نقد و بررسی بازی One Piece: Pirate Warriors 4

"به قلم کامیاب قربان‌پور"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

موسُو (無双) در زبان ژاپنی به‌معنای ابرقدرت یا بی‌همتا است و اصطلاحاً به بازی‌های اکشنی گفته می‌شوند که شما با کنترل یک قهرمان بسیار قوی، خیل عظیم ارتش‌های دشمن را متلاشی می‌کنید. این بازی‌ها را دو کمپانی Koei و Omega Force تولید می‌کنند و به‌خاطر استقبال زیادی که از این سبک بازی‌ها می‌شود، شاهد اسپین‌آف‌های متعددی با همکاری دیگر کمپانی‌های بزرگ بازی‌سازی هستیم. از نمونه‌های برجسته‌اش می‌توان به Fire Emblem Warriors، Hyrule Warriors و Dragon Quest Heroes اشاره کرد. حتی کمپانی Atlus سکوئل بازی محبوبش یعنی پرسونا 5 را به Omega Force و Koei سپرده تا در سبک موسُو ساخته شود. یکی از مجموعه‌هایی که نه تنها در میان بازی‌های موسُو، بلکه درمیان بازی‌های شونِن جامپ سابقه‌ی درخشانی به‌جا گذاشته، سری One Piece: Pirate Warriors است. خوشبختانه، Pirate Warriors 4 با درس گرفتن از قسمت‌های قبلی و دیگر بازی‌های موسُو، عنوانی ارائه می‌دهد که به‌نظرم می‌تواند هم دل کهنه‌کاران این سبک را به‌دست آورد و هم تازه‌واردین را جذب کند. حتی اگر چیزی از انیمه و مانگای وان پیس نمی‌دانید هم توصیه می‌کنم که این مطلب را مطالعه کنید؛ چون مخاطب این بازی فقط به بینندگان و خوانندگان وان پیس ختم نمی‌شود و ممکن است به‌صورت همزمان شما را با موسُو و وان پیس آشنا کند!

بازی Pirate Warriors 4 شامل ۳ بخش می‌شود که در هرکدام، شما کنترل یکی از قهرمانان مشهور فرانچایز وان پیس را برعهده می‌گیرید تا با ارتش‌های بی‌انتهای دزدان دریایی، مزدوران و افسران پلیس، به مبارزه بپردازید. از لوفی تا کاروت، تمام ۴۳ شخصیتِ قابل بازی مهارت‌های ویژه، کامبوهای ترکیبی و حرکات متنوع و منحصر‌به‌فرد خودش را دارد که باعث می‌شود در هنگام کنترل هرکدام، تجربه‌ی جدیدی از گیم‌پلی نسیبتان شود. این موضوع، نه تنها از ملال‌آور شدنِ بازی جلوگیری می‌کند، بلکه تبدیل به دلیلی جدید برای تجربه‌ی مجدد اکثر مراحل می‌شود. لازم به ذکر است که اکثر ویژگی‌ها و حتی ضعف‌هایی که شخصیت‌ها در هنگام مبارزه دارند براساس داستان مانگا و انیمه قرار داده شده‌اند و همین جزئیات کوچک و در ظاهر ناچیز است که می‌تواند دل بازیکن‌ها را به‌دست آورد.

طبق سنت همیشگیِ ژانر موسُو، هدف اصلی شما در هر مرحله، دفاع از مناطق خودی و فتح کردن مناطق دشمن است. زمانی که تمام افراد برجسته‌ی سپاه دشمن را شکست دادید، سرزمین تحت کنترل دشمن ازان شما خواهد شد. این کانسپت در ظاهر ساده یا بی‌مغز به‌نظر می‌رسد و در واقعیت هم نمی‌توان گفت اینگونه نیست، اما نکته‌ی حائز اهمیت در رضایتی است که هنگام شکست دادن دشمنان و باس‌های قدرتمند به‌دست میاورید؛ دشمنان و باس‌هایی که اغلب صرفاً طراحی شده‌اند تا توسط بازیکن خُرد و خاکشیر شوند. در Pirate Warriors 4 نباید دنبال هوش مصنوعی فوق‌العاده یا باس‌های دارک سولزی بود. اینجا جزو معدود موقعیت‌هایی است که کَمیتِ بیشتر، بهتر از کیفیت بالاست! بازی Pirate Warriors 4 ساخته شده است تا فانتزی قدرتی را ارائه دهد که طرفداران وان پیس از زمان انتشار نسخه‌ی سوم منتظرش بوده‌اند.





در هر ۳ بخش، توانایی دعوت دوستان خود به بازی را دارید تا در حالت‌های چندنفره بازی کنید. من فرصت زیادی برای تجربه‌ی این بخش نداشتم اما تا جایی که بازی کردم به مشکل خاصی برنخوردم. لازم به ذکر است که اگر قصد دارید تا تنهایی از این عنوان لذت ببرید، همواره هوش مصنوعی بازی کنترل شخصیت‌های فرعی را برعهده می‌گیرد. متأسفانه، همانند دشمن‌های بازی که از هوش مصنوعی پیچیده‌ای بهره نمی‌برند، دوستان شما نیز در حالت‌های مختلف هوش مصنوعیِ قابل تعریفی ندارند و همیشه بهتر است تا بازیکن‌های واقعی را به بازی خود دعوت کنید.

پیشرفت گرافیکی Pirate Warriors 4 نسبت به نسخه‌های قبلی نیز قابل تحسین است. محیط‌ها یا به اصطلاح زمین‌های مبارزه، کمتر شبیه به صحراهای بی‌انتهایی هستند که برای کنسول Dreamcast طراحی شده باشند و بیشتر به مدل‌های سه بعدی شباهت دارند که از دل انیمه بیرون آمده باشند. البته بازی در مدل‌های شخصیت‌‎هاست که می‌درخشد. طراحی‌های زیبای «اودا اِیچیرو» با تمام جزئیات و احساساتی که دارند به دنیای سه بعدی ترجمه شده‌اند و از دیدن‌شان هیچوقت خسته نمی‌شوم. بازسازی سکانس‌های انیمه به کمک کات‌سین‌های سینمایی، به بهترین شکل ممکن شخصیت‌های بازی را به رُخ می‌کشد اما متأسفانه تعداد چنین کات‌سین‌هایی زیاد نیست و در اغلب بخش‌های داستانی، شخصیت‌ها خیلی خشک و تصنعی ایستاده‌اند و با کمترین میزان انیمیشن با یکدیگر گفت و گو می‌کنند.

نمی‌دانم این موضوع به قدرت سخت‌افزار نینتندو سوئیچ مرتبط است یا در نسخه‌های دیگر نیز وجود دارد اما افت فریم در هنگام بازی عنصر غریبی نیست و هزارگاهی که از قابلیت‌های ویژه استفاده می‌کنید یا تعداد دشمن‌های موجود در صحنه زیاد می‌شود—اتفاقی که مکرر می‌افتد—با افت فریم مواجه هستیم. موضوعی که شاید بازی را خراب نکند اما قطعاً می‌تواند آزاردهنده باشد با این حال، به‌نظرم محتوای زیادی در بازی گنجانده شده است تا اندازه‌ای حداقل این ضعف‌ها را جبران می‌کنند. علاوه براین، نباید همچنین فراموش کرد که Pirate Warriors 4 یک بازی موسُو با بودجه‌ی معمولی است و قابل قیاس با عناوین بلاک باستری امروزی نیست. مکانیک‌های شبه‌آرپی‌جی نباید شمارا فریب دهد، چراکه Pirate Warriors 4 و تمام بازی‌های موسُو بیشتر از آنکه شبیه به بازی‌های آرپی‌جی باشند، به ماشین‌های پاچینکو شباهت دارند؛ مهم نیست که چه دکمه‌ای را فشار می‌دهید، مهم این است که هنگام فشار دادن هر دکمه‌ای احساس کنترل و قدرت به شما منتقل می‌شود.

