه‌های دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ یا همان کلیدهای L2 و R2 هم قابلیتی تازه را در خود جای داده‌اند. این ماشه‌ها می‌توانند طبق نیاز بازی‌ساز، درجه‌های مختلفی از فشار داشته باشند. برای مثال هنگامی که در یک بازی کمانی را می‌کشید، ماشه سفت‌تر از حالت معمول خواهد بود.

طراحی سخت‌افزار دسته‌ی DualSense با وجود این قابلیت‌ها، چالش‌های تازه‌ای مقابل سونی گذاشته است. برای مثال سونی مجبور بوده تا بدون اینکه به اندازه‌ی ماشه‌ها اضافه شود و کلیدها حس بزرگ بودن به خود بگیرند، سنسورهای جدیدی را در آن‌ها قرار دهد. سونی می‌گوید که تیم طراحی و تیم مهندسان سخت‌افزاری آن‌ها مجبور به همکاری بسیار نزدیک برای ساخت این دسته‌ی جدیید بوده‌اند. یکی از چالش‌هایی که سونی مقابل تیم طراحی قرار داده، ساخت دسته‌ای بوده که برخلاف ظاهرش که بزرگ به نظر می‌رسد، در دست و به هنگام استفاده اندازه‌ای کوچک و دقیق داشته باشد. طراحی ماشه‌ها و قسمت زیرین دسته به همین دلیل در مقایسه با DualShock 4 تغییر کرده است.

ارایه‌ی عمر بهتر باتری، یکی از نقاط ضعف دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ و پایین آوردن وزن دسته هم نیازمند مهندسی تازه‌ای بوده؛ مخصوصا که دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ قابلیت‌های بیشتری را در خود جای داده است.

کلید «اشتراک» (Share) دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ جای خود را به کلید جدیدی در همان نقطه داده است. در واقع اسم کلید Share به Create تغییر پیدا کرده است تا نمایانگر قابلیت‌های جدید پلی‌استیشن ۵ در به اشتراک گذاشتن محتوای مختلف باشد. گفته شده که پلی‌استیشن ۵ مجموعه‌ای جدید از قابلیت‌ها برای به اشتراک گذاشتن گیم‌پلی دارد که در آینده از آن‌ها صحبت خواهند کرد.

دسته‌ی DualSense هم‌چنین یک میکروفون داخلی دارد. این میکروفون به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد تا بدون استفاده از یک هدست، با دوستان خود به هنگام بازی صحبت کنند. البته سونی اضافه کرده است که هنوز هم گزینه‌ی بهتر برای چت کردن، استفاده از یک هدست است و میکروفون داخل دسته بیشتر به درد مکالمه‌های کوتاه و سریع می‌خورد.

گفته شده DualSense عمر باتری بهتر و وزن کمتری دارد.

چراغ ال‌ای‌دی دسته‌ی پلی‌استیشن ۴ بسیار کوچکتر شده است و دیگر خبری از یک نور پررنگ در قسمت جلویی دسته نیست. چراغ دسته به دور پد لمسی نقل مکان کرده است.

نهایتا، سونی به این موضوع اشاره می‌کند که در چند سال اخیر صدها دسته‌ی مختلف ساخته‌ و آن‌ها را توسط جمعیت وسیعی از گیمرها مورد آزمایش قرار داده‌اند. دسته‌ی نهایی یعنی DualSense از دیدگاه اندازه، راحتی و ارگونومیک بهترین بازخورد را بین افراد و دست‌های مختلف آن‌ها داشته است.

«جیم رایان»، مدیرعامل پلی‌استیشن، در نهایت با اشاره به دسته‌ی DualSense گفته که آن‌ها طراحی کاملا متفاوتی را برای این دسته در نظر گرفتند تا روی جهش بزرگی که پلی‌استیشن ۵ قرار است ارایه کند، تمرکز کنند. رایان هم‌چنین تاکید کرده است که عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ هنوز هم برای پایان سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده است و در ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از کنسول به اشتراک خواهند گذاشت و طراحی خود کنسول را هم نشان خواهند داد.

می‌توانید تصاویر دسته‌ی DualSense را در ادامه با بالاترین کیفیت ببینید.

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

