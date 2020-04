8 عنوان در ماه آپریل سرویس Xbox Game Pass را ترک خواهند کرد

به گزارش پردیس گیم به نقل از Xbox Wire به تازگی Xbox در درون برنامه‌ی خود با نام Xbox Inside لیستی شامل اسامی عناوینی که در ماه آپریل از روی سرویس Xbox Game Pass حذف خواهند شد را به اشتراک گذاشت که این لیست شامل 8 عنوان میشود. از همان ابتدای معرفی سرویس Xbox Game Pass قرار نبود که عناوین بر روی این سرویس برای همیشه در دسترس باشند و حذف شدن آنها از روی سرویس اجتناب ناپذیر بود.

Xbox زمانِ دقیق حذف شدن این 8 عنوان از روی سرویس Xbox Game Pass را تاریخِ 15 آپریلِ 2020 که مصادف با 27 فروردین 1399 (کمتر از یک هفته‌ی دیگر) اعلام کرده است، پس اگر قصد دارید تا پیش از حذف شدن این 8 عنوان آنها را تجربه کرده یا به اتمام برسانید بهتر است هرچه سریعتر دست به کار شوید(همانطور که قبلا Xbox این موضوع را به اثبات رسانده است حذف شدن یک عنوان از روی سرویس Xbox Game Pass به معنای پایان کار آن عنوان با سرویس Xbox Game Pass نیست و احتمال بازگشت مجدد آن عنوان به سرویس Xbox Game Pass وجود دارد، پس در صورت از دست دادن فرصت تجربه‌ی عنوان مورد علاقه‌ی خود بر روی سرویس Xbox Game Pass ناامید نشده و در انتظار بازگشت مجدد آن عنوان به سرویس Xbox Game Pass بمانید). از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass مخصوص به پلتفرم PC نیز دارد برخی از این عناوین با سرویس Xbox Game Pass پلتفرم PC مشترک و یا متعلق به نسخه‌ی PC این سرویس هستند.

توجه: وجود علامت * پیش از نامِ برخی از عناوین به معنای حذف شدنِ آن عنوان از روی نسخه‌ی کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass و نسخه‌ی پلتفرم PC این سرویس در تاریخِ ذکر شده می‌باشد.

لیست اسامی 8 عنوانی که قرار است تا در ماه آپریل 2020 از روی سرویس Xbox Game Pass حذف شوند به شرح زیر است:

- The Book of Unwritten Tales 2 (نسخه‌ی مربوط به کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass)

- Fez (نسخه‌ی مربوط به پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass)

- Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (نسخه‌ی مربوط به کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass)

- Into the Breach (نسخه‌ی مربوط به پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass)

- MX vs ATV Reflex (نسخه‌ی مربوط به کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass)

- Valkyria Chronicles (نسخه‌ی مربوط به پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass)

- Samurai Showdown II (نسخه‌ی مربوط به کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass)

- Prey*

