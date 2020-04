در یکی از عجیب‌ترین خبرهای اخیر حوزه‌ی بازی، از ساخت بازی جدیدی بر اساس مجموعه‌ی سریالی Peaky Blinders خبردار شده‌ایم. این بازی که Peaky Blinders: Mastermind نام گرفته، در سبک معمایی ساخته شده و قرار است برای تمام کنسول‌های نسل فعلی و هم‌چنین کامپیوتر عرضه شود.

روند بازی Peaky Blinders: Mastermind کمی متفاوت از یک بازی معمایی و تاکتیکی معمول است. بازی مجموعه‌ای از مراحل مختلف را مقابل‌تان می‌گذارد و در هر کدام باید حرکات شش اعضای خانواده‌ی «شلبی» را به دقیق‌ترین شکل ممکن کنترل و برنامه‌ریزی کنید؛ آن هم به صورت همزمان.

هر مرحله یک خط زمان دارد که گذشته، حال و آینده را نشان می‌دهد. می‌توان زمان را به عقب یا جلو برد و حرکات تک تک شخصیت‌ها را در یک زمان خاص، مشخص کرد. هر مرحله هم چالش‌ها و موانع متنوعی را در خود جای داده که به کمک حرکات خاص شخصیت‌ها باید از آن‌ها عبور کنید.

بازی Peaky Blinders: Mastermind برای عرضه در تابستان امسال برنامه‌ریزی شده است.

هر کدام از افراد خانواده‌ی شلبی، مهارت خاص خود را دارند. «تامی» می‌تواند افراد را تهدید کند، «آرتور» متخصص کتک کاری و شکستن درهاست، «پالی» قفل‌ها را باز می‌کند و به افراد رشوه می‌دهد، «جان» می‌تواند مناطق مشخصی را آتش بزند، کار «آیدا» پرت کردن حواس دشمن است و «فین» هم مخفی‌کاری می‌کند و جیب می‌زند. در هر مرحله باید از تمام آن‌ها استفاده کنید و قابلیت‌های مختلف‌شان را کنار هم قرار دهید؛ طوری که برای گذر از موانع، ترتیب انجام حرکات شخصیت‌ها را پیدا می‌کنید و آن‌ها را پشت سر هم قرار می‌دهید. بازی را می‌تون کم و بیش در سبک استراتژی تاکتیکی قرار داد.

«استیون نایت»، خالق سریال Peaky Blinders، در ساخت این بازی هم دست داشته است. داستان بازی Peaky Blinders: Mastermind قبل از سریال اتفاق می‌افتد و قصه‌ی توطئه‌ای برای کنار زدن خانواده‌ی شلبی را تعریف می‌کند. برای ساخت موسیقی بازی هم سراغ آهنگساز فصل اول سریال، یعنی گروه راک Feverist رفته‌اند.

هسته‌ی اصلی گیم‌پلی در واقع با توجه به توانایی تامی شلبی در برنامه‌ریزی و بررسی موقعیت‌های پیچیده طراحی شده است. کارگردان بازی، «جیمز مارسدن»، در توضیح گیم‌پلی Peaky Blinders: Mastermind گفته است: «بخشی در سریال وجود دارد که در آن تامی شلبی از توجه نداشته‌اش به گذشته و آینده می‌گوید. شلبی می‌گوید که او فقط به یک لحظه‌ی خاص اهمیت می‌دهد، موقعیتی که آن را لحظه‌ی یک سرباز نامیده است. ما هم بازی‌مان را حول این ایده طراحی کردیم؛ طوری که بازی‌کننده می‌تواند در زمان به عقب و جلو برود و مجموعه‌ای از شخصیت‌ها و حرکات آن‌ها را در موقعیت‌های مهم، با همدیگر هماهنگ کند. حس یک رهبر باهوش بودن، مثل تامی، به بازی‌کننده منتقل می‌شود و به همین دلیل فکر می‌کنیم بازی چه از سوی بازی‌کننده‌ها و چه از سوی طرفداران سریال بازخورد خوبی داشته باشد.»

پیشنهاد می‌کنیم گیم‌پلی بازی را در تریلر رونمایی آن در ادامه ببینید.

بازی Peaky Blinders: Mastermind برای عرضه در تابستان امسال و روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوتر برنامه‌ریزی شده است.

