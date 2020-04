Saints Row 5 همچنان در دست ساخت قرار دارد

به گزارش پردیس‌گیم، چندی پیش خبر بازسازی عنوان The Saints Row: The Third منتشر شد و هواداران خوشحالی چندانی از خود نشان ندادند. در اصل آنان منتظر یک بازی کاملا جدید و نو بودند، اما استدیوی سازنده رشته‌های آنان را پنبه کرد و تنها به اعلام ریمستر The Saints Row: The Third اکتفا نمود.

اما حالا توسعه دهدگان بازی، در حساب رسمی توییتر خود، خبری خوش به هواداران داده‌اند: Saints Row بعدی در حال ساخت است! Volition در پیام توییتری خود چنین گفته:

"بازی جدیدی از سری Saints Row درحال توسعه به دست Volition است، درحالی که نسخه‌ی ریمستر Saints Row: The Third به دست Sperasoft ساخته خواهد شد."

متاسفانه تیم سازنده اطلاعات بیشتری دراختیار ما قرار نداده و باید منتظر باشیم و ببینیم که بازی جدید به چه شکلی خواهد بود. آیا بازی تحت عنوان Saints Row 5 معرفی می‌شود یا با پسوندی دیگر؟ هیچ‌یک مشخص نیستند و احتمالا به دلیل شیوع ویروس کرونا، عرضه‌ی بازی با تاخیرهایی مواجه شده باشد.

اگر بازی در سال جاری منتشر شود، می‌توان حدس زد که با یک عنوان میان نسلی طرف هستیم که علاوه بر رایانه‌های شخصی و نینتندو سوئیچ، بر روی کنسول‌های نسل هشت و نه سونی و مایکروسافت قابل بازی خواهد بود.

