شنیدن خبر تاخیر بازی‌ها و فیلم‌های مختلف، به موضوعی عادی در صنعت سرگرمی تبدیل شده است؛ توسعه و عرضه‌ی بازی‌ها و دیگر محصولات یکی پس از دیگری در پی بحران جهانی فعلی با مشکل مواجه شده‌اند. استودیوی بازی‌سازی کوجیما پروداکشنز هم که در حال حاضر به صورت موقت تعطیل شده، خبر از تاخیر در عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر بازی جدیدشان یعنی Death Stranding داده است.

عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر Death Stranding به روز ۲۴ تیر موکول شده.

نسخه‌ی کامپیوتر بازی Death Stranding قرار بود در روز دوم ژوئن عرضه شود، ولی طبق خبری که استودیوی کوجیما پروداکشنز منتشر کرده، عرضه‌ی این نسخه‌ی بازی به تاریخ ۱۴ جولای موکول شده است.

کوجیما پروداکشنز در حساب کاربری رسمی خود در توییتر نوشته است: «در پی تعطیلی موقت کوجیما پروداکشنز، مجبور شده‌ایم تا عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر Death Stranding را به ۱۴ جولای ۲۰۲۰ موکول کنیم. تدابیری برای کار در خانه لحاظ شده است و نیاز به زمان توسعه‌ی بیشتر داریم. از صبر و پشتیبانی شما متشکریم.»

چند هفته‌ی پیش بود که یکی از کارمندان استودیوی کوجیما پروداکشنز به نوع جدید ویروس کرونا مبتلا شد. این استودیو هم به سرعت اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس را انجام داد و هم‌چنین استودیو را تعطیل کرد.

نسخه‌ی کامپیوتر بازی Death Stranding قرار است از نظر فنی، قابلیت‌های بیشتری در مقایسه با نسخه‌ی کنسولی داشته باشد. برای مثال می‌توان بازی را روی کامپیوتر با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و نسبت تصویر فوق کشیده تجربه کرد. تمام میان‌پرده‌های بازی هم برای نمایش در نسبت تصویر فوق کشیده تنظیم و آماده شده‌اند. آیتم‌های مختلفی هم از بازی هاف-لایف در نسخه‌ی استیم Death Stranding قرار داده شده است. قابلیت عکاسی هم قرار بود یکی از قابلیت‌های انحصاری نسخه‌ی کامپیوتر باشد که در نتیجه‌ی درخواست بازی‌کننده‌ها، به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ هم اضافه شد.

نسخه‌ی کامپیوتر بازی Death Stranding به صورت همزمان روی دو فروشگاه استیم و اپیک گیمز استور عرضه خواهد شد.

منبع: توییتر

