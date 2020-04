نقد و بررسی بازی Dreams

"به قلم علیرضا رزمجویی"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

وقتی پا به دنیای Dreams می‌گذارید، صرفاً مانند نوزادی هستید که با هر چیزی شگفت‌زده می‌شود. به هر سمتی نگاه بیاندازید، مخلوقی را خواهید دید که درک نحوه‌ی شکل گرفتن آن برایتان غیرممکن است. مدتی می‌گذرد و مانند کودکی در یک شهربازی، با خوشحالی از یک ساخته به ساخته دیگر شیرجه می‌زنید و همه چیز را در آغوش می‌گیرید. اما نوجوانی به سرعت فرا می‌رسد و باید یاد بگیرید که برای خود هدف تعیین کنید و به زندگی خود معنا دهید؛ دیگر لذت بردن از ساخته‌ی بقیه‌ی افراد کافی نیست و خودتان نیز باید دست به کار شوید. سراغ تمام آموزش‌هایی که توسط Media Molecule در دسترس قرار گرفته است می‌روید و پس از مدتی انتخاب می‌کنید که تمرکز خود را به ساخت بازی یا کانسپت آرت یا فیلم کوتاه یا موسیقی و هر چیز دیگری که به ذهن‌تان می‌آید اختصاص دهید. در ادامه در همان شاخه، زیرشاخه‌ای انتخاب کرده و سعی می‌کنید اولین ایده‌ی خود را عملی کنید. چیزی خلق می‌کنید که می‌دانید ابتدایی است، اما تماماً توسط خودتان شکل گرفته است و به آن افتخار می‌کنید. مانند فرزندی که برای اولین بار به مدرسه می‌فرستید آن را به اشتراک می‌گذارید و منتظر می‌مانید که توسط جامعه‌ی گیمرهایی که در Dreams فعالیت می‌کنند، بازخورد دریافت کنید. با کمک آنها و پلتفرمِ Dreams، مخلوق خود را بهتر و بزرگتر کرده و باعث رشد آن می‌شوید. چیزی که همیشه به عنوان ایده‌ای که خودتان عملی کرده‌اید باقی می‌ماند و می‌توانید به آن افتخار کنید.

بدین ترتیب، Dreams را نمی‌توان مانند هر عنوان دیگری مورد بررسی قرار داد. نمی‌توان با چند هفته تجربه، به آن نقطه‌ی رشد و غرق شدن در دنیای خالق و مخلوق آن رسید و تمام تعاملاتی که می‌توانید با دیگران در آن داشته باشید را تجربه کنید. باید بازی، موسیقی، انیمیشن یا هر چیز دیگری که دوست دارید بسازید را عرضه کنید و وارد پروسه‌ی دریافت بازخورد و بهبود مهارت‌های خود بشوید تا بتوانید درک درستی از حداقل امکاناتی که Dreams ارائه می‌دهد، بدست آورید.

در حال حاضر بیش از ۲ ماه از عرضه‌ی عنوان Dreams توسط استدیو خلاق Media Molecule می‌گذرد اما نمی‌توانم نقطه‌ی پایانی برای آن ببینم. محدودیتِ Dreams، هم تراز با محدودیتِ تصورات‌تان است و این نقد و بررسی نیز بازتاب‌کننده‌ی تصورات محدود نویسنده‌ی آن است. Dreams ممکن است برای شما به چیزی بسیار بزرگتر از چیزی که من می‌توانم تصور کنم تبدیل شود یا ممکن است برایتان صرفاً یک بازی دیگر باشد.

شاید با خود بگویید قبلاً نیز بازیهایی از این قبیل که تمرکز آنها به ساخت و ساز معطوف بوده‌ است داشته‌ایم اما اگر کمی فکر کنیم، متوجه می‌شویم که هیچ‌کدام پکیج کاملی به وسعت Dreams نبوده‌اند و هیچ‌کدام به طور همزمان پلتفرمی برای انواع محصولات و ایده‌های هنری و فنی را ارائه نداده‌اند. ۸ سال توسعه‌ی Dreams و یک سال قرار گرفتن در وضعیت Early Access باعث شده‌ است محصول نهایی رویایی باشد که تصور به واقعیت پیوستن آن سخت است.

برای گیمرهایی که بیشتر به بازی کردن علاقه دارند و ساخت و ساز برایشان جذاب به نظر نمی‌رسد، Media Molecule تعداد قابل توجهی بازیهای بزرگ و کوچک داخل Dreams تعبیه کرده است. کمپین اصلی بازی Art’s Dream نام دارد که به شما ثابت می‌کند اگر به اندازه‌ی کافی پشت‌کار داشته باشید، تجربه‌های چند ساعته و قدرتمندی را می‌توانید در Dreams بسازید. Art’s Dream داستان ذهن آشفته‌ی یک موسیقی‌دان را روایت می‌کند که با فرار از یک رویا به رویای دیگر، می‌خواهد با تردید‌ها و سیاهی‌های درون خود مبارزه کند. این یک قالب بسیار مناسب برای بخش کمپین Dreams محسوب می‌شود تا بتواند انواع مختلف قابلیت‌های خود را در همان ابتدای ورود به دنیای آن به شما نشان دهد. بنابراین در Art’s Dream چندین سبک مختلف از بازی سه بعدی و دو بعدی را تجربه خواهید کرد و با لحظه‌های قافل‌گیر کننده، شخصیت‌های پرداخته شده و دیالوگ‌ها و موسیقی بشدت شنیدنی مواجه خواهید شد. در واقع همین کمپین ۲ تا ۳ ساعته‌ی بازی می‌توانست به عنوان یک تجربه‌ی مستقل از طرف Media Molecule عرضه شود اما حالا در Dreams قرار گرفته است تا بتواند قدرت این پکیج شگفت‌انگیز را به معرض نمایش بگذارد و اجازه ندهد شک و شبهه‌ای در مورد ایده‌های جاه‌طلبانه‌ای که می‌توان در آن پیاده‌سازی کرد، داشته باشید.

در کنار Art’s Dream، از طریق منوی Dream Surfing به چندین بازی توسعه داده شده توسط Media Molecule و همینطور طیف وسیعی از عناوینی که توسط افراد دیگر توسعه یافته است،‌ دسترسی خواهید داشت. از بازیهای کامل چند ساعته گرفته تا دموهای مختلف گرافیکی، تکنیکی و هنری که هر روز و هر ساعت توسط افراد مختلف آپلود می‌شوند. اگر صرفاً دوست دارید در خلاقیت دیگران غرق شوید، Dreams همان پلتفرم رویاهای شماست که مداوماً در حال رشد است.

معمولاً وقتی می‌بینید هر کسی بدون تجربه‌ی قبلی در ساخت بازی و دیگر محصولات هنری می‌تواند خلاقیت خود را به اشتراک بگذارد، وسوسه می‌شوید، چراکه انجام هر کاری در Dreams آسان‌ به نظر می‌رسد. پیچیدگی و خسته‌گنندگی تمام موتورهای بازیسازی مانند Unity و Unreal Engine در یک لحظه با Dreams به فراموشی سپرده می‌شود. Dreams در هسته‌ی خود یک موتور بازیسازی محسوب می‌شود اما لایه‌هایی که این هسته را پوشش داده‌اند باعث شده‌اند پکیجی بی‌نظیر به وجود بیاید. پلتفرم رویایی برای ساخت و ساز و بروز خلاقیت، پلتفرمی است که بتواند موتور و ابزار لازم ساخت و ساز، آموزش‌های موردنیاز، تعامل با دیگر سازندگان و قابلیت به اشتراک گذاری و لذت بردن از ساخته‌ی دیگران را در کنار هم ارائه دهد و Dreams این رویا را به واقعیت تبدیل می‌کند. همه‌ی این جنبه‌های مختلف به شکلی هوشمندانه با هم تعامل دارند و با یک رابط کاربری دلنشین و ساده ارائه شده‌اند تا به راحتی بتوانید تلفیقی یکپارچه از تمام چیزهایی که به عنوان یک فرد خلاق می‌خواهید را بدست آورید.

