در پی قضایای پیش‌آمده، چندان از عرضه‌ی بازی «گوست آو سوشیما» در تاریخ مقرر مطمئن نیستیم، ولی در هر حال حسابی منتظر عرضه‌ی آن نشسته‌ایم؛ حتی با اینکه اطلاعات چندان زیادی هم درباره‌ی گیم‌پلی و قصه‌ای آن در اختیار نداریم. می‌دانیم که بر و بچه‌های استودیوی بازی سازی «ساکر پانچ» تجربه‌ی شگفت‌انگیزی ارایه‌مان می‌دهند. این استودیو به تازگی با نشریه‌ی رسمی پلی‌استیشن کمی از بازی گوست آو سوشیما (Ghost of Tsushima) صحبت کرده است.

شاید مهم‌ترین نکته‌ی صحبت‌های استودیوی ساکر پانچ در شماره‌ی این ماه نشریه‌ی پلی‌استیشن (Official PlayStation Magazine)، تاکید روی این موضوع باشد که فعلا تاریخ عرضه‌ی بازی یعنی ۲۶ ژوئن، تغییر نکرده است. عرضه‌ی بازی‌های بعدی سونی یعنی قسمت دوم لست آو آس و بازی واقعیت مجازی آیرون من به عقب افتاده‌اند و این موضوع، روی برنامه‌های بازاریابی سونی تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است همه‌ی تاریخ‌ها به نسبت تغییر پیدا کنند. با این حال، امیدواریم این اتفاق روی ندهد و گوست آو سوشیما در همان تیرماه وارد بازار شود.

استودیوی ساکر پانچ کمی از قصه و روند بازی گوست آو سوشیما صحبت کرده است. بازی قرار نیست قصه‌ی تاریخی حمله‌ی مغول به ژاپن را تعریف کند و اساسا به دنبال تعریف قصه‌ای حماسی و سینمایی است؛ در واقع تیم سازنده‌ی بازی می‌گوید که فیلم‌های آکیرا کوروساوا از منابع اصلی آن‌ها برای الهام گرفتن در ساخت بازی بوده‌اند. ساکر پانچ حتی برای ساخت موسیقی بازی سراغ یک آهنگساز معروف فیلم‌های اکشن آسیایی را گرفته است. «شیگرو اومه‌بایاشی» وظیفه‌ی آهنگسازی گوست آو سوشیما را برعهده دارد؛ آهنگسازی که ساخت موسیقی متن فیلم‌هایی مثل «خانه‌ی خنجرهای پرنده» یا «بی‌باک» را در کارنامه دارد.

بازی‌کننده‌ها در گوست آو سوشیما کنترل «جین ساکایی» را برعهده می‌گیرند. جین توسط عموی خود «شیمورا»، ارباب جزیره‌ی سوشیما، در راه و رسم سامورایی آموزش دیده و بزرگ شده است. مغول‌ها به جزیره‌ی سوشیما حمله می‌کنند و جین هم در ابتدای کار به خوبی مقابل آن‌ها می‌ایستد و مبارزه می‌کند. با این حال، نیروهای مغول در حملات خود پیشروی می‌کنند و مبارزان سوشیما را از بین می‌برند. جین، یکی از معدود سامورایی‌هایی است که از حمله‌ی مغول به سوشیما جان سالم به در برده. جین تصمیم می‌گیرد تا به مبارزه با مغول‌ها بلند شود. با این حال، او متوجه شده است که نمی‌تواند فقط هم به مهارت‌های خود به عنوان یک سامورایی اکتفا کند؛ مهارت‌هایی که سطح بزرگی از افتخار را در کنار خود نیاز دارند. جین در کنار مهارت‌های سامورایی، به یادگیری روش‌های مبارزه‌ی جدیدی به نام «راه و رسم روح» (The Way of the Ghost) روی می‌آورد؛ مهارت‌هایی که بسیار شبیه به نوع مبارزه‌ی یک نینجا هستند. جین برای مقابله با ارتشی بزرگ، نیاز به استفاده از این مهارت‌ها دارد.

