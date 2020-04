یک ماه و چند روز از ورود مجموعه‌ی کال آو دیوتی به عرصه‌ی بازی‌های رایگان می‌گذرد و این ورود، با موفقیتی بسیار بزرگ همراه بوده است. بازی بتل رویال Call of Duty: Warzone در نخستین ماه عرضه‌ی خود توانسته است بیش از ۵۰ میلیون نفر بازی‌کننده را به سمت خود جذب کند.

این خبر را شرکت بازی‌سازی اکتیویژن در کنار اعلام اطلاعات مربوط به شروع فصل سوم Warzone و هم‌چنین Call of Duty: Modern Warfare منتشر کرده است. رقم ۵۰ میلیون بازی‌کننده برای یک بازی رایگان بتل رویال، سال گذشته هم توسط یک بازی دیگر محقق شده بود. بازی Apex Legends هم در ماه نخست خود توانست ۵۰ میلیون بازی‌کننده داشته باشد.

مقایسه‌ی Call of Duty: Warzone و Apex Legends و قرار دادن این دو بازی در کنار محبوب‌ترین عنوان سبک بتل رویال یعنی «فورتنایت» (Fortnite)، از حفظ محبوبیت این سبک بازی‌ها می‌گوید. هر دو بازی Call of Duty: Warzone و Apex Legends در یک ماه نخست خود ۵۰ میلیون بازی‌کننده داشته‌اند، ولی فورتنایت پس از بیش از ۱۶ هفته عرضه بود که توانست طبق آمار رسمی ارایه شده از سوی اپیک گیمز، ۴۵ میلیون بازی‌کننده داشته باشد.

بازی‌کننده‌های Call of Duty: Warzone در روز ۲۴ ساعت ابتدایی عرضه به ۶ میلیون نفر رسیده بودند، در چهار روز اول به ۱۵ میلیون نفر رسیدند و در ده روز به ۳۰ میلیون نفر افزایش پیدا کردند.

اساس بسیار خوب بازی Call of Duty: Modern Warfare، چه از نظر روند بازی و چه از دیدگاه فنی، از عوامل اصلی موفقیت Warzone بوده است. البته که هرگز نباید محبوبیت برند بسیار بزرگ کال آو دیوتی را هم نادیده بگیریم. بازی‌هایی مثل فورتنایت یا Apex Legends با نام بزرگ کال آو دیوتی عرضه نشده بودند.

فصل سوم بازی Call of Duty: Warzone و Modern Warfare چند روز پیش آغاز شد.

عرضه‌ی مرتب بروزرسانی‌های جدید برای بازی و افزودن قابلیت‌ها و حالت‌های مختلف آن هم نقش مهمی در بزرگ شدن Warzone داشته‌اند.

همین دو سه روز پیش فصل سوم بازی Call of Duty: Warzone آغاز شد و در کنار مجموعه‌ای از سلاح‌ها و آیتم‌های جدید، حالت چهار نفره‌ی معمول بازی‌های بتل رویال را هم به آن اضافه کرد.

می‌توانید در ادامه تریلری که برای معرفی محتوای فصل سوم Warzone و Modern Warfare منتشر شده است را ببینید. اکتیویژن برای جلوگیری از دو دسته شدن مخاطب‌های کال آو دیوتی، بازی رایگان Warzone را به عنوان بخشی از Call of Duty: Modern Warfare عرضه کرده و در نتیجه آپدیت‌های این دو بازی با یکدیگر در بخش‌های زیادی تداخل دارند.

دانلود mp4

منبع: Daniel Ahmad، Polygon

The post تعداد بازی‌کننده‌های Call of Duty: Warzone یک ماهه از ۵۰ میلیون نفر گذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala