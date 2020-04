در نتیجه‌ی بحران جهانی بیماری کووید ۱۹، نمایشگاه E3 2020 لغو شده و مراسم‌های مختلف دیگر حوزه‌ی بازی هم به عقب افتاده‌اند؛ آن هم در سالی که کنسول‌های نسل جدید قرار است وارد بازار شوند. این طور که به نظر می‌رسد، رونمایی‌هایی که برای E3 2020 برنامه‌ریزی شده بودند قرار است در طول سال جاری پخش شوند. رونمایی و صحبت از دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس ظاهرا زودتر از بقیه صورت خواهد گرفت.

«دنیل احمد»، تحلیل‌گر صنعت بازی، به تازگی از لغو شدن رویداد E3 2020 و مشکلات ناشی از آن صحبت کرده و گفته است که برخی از رونمایی‌ها بسیار جلو افتاده‌اند و برخی دیگر، به پایان سال موکول شده‌اند. طبق گفته‌ی این تحلیل‌گر، اولین صحبت‌های رسمی از کنسول‌های نسل بعد و نمایش بازی‌های این دو کنسول، از آن دسته رونمایی‌های صنعت بازی است که بسیار جلو افتاده؛ طوری که به‌زودی شاهد آن‌ها خواهیم بود.

با این حال، مشکلات امروز و بحران ویروس کرونا پیش‌بینی همه چیز را غیرممکن کرده است. احمد اضافه کرده: «این یک بار اضافه می‌کنم، چون در موقعیتی بسیار غیرقابل پیش‌بینی قرار داریم، عوامل خارجی مثل کووید ۱۹ ممکن است برنامه‌ها را در لحظه‌ی آخر تغییر دهند.»

این خبر بدین معنا نیست که هفته‌ی معمول E3 بی‌خبر خواهد گذشت. طبق گفته‌ی احمد، شاهد رونمایی‌های متعددی هم در همان بازه‌ی زمانی خواهیم بود. یکی از برنامه‌هایی که برای آن دوره‌ی زمانی و به عنوان جایگزین E3 2020 در نظر گرفته شده، رویداد Summer of Gaming خبرگزاری IGN است. این رویداد کاملا دیجیتال در اوایل ماه ژوئن برگزار خواهد شد.

پس از صحبت‌های دنیل احمد، به عنوان تنها تحلیل‌گری که صحبت‌هایش پایه و اساس دارند و همیشه درست از آب درآمده‌اند، خبرگزاری‌ها و خبرنگاران رسانه‌های مختلف هم شروع به صحبت حول این موضوع کردند.

خبرگزاری Video Games Chronicle اضافه کرده است که صحبت‌های دنیل احمد درباره‌ی نمایش زودتر کنسول‌های نسل بعد صحیح است. منابعی موثق به خبرگزاری VGC گفته‌اند که سونی در ماه آینده رسما از پلی‌استیشن ۵ صحبت خواهد کرد. مایکروسافت هم چند رونمایی را برای ماه آینده در نظر گرفته است و در کنار آن، مشغول تهیه‌ی یک نمایش دیجیتال برای زمان E3 است.

این خبرگزاری اضافه کرده که اطلاعات آن‌ها مربوط به پیش از لغو عرضه‌ی بازی‌های سونی مثل The Last of Us Part II و اخلال در برنامه‌های بازاریابی این شرکت است. در نتیجه، آن‌ها مطمئن نیستند که تغییرات اخیر چقدر روی تصمیمات اولیه‌ی سونی تاثیر گذاشته‌اند و اینکه آیا نمایش ماه آینده‌ی پلی‌استیشن ۵ لغو شده است یا نه.

«تام فیلیپس»، نویسنده‌ی وب‌سایت یوروگیمر هم در قالب یک توییت، حول این موضوع اضافه کرده است:‌ «تیم‌های بازی‌سازی مختلف مجبور شده‌اند که از خانه کار کنند و زمان زیادی را از دست داده‌اند، در عین حال هم نسخه‌هایی از بازی‌ها که قرار بوده برای E3 آماده شود، دیگر زمان آماده‌سازی مشخصی ندارند. انتظار داشته باشید تا رونمایی‌ها در طول سال پخش شوند. رونمایی‌هایی که برای E3 در نظر گرفته شده بودند، در ماه‌های می، ژوئن، جولای و پس از آن صورت خواهند گرفت.»

رونمایی بسیاری از بازی‌های آینده، وابسته به رونمایی از پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس است.

در وضعیتی ایده‌ال، کنسول‌های نسل بعد باید تا به امروز نمایش داده می‌شدند. شرکت‌های بازی‌سازی مختلف، حتی سونی و مایکروسافت، نیاز به ارایه‌ی اطلاعات تجاری و برنامه‌های آینده‌ی خود به سهامداران دارند. می‌دانیم که سونی انتشار اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و انتظارات سال مالی بعدی خود را یک ماه به عقب انداخته، ولی نمی‌توان چنین انتظاری را از تمام شرکت‌ها داشت.

از طرفی هم رونمایی بسیاری از بازی‌های آینده، وابسته به رونمایی از پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و انتشار جزییات این دو کنسول است. با تمام این اوصاف، جان انسان‌ها از رونمایی کنسول‌های بازی و حفظ ارزش سهام شرکت‌های بازی‌سازی اولویت بالاتری دارد، در نتیجه پیش از هر چیز امیدواریم در آینده‌ی نزدیک شاهد بهبود وضعیت بحران جهانی کووید ۱۹ باشیم.