آموزش‌های بازی بصورت یک فیلم یا متن ارائه داده نشده‌اند؛ تجربه‌های قابل تعاملی هستند که خودتان آنها را قدم به قدم پیش‌ می‌برید و همین باعث می‌شود هر قابلیت و تکنیک، کاملاً در ذهن‌تان حک شود. می‌توانید به راحتی در حین یادگیری، ایده‌های خود را عملی کنید،‌ از آیتم‌ها و ساخته‌های دیگران در سازه‌ی خود استفاده کنید و به رشد مهارت‌های خود بپردازید.

همینطور ساخت بازی‌ها بدون نوشتن هیچ کدی انجام می‌شود. تمام منطق بازی با آیتم‌های مختلفی که بر روی صحنه‌ ثبت می‌کنید و سیم یا نوارهایی که به هم وصل می‌کنید، به وجود می‌آیند. در واقع زبان برنامه‌نویسی شما در Dreams بسیار مشابه چیزی است که در ذهن خودتان در هنگام فکر کردن به یک راه‌حل ایجاد می‌شود. آیتم‌ها با خاصیت‌های خاص که با نوارهایی به هم وصل می‌شوند و قابلیت شخصی‌سازی و تغییر و تحول در آنها وجود دارد. از لحاظ بصری می‌توانید به راحتی افکت‌های مختلف را با ترکیب عناصر مختلف به وجود بیاورید و انیمیشن‌های از پیش تعریف شده یا حرکات دقیقی که خودتان به انیمیشن تبدیل می‌کنید را بر روی آنها تعبیه کنید. می‌توان گفت بخش ساخت موسیقی سوپرایزکننده‌ترین عنصر Dreams محسوب می‌شود و انواع ابزار آلات موسیقی برای شما فراهم شده است تا بتوانید آهنگ‌سازی و تنظیم را خودتان انجام دهید.

تمام این موارد به گونه‌ای شگفت‌انگیز بر روی Dual Shock 4 سوار شده‌اند و باورش سخت است که به سادگی با استفاده از یک کنترلر با دکمه‌های محدود می‌توان کارهای بشدت پیچیده‌ای مانند نواختن یک ساز پیچیده با متغیرهای فراوان را انجام داد. این نشان می‌دهد که یک سال دسترسی زودهنگام برای بازی بازدهی بسیار موثری داشته است و باعث شده است بهترین فرمول ممکن برای کنترل و تعامل با عناصر مختلف بازی در بازی پیاده‌سازی شود. تنها بخشی که Dual Shock 4 نمی‌تواند به خوبی از پسِ آن بربیاید بخش Sculpting و ساخت مدل‌ها است که نیازمند دقت بالا بوده و عادت کردن به کنترل حرکتی DS4 کمی سخت است. برای همین کنترل پیشنهادی برای این بخش، استفاده از Playstation Move است که کار را بسیار راحت‌‌تر می‌کند.

Dreams همین حالا هم عنوانی بی‌نظیر و دستاوردی شگفت‌انگیز به شمار می‌آید اما آینده خیره‌کنند‌ه‌تر به نظر می‌رسد. استدیو Media Molecule به تازگی از برنامه‌های خود برای آینده‌ی این عنوان به صورت شفافی پرده‌برداری کرده و بین این موارد، ویژگی‌های فوق‌العاده هیجان‌انگیزی وجود دارد. یکی از این موارد امکان درآمدزایی از ساخته‌های خود در Dreams است که در حال حاضر مراحل اولیه‌ی خود را طی می‌کند و صرفاً به کانسپت آرت‌ها، آلبوم‌های موسیقی، موزیک ویدیوها و فیلم‌های کوتاه اختصاص دارد و به صورت خروجی گرفتن و استفاده از ساخته‌ها با نام خود برای اهداف تجاری انجام می‌شود. در کنار بهبودهای تکنیکی و محتوایی مداوم، همینطور ارائه‌ی یک Demo نیز در برنامه‌های این استدیو وجود دارد که می‌تواند به شدت به بزرگتر شدن جامعه‌ی کاربران این پلتفرم رویایی کمک کند. بنابراین از نظر پشتیبانی، طبق شفافیت و به اشتراک گذاشتن برنامه‌های آینده‌ی استدیو، نیازی به نگرانی نیست.

به طور کلی، Dreams بازتابی فوق‌العاده از استعدادها، خواسته‌ها و علایق شماست. اگر مصمم به رشد استعدادهای بازیسازی و هنری خود هستید، پیشنهاد من این است که هر چه زودتر وارد جامعه‌ی Dreams شوید و شروع به فعالیت کنید. اگر می‌خواهید در دنیای Dreams صرفاً یک گیمر باشید، پلتفرمی در اختیار خواهید داشت که پر از تجربه‌ها و ایده‌های جدید است و روزانه تجربه‌های جدیدی به شما ارائه می‌دهد. از طرفی دیگر می‌توانید وارد گروه افرادی شوید که در Dreams فقط به دنبال ساختن Meme و دریافت لایک‌های بیشتر هستند و هدف واقعی به وجود آمدن چنین شاهکاری را نادیده گرفته و طبیعتِ Dreams را طبق خواسته‌های خود دگرگون می‌کنند. یا اینکه همراه شوید با سازندگان خلاقی که می‌خواهند بهترین‌ ایده‌های خود را با دنیا به اشتراک بگذارند و رویاها را به واقعیت تبدیل کنند. در هر صورت با پلتفرمی روبه‌رو هستید که مانند آن تا به حال وجود نداشته است.

بازبینی تصویری:

اگر کابوس‌های P.T هنوز هم شما را راحت نگذاشته است، نسخه کاملی که طرفداران ازSilent Hills ساخته‌اند را به همراه کارگردانی هوشمندانه و دیالوگ‌های جذاب در Dreams تجربه کنید!

در Dreams می‌توانید آرت استایل‌های مختلفی را با خلاقیت خود پیاده‌سازی کنید

تجربه‌های ساده و کوتاهی که در میان ساعات طولانیِ ساخت و ساز، می‌توانند بسیار مفرح باشند

هر روز بازی‌های متنوع بسیاری در سبک‌های مختلف در Dreams منتشر می‌شود

شاید پیچیده به نظر برسد اما نسبت به کدنویسی بسیار ساده‌تر است!

هیجان برای نسل بعد کنسول‌ها مطمئنا در جامعه‌ی کاربران Dreams نیز دیده می‌شود!

Dreams از عناصر پیشروی و سیستم Level Up بهره‌مند است که شما را تشویق به فعالیت بیشتر می‌کند

برخی از کاربران صرفا بر روی مدل‌سازی در Dreams تمرکز کرده‌اند و مدل‌های بسیار جذاب و پرجزئیاتی را خلق می‌کنند

Exodus Machina؛ یکی از بهترین بازیهای سوم شخص ساخته شده در Dreams

نکات مثبت:

پلتفرمی بی‌نظیر که بدون نیاز به دانش قبلی می‌تواند ایده‌های شما را به واقعیت تبدیل کند

پر از ابزار و امکانات جامع برای ساخت و ساز که یادگیری آنها بسیار ساده است

بخش‌های آموزشی موثر که هیچ‌گاه خسته‌کننده نمی‌شود

یکپارچگی بخش‌های مختلف به وسیله‌ی رابط کاربری بی‌نقص و کنترل ساده

بخش کمپین فوق‌العاده جذاب و هدفمند

همیشه در حال تعامل و رشد به همراه جامعه‌ کاربرانی دوستانه

نکات منفی:

سخن آخر: Dreams بازتابی از خودِ شماست. پلتفرمی بی‌نظیر برای تبدیل کردن رویاها و ایده‌ها به واقعیت و دستاوردی عظیم برای Media Molecule که پای خود را فراتر از بازیسازی گذاشته است.

Verdict

Dreams is a reflection of you. A unique platform to make dreams and ideas come to reality and a huge achievement for Media Molecule that made something beyond a game

Final Score: 10 out of 10

منبع متن: pardisgame