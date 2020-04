شهرِ نفرین شده؛ تریلر جدیدی از Little Hope منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم، Supermassive که بازی Until Dawn را در کارنامه‌ی خود دارد، پس از انتشار بازی Man of Medan که جزو مجموعه‌ی DARK PICTURES ANTHOLOGY است، هم‌اکنون درحال کار بر روی بازی Little Hope می‌باشد. Little Hope داستانی مجزا و جدید نسبت به قسمت‌های قبل این مجموعه خواهد داشت و با بازیگرانی سرشناس از جمله Will Poulter که در Maze Runner ایفای نقش کرده بود، به کار خود ادامه می‌دهد.

Supermassive تاکنون تیزرها و تریلرهایی از بازی جدید خود به نمایش گذاشته اما تریلر جدیدی که از Little Hope منتشر شده، نگاهی کامل‌تر به این عنوان دارد. در ویدیوی زیر می‌بینیم که اتمسفر بازی در حال و هوای قرن هفدهم میلادی و مرتبط به مسائل مهم آن‌ روزها همانند سحر و جادو جریان دارد. به نظر می‌رسد که شخصیت‌های حاضر در بازی ارتباطات عجیبی با اهالی شهر دارند که البته باید با تجربه‌ی Little Hope به این راز پی ببریم.

بازی جدید Supermassive در تابستان امسال برای پلی‌استیشن4، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. شما می‌توانید تریلر منتشر شده از بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