همانطور که گفته شد، بازی Pirate Warriors 4 به ۳ بخش تقسیم می‌شود که بخش اول آن، Dramatic Log روایتگر داستان انیمه و مانگای وان پیس است. حتماً می‌دانید که وان پیس با ۹۲۵ اپیزود یکی از طولانی‌ترین انیمه‌هایی است که تاکنون ساخته شده و قطعاً یک بازی ۱۷ ساعته نمی‌تواند تمام آن را پوشش دهد! برخلاف عنوانی مانند Dragon Ball Z Kakarot که سراسر داستان دراگون بال زی را روایت می‌کند، Pirate Warriors 4 کسانی را هدف قرار داده است که با این فرانچایز آشنایی دارند و صرفاً خلاصه‌ای از داستان‌های مشهور سری را ارائه می‌دهد. با این حال، به‌نظرم Pirate Warriors 4 به اندازه‌ی کافی در نشان دادن جهان افسارگسیخته‌ی وان پیس موفق است که حتی دل تازه‌واردین را به‌دست آورد و آن‌ها را به تماشای انیمه یا خواندن مانگا علاقه‌مند کند. برای تجربه‌ی کامل وان پیس، قطعاً Pirate Warriors 4 گزینه‌ی مناسبی نیست اما اگر دو دل هستید و می‌خواهید ببینید که این همه سروصدا دور و بر این فرانچایز برای چی است، بازی کردن این عنوان می‌تواند کمک بزرگی به شما کند.

بعد از به پایان رساندن بخش داستانی، می‌توانید وارد دو حالت Treasure Log و Free Log شوید و از محتوای اضافی بازی لذت ببرید. خوشبختانه مجموعه‌ای از انواع و اقسام مهارت‌ها وجود دارند که به مرور زمان آزاد می‌شوند و درواقع محرکی هستند برای واداشتن بازیکن به ادامه دادن—حتی اگر Dramatic Log را به پایان رسانده باشد. در این دو حالت، می‌توانید به‌صورت آزادانه و با شخصیت‌های مورد علاقه‌ی خود به بازی بپردازید و دیگر محدودیت‌های بخش داستانی را ندارید. برای نمونه، لازم نیست صرفاً از شخصیت‌های فلان بخش داستانی که درحال گذراندنش هستید، استفاده کنید. بازی Pirate Warriors 4 به‌عنوان یک بازی موسُو، محتوای زیادی برای ارائه دارد و این روزها که همه نیاز به روشی برای خالی کردن اضطراب و گذراندن وقت دارند، می‌تواند به یاری شما بیاید. به هرحال هیچ چیزی بیشتر از لَت و پار کردن هزاران دزد دریایی در ۵ دقیقه آدم را سرحال نمی‌آورد!

مدل زیبای سه بعدی باسیل هاوکینز

نمایی از ارتش طویل دشمن‌ها

هر شخصیت حرکات و قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد خودش را دارد

کات‌سین‌های زیبای سینمایی

مبارزات بسیار رضایت‌بخش هستند

نکات مثبت:

محتوای زیاد

مبارزات رضایت‌بخش و متنوع

مدل‌های سه بعدی و زیبای شخصیت‌ها

پیشرفت بازی در ساخت محیط‌های دنیای وان پیس

کات‌سین‌های سینمایی، دیدنی هستند

نکات منفی:

کات‌سین‌های معمولی، خشک و بیش از حد ساده هستند

افت فریم در هنگام زیاد شدن دشمن‌ها یا استفاده از قابلیت‌های ویژه

هوش مصنوعی پایین شخصیت‌های فرعی

سخن آخر: عنوان One Piece: Pirate Warriors 4 با وجود تمام ضعف‌هایش، یک عنوان موسُوی عالی و یک بازی وان پیس خوب است. اگر اهل موسُو هستید یا ساعت‌های متوالی زندگی‌تان را به خواندن و تماشای وان پیس اختصاص داده‌اید، نباید این عنوان را از دست دهید. حتی اگر با سبک موسُو یا جهان وان پیس آشنایی ندارید، Pirate Warriors 4 می‌تواند نقطه‌ی آغازین بسیار خوبی برای معرفی هردو باشد. اما اگر دنبال عنوانی عمیق هستید که از شما یادگیری و تخصیص بخواهد، بهتر است جای دیگری دنبالش بگردید.

Final Score: 7.5 out of 10

