به گزارش پردیس‌گیم، کاربران و هواداران ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS می‌توانند از امروز کاراکتر جذاب سویریو را نیز به جمع مبارزان خود بیفزایند، این افزونه‌ اولین بسته‌ی گسترش دهنده‌ای است که برای بازی One Punch Man منتشر می‌شود.

سویریو که با قدرت بسیار زیاد خود رقیبان بسیاری از جمله قهرمانان سطح A را شکست داده، هیچ علاقه‌ای به حضور در انجمن قهرمانان ندارد و بدون نیاز به کمک آنان مشغول به هیولاکشی است. وی که قهرمان چهار دوره مسابقات Super Fight نیز هست، از قدرت‌های هنرمندانه‌ و ضربات مشت Void بهره خواهد برد تا نیرو و توانایی خود را در برابر دیگران محک بزند.

علاوه بر اضافه شدن کاراکتر Suiryu، آیتم‌های نو برای شخصی‌سازی، حرکات ویژه و ماموریت‌های جدید نیز به بازی افزوده خواهند شد. شما می‌توانید چهار شخصیت جدید و قابل بازی را از فروشگاه اختصاصی One Punch Man خریداری کنید.

آپدیت جدید بازی هدیه‌ی رایگانی هم برای دوستداران ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS دارد که شامل یک Stage جدید است: Super Fight tournament arena.

شما می‌توانید تریلر منتشرشده از کاراکتر Suiryu را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

