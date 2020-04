عرضه‌ی موفقیت‌آمیز بازسازی دو شماره‌ی کلاسیک از مجموعه‌ی رزیدنت اویل، شرکت کپ‌کام را برانگیخته است تا این روند را ادامه دهد. گزارشی جدید از شروع ساخت پروژه‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۴ خبر می‌دهد.

خبرگزاری Video Games Chronicle با استناد به چند منبع مختلف، شروع ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ را تایید کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ در استودیوی بازی‌سازی M-Two به صورت قراردادی آغاز شده و کپ‌کام هم سال ۲۰۲۲ را برای عرضه‌ی این بازی در نظر گرفته است.

استودیوی بازی‌سازی M-Two یکی از شرکت‌هایی است که وظیفه‌ی ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۳ را برعهده داشت. این استودیو قرار است با پشتیبانی و همکاری دیگر استودیوهای کپ‌کام، مراحل توسعه‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۴ را پیش ببرد. گفته شده که ایده‌ی ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ در سال ۲۰۱۸ از سوی کپ‌کام مطرح و به استودیوی M-Two ارایه شده بود. این استودیو هم یک سالی است که مراحل پیش‌تولید این پروژه را جلو برده و حالا که رزیدنت اویل ۳ عرضه شده، به طور جدی ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ را شروع کرده است.

استودیوی M-Two توسط تعدادی از اعضای سابق شرکت‌های پلاتینیوم گیمز و کپ‌کام تاسیس شده است؛ تاثیر سابقه‌ی کاری این تیم بازی‌سازی هم به خوبی در رزیدنت اویل ۳ خود را نشان می‌داد. بازسازی رزیدنت اویل ۳ به بهترین شکل ممکن عناصر اصلی مجموعه‌ی رزیدنت اویل را با مکانیک‌های یک بازی اکشن خوب ادغام کرده بود.

رزیدنت اویل ۴ یکی از بزرگترین بازی‌های ساخته‌ی کپ‌کام است. با در نظر گرفتن بازخوردها و تاثیرات این بازی حتی به جرات می‌توانیم رزیدنت اویل ۴ را بزرگترین و مهم‌ترین بازی تاریخ کپ‌کام بدانیم. به نظر می‌رسد که کپ‌کام هم به خوبی از این موضوع خبر دارد، چون ظاهرا برای ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴، سراغ «شینجی میکامی»، خالق رزیدنت اویل و کارگردان قسمت چهارم را گرفته است.

با این حال، گزارش منتشر شده از رد پیشنهاد کپ‌کام از سوی شینجی میکامی خبر می‌دهد. گفته شده که کپ‌کام پیشنهاد کارگردانی بازسازی رزیدنت اویل ۴ را به میکامی ارایه کرده، ولی او با رد این پیشنهاد، گفته که حاضر است به صورت غیر رسمی روی این پروژه نظارت داشته باشد. شینجی میکامی در حال حاضر یکی از تهیه کنندگان و مدیران استودیوی بازی‌سازی خود یعنی Tango Gameworks است.

عرضه‌ی رزیدنت اویل ۲ و رزیدنت اویل ۳ به بیش از ۲۰ سال پیش بازمی‌گردد. با اینکه هنوز هم می‌توان نسخه‌های اصلی را به خوبی بازی کرد و از آن‌ها لذت برد، ولی هرگز نمی‌توان این دو بازی را با ساخته‌های امروزی مقایسه کرد. از طرف دیگر، رزیدنت اویل ۴ اساسا نیازی به بازسازی ندارد. بسیاری از سیستم‌ها و مکانیک‌هایی که برای اولین بار در رزیدنت اویل ۴ به صنعت بازی معرفی شدند، مثل دوربین روی شانه‌ی معروف رزیدنت اویل ۴، هنوز هم در بازی‌های امروزی استفاده می‌شوند. در واقع اگر رزیدنت اویل ۴ را با بازی‌های امروزی مقایسه کنیم، می‌بینیم که رزیدنت اویل ۴ حتی در برخی مواقع طراحی بهتر و دقیق‌تری دارد.

رزیدنت اویل ۴ پس از عرضه‌ی اولیه‌ی خود روی کنسول گیم‌کیوب، بارها دوباره عرضه شده است؛ طوری که می‌توان حتی بازی را روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ هم تجربه کرد. دقیقا نمی‌دانیم کپ‌کام چه برنامه‌ای برای ساخت یک بازسازی از روی رزیدنت اویل ۴ در ذهن دارد.

به غیر از رزیدنت اویل ۴ که ظاهرا برای عرضه در سال ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده، شایعه‌ی دیگری گفته است که رزیدنت اویل ۸ با دوربین اول شخص در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد.

