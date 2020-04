آمازون تاریخ انتشار The Last of Us: Part II را برای لحظاتی ثبت و سپس حذف کرد

Sony و ناتی داگ اوایل ماه جاری انتشار بازی The Last of Us: Part II را به دلیل مشکلات به‌وجود آماده بخاطر ویروس کووید-19 تا اطلاع ثانوی به تعویق انداختند. اساسا The Last of Us: Part II می‌توانست برای همان تاریخ قبلی آماده عرضه باشد اما Sony احساس کرد با وجود مشکلات جهان، در خرداد ماه امسال نمی‌تواند آمار خوبی را با عرضه نسخه فیزیکی به‌دست آورد پس دقیقا این بازی چه زمانی منتشر می‌شود؟ قطعا زندگی تا مدت زیادی به حالت نرمال و معمولی قبل باز نمی‌گردد اما آیا این بدان معناست که The Last of Us: Part II برای مدت زیادی تاخیر خورده است؟

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، اوایل روز جاری آمازون تاریخ انتشار بازی The Last of Us: Part II را در صفحه این عنوان برای 26 ژوئن (6 تیر) ثبت کرد اما اکنون این تاریخ حذف شده اما تصویری از آن در فضای مجازی در دسترس قرار گرفته است:

با این حال باید این خبر را به عنوان یک شایعه در نظر گرفت. نکته مهم‌تر اینجاست که 26 ژوئن دقیقا روزی است که Ghost of Tsushima هم منتشر می‌شود و کاملا به‌ دور از منطق خواهد بود که Sony دو مورد از بزرگ‌ترین انحصاری‌های کنسول خود را همزمان با هم منتشر کند اما شاید این تاریخ بدان معناست که آن‌ها برای عرضه سریع‌تر The Last of Us: Part II قصد تاخیر در انتشار Ghost of Tsushima را داشته باشند.

منبع متن: pardisgame