Microsoft تاکنون حداقل روی کاغذ به‌نظر می‌رسد از نظر قدرت سخت‌افزاری در رقابت با Sony پیروز شده اما این فاکتور در دنیای گیمینگ به تنهایی کافی نیست.

Microsoft طی چند وقت اخیر تلاش زیادی برای دست‌یابی به کیفیت بازی‌های AAA شرکت Sony مثل God of War و The Last of Us یا Spider-Man کرده است. استودیوهای Xbox در این زمینه ضعیف‌تر عمل کرده‌اند و فقط عناوینی مثل Forza Horizon و Ori مورد تحسین قرار گرفتند. بدین ترتیب Microsoft سرمایه‌گذاری بیشتری روی بازی‌های فرست پارتی می‌کند و می‌توانیم ثمره آن را در بازی‌هایی مثل Hellblade 2 ببینیم.

اما هنوز اطلاعاتی درباره بازی نقش‌آفرینی Playground Games و The Initiative یا پروژه بعدی The Coalition نداریم. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Windowscentral، اینسایدر معروف و قابل اعتماد دنیای گیمینگ یعنی Shinobi602 اخیرا اطلاعات جدیدی را از بازی‌های تیم‌های Xbox به اشتراک گذاشته و خبر از ریبوت بازی‌ها، دنیاهای زیبای فانتزی و عناوین علمی-تخیلی بزرگ داده است.

شایعاتی وجود دارند که Playground Games روی ریبوت سری نقش‌آفرینی Fable کار می‌کند و برخی دیگر هم احتمال می‌دهند The Initiative مشغول کار برروی آی‌پی Perfect Dark است. فیل اسپنسر همچنین اخیرا گفته بود که به بررسی دوباره MechAssault علاقه‌مند است، البته مشکلاتی با حق امتیاز آن وجود دارند.

در هر صورت باید مدت زیادی برای عرضه این بازی‌ها صبر کنیم و حال که به دلیل ویروس کووید-19 اکثر سازندگان از داخل خانه مشغول کار هستند، روند کارها طولانی‌تر شده است.

منبع متن: pardisgame