راه و روش روح، جین را تبدیل به یک مبارز ناشناس و یک قهرمان می‌کند؛ مبارزی که در راستای نجات مردم جنگ‌زده‌ی سوشیما بلند شده است. همین موضوع هم باعث می‌شود تا مغول‌ها او را در صدر لیست دشمنان خود قرار دهند. فرماندهی نیروهای مغول به دست شخصیتی تخیلی به اسم «خوتون خان» سپرده شده است. البته این شخصیت با الهام از «کوبلای خان» طراحی شده است؛ فرماندهی که مغول‌ها را در همین دوره‌ی زمان به پیروزی رساند و نهایتا هم امپراطوری چین را به دست گرفت. جین ساکایی هم برای نجات سوشیما از دست این فرمانده و نیروهایش، بلند می‌شود و شخصیت‌های متعددی را هم با خود همراه می‌کند.

عرضه‌ی Ghost of Tsushima برای روز ۶ تیر برنامه‌ریزی شده است.

اساس قصه‌ی گوست آو سوشیما چندان هم دور از واقعیت نیست و سعی شده است تا این موضوع در روند بازی هم حفظ شود. محیط بزرگ بازی، جزیره‌ای است که بازی‌کننده‌ها می‌توانند به صورت آزادانه در آن حرکت کنند؛ مثل ساخته‌های پیشین استودیوی ساکر پانچ. با این حال، قرار نیست علائم متعدد و مختلفی بازی‌کننده‌ها را به نقاط مهم نقش سوق دهند؛ بلکه بازی‌کننده خودش باید در دنیای بازی گشت و گذار کند و آن را یاد بگیرد. همانطور که افراد در محیط بازی مشغول به گشت و گذار و انجام ماموریت‌های مختلف هستند، زمان هم به حرکت خود ادامه می‌دهد. بازی هر از گاهی روی صفحه این موضوع را گوشزد می‌کند و از تعداد روزهایی که از حمله‌ی مغول‌ها گذشته است، گزارش می‌دهد.

دشمنان در نقاط مختلف نقشه‌ی بازی کمپ کرده‌اند. می‌توان مستقیما به آن‌ها حمله کرد، یا اینکه به کمک یک طناب به صورت مخفیانه به کمپ‌ها حمله کرد و افراد را یکی پس از دیگری و بی‌سروصدا، از مقابل برداشت. جین ابزارها و سلاح‌های مختلفی دارد؛ مثل بمب‌های چسبنده یا تیرهای آتش‌افکن که به شلوغ کردن و نابود کردن یک کمپ کمک می‌کنند.

در گشت و گذارها و در طول قصه‌ی اصلی بازی، جین با شخصیت‌ها و موقعیت‌ها مختلفی روبرو می‌شود. این موقعیت‌ها ممکن است انتخاب‌های مختلفی مقابل بازی‌کننده بگذارند. چگونگی رفتار در موقعیت‌های مختلف بازی، روی رابطه‌ی جین با شخصیت‌ها تاثیر می‌گذارد. برای مثال، شیمورا هنوز هم در داستان حضور دارد و یادگیری بیشتر مهارت‌های نینجا-طور او را ناراحت می‌کند. از طرف دیگر، ماکوتو شخصیتی است که می‌خواهد افسانه‌ی روح سوشیما را بین مردم جا بیاندازد. اگر ماکوتو از رفتار جین خوشش نیاید، ممکن است با او هم درگیر شود.

بازی‌کننده‌ها این انتخاب را دارند تا بیشتر شبیه به یک سامورایی رفتار کنند، یا یک نینجا. هر دو سبک مبارزه هم مهارت‌ها و تجهیزات خاص خود را دارند و انتخاب یکی از آن‌ها مشخصا روی برخی از بخش‌های داستانی بازی هم تاثیر می‌گذارد. گفته شده که قرار نیست گوست آو سوشیما فقط یک بازی سامورایی باشد، بلکه تصمیم بر این است تا انتخاب‌های زیادی مقابل بازی‌کننده وجود داشته باشد؛ انتخاب‌هایی که چگونگی پیشرفت روند بازی را تغییر می‌دهند.

عرضه‌ی بازی Ghost of Tsushima برای روز ۲۶ ژوئن سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده است. بازی به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر داستانی این بازی را ببینید.

