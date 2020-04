نمایشگاه گیمزکام ۲۰۲۰ به صورت دیجیتالی برگزار خواهد شد

همانطور که انتظار داشتیم، برگزاری نمایشگاه گیمزکام هم در ادامه‌ی بحران‌های اخیر لغو شده است، ولی فقط بخش نمایشگاهی و حضوری آن. در واقع امسال به جای یک نمایشگاه فیزیکی، نمایشگاه گیمزکام به صورت یک رویداد دیجیتال و آنلاین برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان نمایشگاه گیمزکام طی بیانیه‌ای خبر داده‌اند که بحران بیماری کووید ۱۹ آن‌ها را مجبور کرده است تا برگزازی نمایشگاهی فیزیکی در شهر کلن آلمان را به طور کلی لغو کنند. با این حال، برنامه‌های جایگزین متعددی برای گیمزکام ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها، نمایش آنلاین Gamescom: Opening Night Live است.

مثل سال گذشته، برگزاری مراسم افتتاحیه‌ی گیمزکام به «جف کیلی» سپرده شده است. تمام برنامه‌ها برای این برنامه سر جای خود است، ولی به جای یک مراسم فیزیکی، رویداد Gamescom: Opening Night Live به صورت دیجیتالی استریم خواهد شد. تاریخ نمایش این برنامه از همین حالا مشخص شده و قرار است در روز ۲۴ آگوست شاهد پخش زنده‌ی آن از طریق تمام پلتفرم‌ها باشیم.

در بیانیه‌ی منتشر شده از سوی برگزارکنندگان گیمزکام آمده است:

«متاسفانه، امسال به هیچ وجه امکان برگزاری نمایشگاهی در محل همیشگی شهر کلن وجود ندارد. مثل بسیاری از شما، ما هم از این موضوع ناراحت هستیم، چون در کنار شرکت‌کنندگان ماه‌ها روی برنامه‌های شگفت‌انگیز گیمزکام ۲۰۲۰ کار کرده بودیم. با این حال، کاملا واضح است که به خاطر بحران جهانی کورونا باید با یکدیگر متحد شویم، یعنی حواس‌مان به یکدیگر باشد و امکان انتقال ویروس را کاهش دهیم. با این حال، با قدرت مشغول کار روی رویداد دیجیتال گیمزکام هستیم. هر چه باشد گیمزکام بزرگترین رویداد بازی دنیاست و امسال هم باید این لقب را حفظ کند. حتی اگر قرار نیست امسال نمایشگاه در محل همیشگی خود برگزار شود، می‌توانید پایان آگوست را در کنار گیمزکام و به تحسین بهترین بازی‌ها بپردازید.»

قرار است در هفته‌های آینده جزییات بیشتر رویداد دیجیتال گیمزکام ۲۰۲۰ منتشر شود.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که بی‌اعتمادی صنعت بازی به نمایشگاه E3 و برگزارکنندگان آن، منجر به لغو کلی آن در سال ۲۰۲۰ شد؛ طوری که حتی خبری از نسخه‌ی دیجیتال E3 هم نخواهد بود و به جای آن، شرکت‌ها خودشان به برگزاری برنامه‌های مختلف روی آورده یا به برنامه‌ی تابستانی خبرگزاری IGN به عنوان جایگزین E3 پیوسته‌اند.

