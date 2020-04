گزارش: بازی جدید Batman در پاییز امسال منتشر خواهد شد

به گزارش پردیس گیم، منابع نزدیک به GWW تایید کرده‌اند که WB Montreal در حال کار برروی یک Soft Reboot از فرانچایز تحسین شده Batman: Arkham هستند.

این موضوع باعث تعجب کسانی که منتظر ساخت دنباله سری Arkham بودند خواهد شد. در ابتدا سازندگان یک ادامه برای Arkham Knight را در نظر داشتند و شخصیت Damian در مقابل توطئه Cape and the Cowl قرار می‌گرفت اما پیش از آنکه WB Montreal فرصت رونمایی از آن را در The Game Awards 2016 به‌دست آورد، مراحل ساخت آن لغو شد. پس از آن هم ایده‌های متفاوت و تغییر مدیریت زیادی در استودیو رخ داد و آن‌ها تصمیم گرفتند سراغ یک شروع تازه بروند.

بازی بعدی Batman یک مسیر جدید و به نوعی یکپارچه را برای بازی‌های DC آغاز خواهد کرد. این عنوان در پاییز امسال عرضه می‌شود و سپس استودیوی Rocksteady با یک بازی دیگر از دنیای DC که نسل بعدی است، این مسیر را ادامه می‌دهد. برنامه کلی آن‌ها مبهم است؛ برخی منابع می‌گویند یک بازی نسل بعدی سوپرمن در WB در حال ساخت است (Rocksteady سازنده آن نیست) اما هنوز چیزی تایید نشده است.

از جزئیات داستان، پلات و گیم‌پلی به‌شدت محافظت می‌شود تا به بیرون درز پیدا نکنند. ما می‌دانیم که این بازی یک شخصیت قابل بازی از خانواده Bat، گروه Court of Owls و قابلیت Co-Op را دارد.





WB Montreal اولین‌بار در سال 2019 طی Batman Day با انتشار تصویری از نماد Demon Head به این بازی جدید Batman اشاره کرده بود. 4 ماه بعد هم در توئیتر تصویری دیگر از GCPD به اشتراک گذاشتند.

