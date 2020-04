بسته‌ی گسترش دهنده‌ی جدید بازی Remnant: From the Ashes قرار است یک حالت روگ لایک بر پایه بقا، تجهیزات جدید، و بیش از 50 اسکین منحصر به فرد را به این عنوان اضافه کند و همچنین محیط بازی و عناصر سازنده‌ی آن را ارتقا دهد.

به گزارش پردیس گیم، شرکت‌های Perfect World Entertainment و Gunfire Games به تازگی از محتویات اضافی جدیدی برای بازی Remnant: From the Ashes رونمایی کرده‌اند که Swamps of Corsus نام دارد قرار است در تاریخ 28 آپریل (9 اردیبهشت) برای پلتفرم رایانه‌های شخصی (Steam) و با قیمت 7.19 یورو منتشر شود و سپس نسخه‌ی Xbox One و PlayStation 4 آن در تاریخی دیگر در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از این عنوان نیز عرضه خواهد شد که علاوه بر بازی اصلی، شامل این بسته‌ی گسترش دهنده نیز می‌شود و 34.99 یورو قیمت دارد.

Swamps of Corsus یک نسخه‌ی به‌روز شده از دنیای کورسوس را شامل می‌شود و محتویات آن شامل سه اسلحه‌ی قدرتمند جدید، چهار سیاه‌چاله‌ی چالش برانگیز و چند دشمن و باس فایت حماسی می‌شود. همچنین یک حالت روگ لایک نیز از طریق این بسته به بازی اضافه می‌شود که Survival Mode نام دارد و در آن بازیکن‌ها ابتدا هیچ چیزی ندارند و باید برای بقا مبارزه کنند.

شما در زیر می‌توانید تریلر بازی Remnant: From the Ashes – Swamps of Corsus‌ را تماشا کنید:

منبع متن: pardisgame