گوگل استیدیا از این پس رایگان خواهد بود

گوگل به قول سال گذشته‌ی خود عمل و پلتفرم بازی خود یعنی استیدیا را به صورت رایگان برای همه قابل دسترس کرده است. کاربران جدیدی که قصد امتحان این سرویس را دارند هم‌چنین به صورت رایگان دو ماه از سرویس «پرو» این پلتفرم که شامل تعدادی بازی رایگان است، بهره‌مند خواهد شد.

البته که راه اندازی نسخه‌ی رایگان گوگل استیدیا، نه‌تنها به درد مملکت ما، بلکه به درد جمعیت زیادی از گیمرهای دنیا نمی‌خورد. پلتفرم بازی گوگل فقط در ده دوازده کشور، شامل تعدادی کشور اروپایی به اضافه‌ی ایالات متحده راه اندازی شده است. زیرساخت‌های لازم برای استفاده‌ی بهینه از پلتفرم‌های استریم بازی در بیشتر مناطق دنیا وجود ندارند و به این زودی‌ها هم قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد، در نتیجه استفاده از سرویس گوگل استیدیا به طور کلی در مناطق زیادی از کره‌ی زمین ناممکن می‌شود.

گوگل ماه‌هاست که حرفی از سرویس استیدیا نزده است و با اینکه به نظر می‌رسد با راه اندازی رسمی این پلتفرم بازی طرف هستیم و دوره‌ی آزمایشی آن تمام شده، ولی باز هم سر و صدایی از سوی گوگل نمی‌بینیم. تا پیش از اعلام این خبر، سرویس استیدیا فقط به صورت آزمایشی و با پرداخت بسته‌ی ۱۳۰ دلاری آن در اختیار افراد قرار می‌گرفت؛ بسته‌ای که شامل یک کروم‌کست، یک دسته و سه ماه اشتراک استیدیا پرو بود.

قرار بود پس از اتمام دوره‌ی آزمایشی، سرویس استیدیا به صورت رایگان در دسترس همه قرار بگیرد. سرویس رایگان تا وضوح تصویر فول اچ‌دی و سرعت ۶۰ فریم را ارایه می‌کند و کاربران برای دسترسی به وضوح تصویر ۴K نیازمند پرداخت اشتراک سرویس استیدیا پرو هستند. البته که پس از راه اندازی آزمایشی استیدیا پرو، بررسی‌های فنی نشان داد که حتی با داشتن استیدیا پرو هم هیچ‌کدام از بازی‌های استیدیا با وضوح تصویر ۴K نه‌تنها رندر، بلکه حتی نمایش هم داده نمی‌شوند.

در حال حاضر که سرویس رایگان استیدیا در دسترس همه قرار گرفته، اساسا باید از دوره‌ی آزمایشی خارج شده باشیم، ولی وضعیت پلتفرم بازی گوگل حتی از زمان رونمایی آن هم بدتر است؛ وضعیتی که سکوت چند ماهه‌ی گوگل درباره‌ی این سرویس به خوبی حال و روز آن را نمایان می‌کند. اضافه نشدن بازی‌ها و قابلیت‌های جدید به جای خود، مشکلات زمان عرضه‌ی استیدیا هم هنوز رفع نشده‌اند.

برای دسترسی به سرویس رایگان استیدیا، تنها نیاز به یک حساب کاربری گوگل و یک کامپیوتر با مرورگر گوگل کروم است. به جای کامپیوتر می‌توان از یک تبلت با سیستم عامل Chrome OS، یک گوشی گوگل پیکسل یا کروم کست هم استفاده کرد. نیازی به دسته‌ی مختص استیدیا نیست و داشتن یک دسته‌ی معمولی غیر بی‌سیم یا همان ماوس و کیبورد کافی است.

اگر برای گرفتن دو ماه اشتراک رایگان استیدیا پرو ثبت نام کنید، که نیازمند ارایه‌ی اطلاعات کارت اعتباری است، بازی‌های زیر را هم دریافت می‌کنید:

Destiny 2

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks

Thumper

لیستی که می‌بینید، لیست کامل بازی‌هایی است که روی اشتراک ماهانه‌ی استیدیا پرو، که قیمتی ده دلاری دارد، ارایه می‌شود. پس از ثبت نام برای دریافت دو ماه رایگان، اگر خودتان مستقیما به بخش تنظیمات نروید و اشتراک خودکار را غیرفعال نکنید، ماهی ده دلار از کارت اعتباری‌تان کم خواهد شد.

چه در حال استفاده از نسخه‌ی رایگان استیدیا باشید یا چه مشترک نسخه‌ی پرو، نیاز به خرید جداگانه‌ی دیگر بازی‌ها دارید؛ آن هم با قیمت‌هایی بالاتر از آنچه در استیم و شبکه‌ی پلی‌استیشن به فروش می‌رسند.

گوگل در کنار اعلام این خبر گفت که در هنوز هم برنامه دارند تا تعداد بازی‌های استیدیا را در سال جاری میلادی به ۱۲۰ عدد برسانند؛ برنامه‌ای که چندان از تحقق آن مطمئن نیستیم.

