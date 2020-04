Sega: لیست شدن Persona 5 Royal برای پلتفرم PC یک اشتباه از سوی آمازون فرانسه بوده است

ما پیش از این می‌دانستیم که Sony با عرضه Horizon Zero Dawn در تابستان امسال برای PC قصد داشت برنامه خود برای انتشار بازی‌های بیشتر برروی این پلتفرم را آغاز کند. روز جاری به‌طرز عجیب و تعجب‌آوری عناوین دیگری مثل The Last of Us: Part II و Days Gone به‌همراه چند بازی قابل ذکر دیگر مانند کالکشن Uncharted برای PC در فروشگاه آمازون فرانسه لیست شدند. همچنین Persona 5 Royal هم در بین آن‌ها بود.

Persona 5 Royal با سایر بازی‌های ذکر شده یک تفاوت مهم دارد و آن هم اینکه Sony مالک استودیو سازنده بازی‌های Uncharted، The Last of Us و Days Gone است اما در مورد Persona چنین موردی صدق نمی‌کند. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که سری عناوین Persona به یک پلتفرم اکتفا کرده‌اند و Sega و ATLUS آن را منتشر کرده‌اند. به بیان دیگر، حتی اگر Sony قصد عرضه تمام بازی‌های فرست پارتی خود برای PC را داشته باشد، عجیب است که لیست نسخه PC بازی Persona 5 Royal همزمان با آن‌ها نمایان شده است.

به گزارش پردیس گیم، سایت PCGamer پیگیر موضوع شد و طی تماسی با Sega با این پاسخ مواجه شد:

"این لیست یک اشتباه بوده و در حال بررسی موارد لازم به‌منظور حذف آن و چگونگی رخ دادن این اتفاق هستیم."

بسیاری از شواهد دیگر هم به اشتباه بودن این لیست اشاره دارند. سال‌ها پیش آمازون فرانسه نسخه PC بازی Bloodborne را هم لیست کرده بود اما هرگز خبری رسمی در این رابطه منتشر نشد.

این احتمال وجود دارد که سایر لیست‌های مربوط به نسخه PC عناوین مهم Sony هم اشتباه بوده باشند.

منبع متن: pardisgame