بازی Cyberpunk 2077 حداقل دو DLC بزرگ دریافت خواهد کرد

Cyberpunk 2077 بالاخره قرار است ظرف 5 ماه آینده به مرحله پایانی چرخه طولانی توسعه خود برسد و با این وجود هنوز اطلاعات زیادی از DLC یا گسترش دهنده‌های این بازی منتشر نشده‌اند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، سایت VideoGameChronicle اعلام کرده که آدام کیسنسکی، رئیس استودیوی CD Projekt RED، در جلسه پرسش و پاسخی با سرمایه‌گذاران گفته که DLCهای Cyberpunk 2077 "کمتر از The Witcher 3 نخواهند بود."

علاوه بر این، کیسنسکی گفت رونمایی از DLCهای Cyberpunk 2077 همانند The Witcher 3 خواهد بود که 3 ماه قبل از عرضه آن بازی، از برنامه‌های خود رونمایی کردند.

بازی The Witcher 3 دو گسترش دهنده بزرگ به‌نام Hearts of Stone و Blood and Wine در کنار محتویات دانلودی کوچک‌تر دریافت کرد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که Cyberpunk 2077 هم در کمترین حالت ممکن، به همین اندازه پشتیبانی خواهد شد.

بازی Cyberpunk 2077 در روز 27 شهریور 1399 برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame