مدت زمان زیادی است که خبری از نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی دوست داشتنی Prince of Persia نیست، اما به تازگی شایعه‌ای منتشر شده که قطعا برای طرفداران بسیار جذاب خواهد بود و همه دوست دارند که واقعی باشد. کاربری با نام u/DenseEquation اخیرا در انجمن ردیت اعلام کرده که شرکت Ubisoft در حال ساخت نسخه‌ی بازسازی شده‌ی سه گانه‌ی Prince of Persia: The Sands of Time می‌باشد.

به گزارش پردیس گیم، طبق این شایعه این مجموعه که شامل سه بازی Prince of Persia: The Sands of Time ، Warrior Within و The Two Thrones می‌شود قرار است در تعطیلات سال 2020 منتشر شود، البته امکان تاخیر خوردن آن تا اوایل سال 2021 وجود دارد. احتمالا این عنوان برای معرفی در E3 2020 برنامه ریزی شده بود، اما اکنون به نطر می‌رسد که در یک کنفرانس دیجیتالی قرار است شاهد رونمایی از آن باشیم.

این عنوان شامل مکانیک‌های گیم پلی و داستان نسخه‌های اصلی می‌شود، اما تغییراتی در آن به وجود آمده است. یوری لاونتال نیز قرار است برای صداپیشگی شاهزاده در این مجموعه حضور داشته باشد.

شما در زیر می‌توانید تعدادی از تصاویر لو رفته از این سه گانه را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame