مطمئنا هوادارانی که این بازی را تجربه کرده‌اند، به خوبی از شگفت انگیز بودن چنین خبری آگاه هستند، اما اگر تاکنون نه XCOM را دیده‌اید یا اصلا درموردش چیزی نشنیده‌اید، ویدیوی پایین می‌تواند به خوبی شما را از عمق ماجرا مطلع کند.

به گزارش پردیس‌گیم، این ویدیو که در صفحه‌ی رسمی XCOM در یوتیوب بارگذاری شده است، تحت عنوان "هرآنچه باید از نسخه‌ی سوئیچ XCOM 2 Collection بدانید" سعی بر آشنا ساختن کاربران با این مجموعه دارد. علاوه بر این ویدیو، جزئیات منتشرشده‌ی زیر هم می‌توانند کمک خوبی در راستای آگاهی از XCOM باشند:

XCOM 2 Collection

این کالکشن، مجموعه‌ای است از بازی استراتژی و موفق XCOM 2 که توانست جوایز بسیاری را نیز به دست آورد. علاوه بر بازی اصلی، گسترش دهنده‌ی The War of the Chosen و چهار دی‌ال‌سی Resistance Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters, Shen’s Last Gift نیز در این مجموعه حضور دارند.

XCOM 2

XCOM 2 دنباله‌ای است بر بازی موفق XCOM: Enemy Unknown. بیست سال از جنگی که باعث شکست بشریت در مقابل موجودات بیگانه شد می‌گذرد و نظم جهانی جدیدی بر دنیا حاکم شده. نیروهای XCOM تلاش دارند تا بیگانگان را شکست داده و به اشغال آنان پایان بخشند. شما نیز به مقاومت بپیوندید.

XCOM 2: WAR OF THE CHOSEN

مبارزه علیه ADVENT همچنان برقرار است و گروه‌های جدیدی برای مقابله با بیگانگان به مقاومت پیوسته‌اند. ولی دشمنی جدید به نام Chosen(برگزیده) با هدف دست‌گیری فرمانده پا به میدان می‌گذارد. این بسته‌ی الحاقی که برای عنوان موفق XCOM 2 منتشرشده بود، کلاس‌های بیشتری از قهرمانان را به بازی اضافه می‌کند تا بتوانید درمقابله با Chosen عملکرد بهتری داشته باشید. گیمپلی جدید، در کنار دشمن‌ها و ماموریت‌ها و محیط‌های جدید نیز از مواردی هستند که در بسته‌ی گسترش دهنده‌ی WAR OF THE CHOSEN به بازی اضافه شدند. برای دسترسی به این افزونه، باید بازی اصلی را داشته باشید.

شاید برای کلکسیونرها ناامیدکننده باشد که بشنوند XCOM 2: Collection در کنار دیگر بازی‌های 2K من جمله Bioshock و Borderlands به صورت پکیج فیزیکی نخواهد بود و باید حجم بالایی از بازی‌ها را "دانلود" کنید، بنابراین داشتن یک microSD بسیار کاربردی و لازم خواهد بود.

آیا قصد بازی کردن XCOM 2 بر روی سوئیچ را دارید؟ تابحال XCOM را تجربه کرده‌اید یا فعلا سراغ این مجموعه نرفته‌اید؟ تجربیات خود را با ما دراشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame