تاریخ انتشار Ghost of Tsushima در سایت PlayStation Canada تغییر کرد؛ تاخیر در عرضه این عنوان بخاطر TLOU: Part II؟

به‌نظر می‌رسد تاخیر در عرضه The Last of Us: Part II باعث به تعویق در آمدن انتشار Ghost of Tsushima هم خواهد شد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، سایت PlayStation Canada تاریخ انتشار این عنوان را به 1 اوت (11 مرداد) تغییر داده است.

مصیبت جهانی کووید-19 پیش از این باعث تاخیر در عرضه بازی‌های مهم دیگری شده بود و بسیاری از عناوین مورد انتظار در تاریخ دیگری عرضه می‌شوند. Sony و ناتی داگ ماه جاری اعلام کردند The Last of Us: Part II را به دلیل مشکلات غیر منتظره به‌وجود آمده نمی‌توانند در خرداد منتشر کنند. غیر از این آن‌ها حتی تاریخ انتشار جدیدی را برای آن اعلام نکردند اما اگر Sony فقط یک ماه قصد تاخیر در عرضه آن را داشته باشد، در این صورت بسیار به زمان عرضه Ghsot of Tushima در 6 تیر نزدیک خواهد بود.

بنابراین شاید آن‌ها تصمیم گرفته‌اند برای عرضه هرچه سریع‌تر The Last of Us: Part II، بازی Ghost of Tushima را یک ماه تاخیر بزنند و عنوان ناتی داگ را به جای آن منتشر کنند. روز گذشته همچنین آمازون هم تاریخ انتشار The Last of Us: Part II را 6 تیر ثبت کرده بود که البته در حال حاضر حذف شده است.

ویروس کووید-19 مشکلات دیگری هم برای Sony پدید آورده است. به‌تازگی Bloomberg گزارش داده که آن‌ها به دلیل مشکلات به‌وجود آمده و خراب شدن برنامه‌های تبلیغاتی PS5، قصد دارند این کنسول را ابتدا به‌صورت محدود عرضه کنند.

