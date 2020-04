همانطور که احتمالا می‌دانید، جلوگیری از تقلب برای شرکت بازی‌سازی Riot Games حسابی مهم است؛ طوری که اگر قصد داشته باشید League of Legends بازی کنید، باید با اجرا بودن همیشگی نرم‌افزار ضد تقلب شرکت Riot Games روی کامپیوترتان کنار بیایید. این موضوع برای جدیدترین بازی این شرکت هم صدق می‌کند. بازی Valorant در حال حاضر به صورت آزمایشی برای تعدادی از افراد در دسترس است و قرار است به زودی رسما عرضه شود. امنیت این بازی هم آن‌قدر برای سازندگانش مهم است که نرم‌افزار ضد تقلب Riot Vanguard را برای این بازی هم استفاده کرده و جایزه‌ی پیدا کردن باگ‌های آن را به ۱۰۰ هزار دلار افزایش داده‌اند.

جایزه‌ی پیدا کردن باگ در نرم‌افزار ضد تقلب Riot Vanguard سال‌ها پیش برای بازی League of Legends تخصیص داده شده بود. این جایزه در راستای حل سریعتر مشکلات امنیتی بازی Valorant و عرضه‌ی آن، بزرگتر و بیشتر شده است.

کسانی که فکر می‌کنند باگ تازه‌ای در نرم‌افزار Riot Vanguard پیدا کرده‌اند، می‌توانند آن را به شرکت Riot Games گزارش دهند و با توجه به اهمیت باگ، از ۲۵۰ دلار تا ۱۰۰ هزار دلار جایزه بگیرند. جایزه‌ی ۱۰۰ هزار دلاری برای حفره‌های امنیتی مهمی در نظر گرفته شده است که به کمک آن‌ها می‌توان بدون دخالت کاربر اطلاعات کاربری آن‌ها را به دست آورد.

با توجه به سطح اهمیت حفره‌ی امنیتی کشف شده، می‌توان جایزه‌هایی ۲۵۰ هزار دلاری، ۳۵ هزار دلاری، ۵۰ هزار دلاری یا ۷۵ هزار دلاری هم دریافت کرد. شرکت Riot Games می‌گوید که از زمان راه اندازی این برنامه، بیش از ۲ میلیون دلار جایزه به افراد پرداخت کرده است.

نرم‌افزار ضد تقلب Riot Vanguard در سطح کرنل و از طریق نصب یک درایور سخت‌افزاری اجرا می‌شود و این موضوع، نگرانی‌های متعددی را برای بازی‌کننده‌ها به وجود آورده است؛ چون این نرم‌افزار می‌توانند اساسا به همه چیز کامپیوتر و سخت‌افزار آن دسترسی مستقیم داشته باشد. با این حال، شرکت Riot Games می‌گوید که حفظ امنیت بازی‌کننده‌ها و جلوگیری از تقلب اولویت بسیار بالایی برای آن‌ها دارد و اگر نرم‌افزار را در حالت عادی اجرا کنند، یک کد تقلب که با سطح دسترسی بالاتری اجرا شود، می‌تواند آن را دور بزند.

شرکت بازی‌سازی Riot Games با بازی جدیدش یعنی Valorant می‌خواهد طرفداران بازی‌های اکشن اول شخص را به سمت خود جذب کند و با توجه به آنچه از بازی دیده‌ایم، می‌توانیم به جرات بگوییم که Riot Games از پس ساخت یک بازی بسیار خوب برآمده است.

بازی Valorant با ادغام کانتر استرایک و اورواچ تجربه‌ای جدید و در عین حال آشنا ارایه داده است و این ظرفیت را دارد تا به یکی از بزرگترین بازی‌های دنیا تبدیل شود؛ مخصوصا که پشتیبانی و حمایت شرکت سازنده‌ی League of Legends را به یدک می‌کشد.

اگر می‌خواهید در نرم‌افزار Riot Vanguard باگ پیدا کنید، به صفحه‌ی مخصوص آن در وب‌سایت Hackerone بروید.

