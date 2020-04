تروی بیکر که استعداد درخشان خود را در بازی‌های زیادی مثل The Last of Us ،Batman: Arkham Origins و Death Stranding نشان داده، اخیرا با یک توئیت مرموز توجه طرفداران را به خود جلب کرده است. به گزارش پردیس گیم، برخی طرفداران حدس می‌زنند که این توئیت به احتمال بالا اشاره‌ای به خبرهای بیشتر از بازی The Last of Us: Part II دارد که به‌تازگی با تاخیر در انتشار مواجه شده است.

باید این نکته را در نظر گرفت که تروی بیکر اخیرا روی بازی‌های دیگری به‌غیر از The Last of Us: Part II کار کرده و تخصص او فقط در صداپیشگی خلاصه نمی‌شود. بیکر همچنین روی تعدادی آلبوم موسیقی کار می‌کند و در کانال یوتیوب Retro Replay حضور می‌یابد تا در کنار نولان نورث به تجربه برخی عناوین بپردازد.

از این توئیت مرموز فقط می‌توان فهمید که بیکر خبرهای بزرگی پیش خود نگه داشته و اشاره کمی به ماهیت این خبرها شده است. در حالی که تعدادی از طرفداران سراغ شایعات بیشتری از The Last of Us: Part II رفته‌اند، برخی دیگر هم انتظار انتشار یک آلبوم موسیقی جدید دیگر را از او دارند.

همچنین باید توجه داشت که نسخه PC بازی Death Stranding به‌زودی عرضه می‌شود و شاید در آن جزئیات بیشتری از شخصیت Higgs Monaghan که تروی بیکر نقش آن را بر عهده داشته به‌دست آوریم. نکته مهم این است که فعلا این خبر مهم می‌تواند هر چیزی باشد بنابراین طرفداران نباید تمرکز زیادی روی The Last of Us: Part II داشته باشند.

