به گزارش پردیس‌گیم، Godfall یکی از عناوین درحال توسعه‌ی PS5 است و هیچ برنامه‌ای برای میان نسلی کردن بازی وجود ندارد، در اصل Godfall همانند Death Stranding برای کنسول پلی‌استیشن 4 و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. با جزئیات زیادی که از بازی دردست ما قرار گرفته، همراه‌مان باشید.

-با توجه به CPU و GPU قوی PS5 تجربه‌ی Godfall بسیار منحصر بفرد و لذت بخش خواهد بود، به گونه‌ای که هیچ‌جای دیگر چنین تجربه‌ای نخواهید داشت!

-گروهی 75 نفره مشغول ساخت بازی هستند.

-در گیم‌پلیِ بازی الهاماتی از Monster Hunter: World دیده می‌شود، همچنین سیستم مبارزات از سری Dark Souls الگوبرداری کرده است.

-برخی از توسعه دهندگان اسبق Destiny 2 در ساخت Godfall همکاری می‌کنند.

-بازی به کسانی که در مبارزات بدرخشند، پاداش‌های زیادی می‌دهد. وارد نمودن ضربات در زمان دقیق، می‌تواند باعث آسیب جدی دشمنان شود.

-جهانِ بازی از رمان‌های The Stormlight Archive, The First Law و سری Foundation الگو گرفته و اتمسفری همانند آنها ارائه می‌کند.

-انیمیشن‌های بازی عملکرد خوبی دارند.

-گزینه‌های متنوعی در بخش جادو وجود دارد، همچون عناصر آتش، هوا، خاک و دیگر اِلِمان‌های ماورائی.

-شما به عنوان یکی از بازماندگان انجمن شوالیه‌ها، باید از رویدادی آخرالزمانی جلوگیری کنید.

-در ابتدای بازی باید کلاس خود را انتخاب کنید. شخصی سازی گسترده‌ای در جریان بازی وجود خواهد داشت.

-باس‌ها می‌توانند همزمان تعداد زیادی از یارانتان را از پای درآورند. در بخش co-op نیز قضیه به همین شکل است.

-اتمسفر Godfall درعین شباهت زیاد به Dark Souls، از Destiny 2 و Monster Hunter: World تاثیراتی گرفته است.

-حملات از راه دور یا همان Ranged Attack در بازی وجود دارد، اما تمرکز اصلی بر روی برخوردهای نزدیک و درگیری فیزیکی است. بازی همیشه دو سلاح اصلی در اختیار شما می‌گذارد که می‌توانید میان آنها سوئیچ کنید، ولی هردوی این سلاح‌ها، برای حملات نزدیک هستند.

-آرمورها و سلاح‌های زیادی در بازی وجود دارند و کاربران می‌توانند با چرخیدن در مناطق قابل دسترسی، به آرمورهای باستانی(Ancient) دست پیدا کنند. همچنین برخی موارد جادویی قابل اجرا بر روی زره‌ها هستند، برای مثال شما می‌توانید با کار گذاشتن سنگ‌های جادویی، قدرت فیزیکی و سلامتی خود را افزایش دهید.

-با توجه به SSD قدرتمند PS5، سطح جزئیات و جلوه‌های بصری به مرحله‌ی جدیدی خواهد رسید و فناوری Heptic کنترلر PS5، مبارزات تن به تن را به شکلی بسیار عالی به کاربران ارائه خواهد کرد. شما می‌توانید تریلر لو رفته از Godfall را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

منبع متن: pardisgame