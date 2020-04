عناوین Days Gone و Persona 5 Royal در شعبه فرانسوی آمازون برای PC لیست شدند

بازی Days Gone به عنوان انحصاری PS4 معرفی و عرضه شد اما به‌نظر می‌رسد این موضوع تا مدتی دیگر تغییر می‌کند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGAMING، شعبه فرانسوی آمازون این بازی را برای پلتفرم PC لیست کرده است.

شایان ذکر است که شعبه فرانسوی آمازون نسخه PC بازی Horizon Zero Dawn را برای اولین‌بار لیست کرده بود و پیش از آن هم لو دادن نسخه PC عناوین Injustice: Gods Among Us و Final Fantasy X|X-2 HD Remaster را در کارنامه خود دارد. آن‌ها حتی تاریخ انتشار Rise of the Tomb Raider برای PC را هم تقریبا درست لو داده بودند. شما می‌توانید صفحه نسخه PC بازی Days Gone در آمازون را از طریق این لینک مشاهده کنید اما تصویری هم از آن تهیه شده چراکه امکان حذف آن هم وجود دارد:

همان‌طور که می‌بینید، در این تصویر آمده که صفحه مذکور از طرف PlayStation است و کلمه Windows در بخش پلتفرم به چشم می‌خورد. در حالی که نحوه لو رفتن آن شباهت زیادی به نسخه PC بازی Horizon Zero Down دارد، همچنان باید انتظارات خود را در سطح پایینی نگه دارید تا خود Sony به‌طور رسمی این موضوع را تایید کند.

Days Gone با موتور Unreal 4 ساخته شده که یعنی امکان ساخت نسخه PC آن به‌طور کامل وجود دارد.

علاوه بر Days Gone، به‌نظر می‌رسد بازی Persona 5 Royale هم در این شعبه آمازون لیست شده که اخیرا برای کنسول PS4 به‌صورت انحصاری منتشر شده بود. در ادامه می‌توانید تصویر مربوط به آن را هم مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame