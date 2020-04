در راستای پشتیبانی و حمایت از تلاش‌های مقابله با نوع جدید ویروس کرونا، سونی هم کمپین جدیدی برای در خانه ماندن راه اندازی کرده است. سونی در قالب کمپین «در خانه بازی کنیم» می‌خواهد دو بازی بزرگ را به صورت کاملا رایگان به طرفداران پلی‌استیشن ارایه کند. از امروز، دو بازی Uncharted Collection و Journey به صورت رایگان در دسترس کاربران پلی‌استیشن خواهد بود.

در واقع با چهار بازی بزرگ رایگان از سوی سونی طرف هستیم. بسته‌ی بسیار خوب آنچارتد شامل سه قسمت ابتدایی این مجموعه بازی‌هاست که با وضوح تصویر بالاتر، نورپردازی بهتر و سرعت اجرای ۶۰ فریم در ثانیه روی پلی‌استیشن ۴ اجرا می‌شود. از طرف دیگر هم بازی «سفر» (Journey) به عنوان یکی از بهترین تجربه‌های مستقل تاریخ صنعت بازی، طراحی مرحله‌ی شگفت‌انگیز و حس و حال بسیار خوبی را به بازی‌کننده ارایه می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که موضوع اصلی بازی Journey سفر و سیستم چند نفره‌ی خاص آن، بسیار مناسب چنین روزهایی است.

تمام کاربران پلی‌استیشن، بدون نیاز به اشتراک پلی‌استیشن پلاس می‌توانند از امروز این دو بازی را به حساب کاربری خود اضافه کنند. محدودیتی هم برای بازی کردن آن‌ها در نظر گرفته نشده است و پس از دریافت بازی‌ها، هر دو برای همیشه در حساب کاربری افراد باقی خواهند ماند.

البته که کمپین «در خانه بازی کنیم» سونی فقط هم به ارایه‌ی دو بازی Uncharted Collection و Journey محدود نمی‌شود. بودجه‌ای ۱۰ میلیون دلاری از سوی سونی برای کمک به استودیوهای بازی‌سازی مستقل در نظر گرفته شده است. سونی گفته است که استودیوهای کوچکی که تحت تاثیر مشکلات ناشی از بحران جهانی بیماری کووید ۱۹ قرار گرفته‌اند، شامل دریافت کمک مالی خواهند شد. استودیوهایی که نیاز به کمک مالی دارند، می‌توانند مستقیما با سونی ارتباط برقرار کنند. اطلاعات بیشتر درباره‌ی چگونگی دریافت این کمک به زودی از سمت سونی منتشر خواهد شد.

بازی‌ها از ساعت ۸:۳۰ امشب به مدت ۲۰ روز قابل دانلود خواهند بود.

