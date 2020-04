فورتنایت روی گوگل پلی استور عرضه شد

مبارزه‌ی یکی دو ساله‌ی شرکت بازی‌سازی اپیک گیمز با گوگل به شکست منتهی شده؛ نسخه‌ی اندرویدی بازی فورتنایت رسما روی گوگل پلی استور عرضه شده و همین حالا قابل دانلود است.

عرضه‌ی نسخه‌ی اندرویدی فورتنایت روی گوگل پلی استور از این نظر اهمیت دارد که شرکت سازنده‌ی این بازی، سال‌ها مشغول شکایت از وضعیت فروشگاه گوگل بود. شرکت اپیک گیمز سال گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که آن‌ها حاضر نیستند درصدی از فروش‌های داخل بازی را به گوگل بدهند.

مقدار ۳۰ درصد از هر پرداخت درون برنامه‌ای نرم‌افزارهایی که روی گوگل پلی‌استور هستند، به گوگل می‌رسد. طبق گفته‌ی اپیک گیمز، پلتفرمی که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد از نظر قانونی اجازه‌ی دریافت چنین رقمی را ندارد. با این حال، گوگل هرگز زیر بار این حرف اپیک گیمز نرفت و حاضر نشد قید سهم ۳۰ درصدی خود را بزند.

در ادامه‌ی این جریان، اپیک گیمز هم خودش نسخه‌ی اندرویدی بازی فورتنایت را بیرون از پلی‌استور و از طریق دانلود یک فایل APK در وب‌سایت خود، به دست کاربران رساند.

با این حال، اپیک گیمز کوتاه آمده و تصمیم گرفته است تا نسخه‌ی اندرویدی فورتنایت را روی گوگل پلی‌استور عرضه کند. اپیک گیمز بیانیه‌ی جدیدی منتشر کرده و در آن گفته که گوگل کار را برای اپ‌هایی که بیرون از پلی‌استور نصب می‌شوند سخت کرده است و آن‌ها مجبور شده‌اند تا بازی فورتنایت روی روی پلی‌استور عرضه کنند.

اپیک گیمز در توضیح این موضوع، بیانیه‌ای رسمی به خبرگزاری پالی‌گان ارسال کرده که آن را در ادامه قرار داده‌ایم.

«پس از ۱۸ ماه که خودمان نسخه‌ی اندرویدی فورتنایت را بیرون از گوگل پلی‌استور عرضه کردیم، به این نتیجه رسیده‌ایم: نرم‌افزارهایی که بیرون از گوگل پلی‌استور برای دانلود قرار داده شوند، از سوی گوگل شامل محدودیت‌های می‌شوند؛ محدودیت‌هایی هم از نظر فنی و هم از نظر رقابتی. برای مثال پیغام‌های امنیتی ترسناکی که برای دانلود و آپدیت نرم‌افزارها نمایش داده می‌شوند، تعهدنامه‌های متعدد و درگیرکننده‌ی دستگاه‌ها و اپراتورها، تبلیغات منفی گوگل که نرم‌افزارهای خارجی را به عنوان بدافزار معرفی می‌کند و هم‌چنین تلاش‌های جدید آن‌ها مثل Google Play Protect که درجا تمام نرم‌افزارهایی که بیرون از گوگل پلی‌استور دانلود شده باشند را حذف و متوقف می‌کند. به همین دلیل، ما نسخه‌ی اندرویدی فورتنایت را روی گوگل پلی‌استور منتشر کرده‌ایم. ما به پشتیبانی و آپدیت نسخه‌ی اپیک گیمز که بیرون از گوگل پلی دانلود شده هم ادامه خواهیم داد. امیدواریم که گوگل روی این قوانین و روابط تجاری خود در آینده‌ی نزدیک بازنگری داشته باشد؛ طوری که تمام توسعه دهندگان بتوانند به صورت آزاد با مشتریان خود روی پلتفرم اندروید و از طریق پلی‌استور ارتباط داشته باشند. امیدواریم گوگل به کمک سرویس‌های شفاف‌تر و آزادانه‌تر، مثل اجازه‌ی استفاده از خدمات پرداخت، سطحی یکسان برای رقابت به‌وجود آورد.»

نسخه‌ی اندرویدی فورتنایت روی گوگل پلی‌استور همین حالا برای دانلود موجود است.

منبع: Polygon

The post فورتنایت روی گوگل پلی استور عرضه شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala