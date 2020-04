ادامه‌ی بحران جهانی ویروس کرونا چندان اجازه‌ی پیش‌بینی رویدادهای آینده را به افراد نمی‌دهد، ولی شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت از عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در شهریور ماه مطمئن است. این شرکت به تازگی با تاکید بر این موضوع که مراحل توسعه‌ی بازی مثل گذشته، ولی در خانه، ادامه دارند، گفته که برنامه‌ی عرضه‌ی بازی در شهریور ماه پابرجاست.

عرضه‌ی بازی «سایبرپانک ۲۰۷۷» (Cyberpunk 2077) در ابتدا برای هفته‌ی آینده برنامه‌ریزی شده بود؛ با این حال، نه به خاطر ویروس کرونا به خاطر حل مشکلات فنی و پرداخت بیشتر بازی، چند ماه پیش شاهد به عقب افتادن عرضه‌ی آن بودیم. در حال حاضر عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای روز ۱۷ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است؛ تاریخی که طبق گفته‌ی شرکت سی‌دی پراجکت، تغییر نخواهد کرد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که شرکت‌های بازی‌سازی یکی پس از دیگری، عرضه‌ی محصولات و بازی‌های خود را به دلیل بحران پیش‌آمده به خاطر ویروس کرونا، به عقب انداخته‌اند. همین هفته‌ی پیش بود که سونی عرضه‌ی بازی بزرگ The Last of Us: Part II و یکی دیگر از بازی‌های خود را تا اطلاع ثانوی لغو کرد.

شرکت سی‌دی پراجکت با ورود به سال مالی جدید، بیانیه‌ای برای سهامداران منتشر کرده که در کنار آمار و ارقام مالی، درباره‌ی وضعیت توسعه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ هم صحبت می‌کند.

«آدام کیچینسکی»، مدیر شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت، درباره‌ی عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ گفته است:

«برنامه‌های ما تغییری نکرده‌اند و با قدرت به سمت عرضه‌ی سایبرپانک در ماه سپتامبر حرکت می‌کنیم. چیزی از انگیزه‌ی تیم سازنده‌ی بازی کم نشده و همه‌ی ما ابزارهای لازم برای کار از خانه را در اختیار داریم. بیش از سه هفته است در چنین حالتی به کار ادامه داده‌ایم و نتایج تایید کرده‌اند که می‌توانیم فعالیت‌های‌مان را بدون اختلال ادامه دهیم.»

در این بیانیه هم‌چنین آمده است که شرکت سی‌دی پراجکت به خوبی برای کار در دوره‌های چالش‌برانگیز آماده است و این موضوع به لطف اجتناب از قرار دادن شرکت در قرض‌های مالی و فراهم کردن ذخایر نقدی ممکن شده.

هم‌چنین یکی دو روز پیش «آدام بادوفکسی»، مدیر استودیوی سی‌دی پراجکت رد، در توییتر خود نوشت که مراحل رده بندی سنی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ انجام شده‌اند و آن‌ها در حال برطرف کردن باگ‌های نهایی بازی هستند.

عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای روز ۱۷ سپتامبر در نظر گرفته شده است. بازی روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

منبع: یوروگیمر

ببینید:

تریلر E3 2019 بازی Cyberpunk 2077

تریلر معرفی گیم‌پلی Cyberpunk 2077

The post عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ به عقب نخواهد افتاد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala