سازندگان سری بازی‌های استراتژی XCOM تصمیم به امتحان سیستم‌ها و مکانیک‌های جدیدی در یک بازی فرعی گرفته‌اند. بازی XCOM: Chimera Squad نه‌تنها روند بازی جدیدی را به این مجموعه معرفی می‌کند، بلکه حتی داستانی متفاوت را مقابل بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد.

تیم متفاوتی در همان استودیوی معمول مجموعه‌ی XCOM، یعنی استودیوی بازی‌سازی Firaxis، وظیفه‌ی ساخت Chimera Squad را برعهده گرفته است. این بازی جدید، به عنوان یک تجربه‌ی کوتاه‌تر و ارزان‌تر از شماره‌های اصلی مجموعه ساخته می‌شود و حتی قرار است با قیمتی بسیار پایین‌تر به فروش برسد. این موضوع به سازندگان اجازه داده است تا عناصر متفاوتی را در بازی‌شان امتحان کنند. برای مثال، یکی از تغییرات بزرگ بازی، مبارزه کردن نه با بیگانگان، بلکه کنار آن‌هاست.

برای اولین بار در مجموعه بازی‌های XCOM، انسان‌ها و بیگانگان تصمیم گرفته‌اند تا در صلح کنار یکدیگر زندگی کنند. «شهر ۳۱»، به عنوان تنها ناحیه‌ای که صلح در آن جریان دارد، هم انسان‌ها و هم موجودات فضایی را در خود جای داده است. با این حال، می‌توان تصور کرد که همه‌ی انسان‌ها هم از این موضوع خوشحال نیستند و در نتیجه، گروه‌های زیرزمینی مختلفی برای برهم زدن این صلح، بلند شده‌اند. بازی‌کننده‌ها کنترل گروهی به اسم Chimera Squad را برعهده می‌گیرند که وظیفه‌شان، از بین بردن تهدیدهای زیرزمینی است که قصد دارند شهر را به آشوب بکشند.

بازی‌کننده‌ها در XCOM: Chimera Squad به یازده مامور ویژه‌ی مختلف دسترسی خواهند داشت. همانطور که انتظار دارید هر مامور ویژه شخصیت و مهارت‌های خاص خود را دارد. با کنار هم قرار دادن برخی از مامورها و استفاده از قابلیت‌های خاص آن‌ها، می‌توان حملات جدیدی خلق کرد؛ طوری که پیروزی در مراحل مختلف بازی، وابسته به استفاده‌ی صحیح از مامورها و قابلیت‌های آن‌هاست.

در مقایسه با قسمت‌های قبلی XCOM که هر مرحله در آن‌ها مدت زمان زیادی طول می‌کشید، در Chimera Squad مراحل بیشتر روی یکی دو مبارزه تمرکز دارند؛ طوری که مستقیما وارد مبارزه می‌شوید. پیش از شروع مبارزات هم چگونگی قرار دادن مامورهای مختلف خود در محیط را انتخاب می‌کنید. این حالت جدید بازی Breach Mode نام‌گذاری شده است.

بازی XCOM: Chimera Squad در روز ۳ اردیبهشت با قیمت ۱۰ دلار روی استیم عرضه خواهد شد.

سیستم نوبتی بازی هم نسبت به گذشته فرق کرده است. پیش از این هر دو گروه، یعنی انسان‌ها و بیگانگان، تعدادی حرکت داشتند که در نوبت خود، استفاده می‌کردند. در Chimera Squad سیستم نوبتی بازی طوری طراحی شده است که نوبت‌ها یکی در میان بین نیروهای دشمن و نیروهای خودی تقسیم می‌شوند. در این میان می‌توان با استفاده از مهارت‌ها یا قابلیت‌های مختلف، روی ترتیب نوبت‌ها تاثیر گذاشت. می‌توان در همه حال ترتیب نوبت‌های بعدی را هم مشاهده کرد و با توجه به آن‌ها، تصمیم گرفت. این سیستم بیشتر شبیه به نقش‌آفرینی‌های تاکتیکی ژاپنی است تا بازی‌های استراتژی تاکتیکی غربی.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی، تریلر گیم‌پلی و تصاویر منتشر شده از بازی را ببینید.

منبع: ۲K

منبع متن: digikala