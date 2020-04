شرکت بازی‌سازی THQ Nordic تاریخ عرضه‌ی سومین قسمت از مجموعه‌ی «دسپرادوس» را مشخص کرده است. زمان زیادی تا عرضه فاصله نداریم و بازی «دسپرادوس ۳» (Desperados III) قرار است در روز ۱۶ ژوئن روی کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه شود.

بازی Desperados III قرار است در روز ۲۷ خرداد روی کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه شود.

دسپرادوس ۳ کاملا شبیه به دو قسمت قبلی این سری بازی‌ها و در سبک استراتژی ساخته شده است. بازی قرار است داستانی تازه را با مجموعه‌ای از شخصیت‌های جدید تعریف کند؛ داستانی که قبل از قسمت اول مجموعه‌ی دسپرادوس اتفاق می‌افتد. پنج شخصیت متفاوت که هر کدام قابلیت‌ها و توانایی‌های خاص خود را دارند در اختیار بازی‌کننده قرار داده می‌شود تا به کمک مهارت‌های آن‌ها، مراحل را به پایان برسانند.

وظیفه‌ی ساخت دسپرادوس ۳ بر عهده‌ی استودیوی Mimimi Productions سپرده شده است که توانایی خود در ساخت بازی استراتژی را با بازی Shadow Tactics ثابت کرده است. به جرات می‌گوییم که بهترین روند بازی در سبک مجموعه بازی‌های کماندوز و دسپرادوس را با بازی Shadow Tactics تجربه کرده‌ایم و انتظار داریم دسپرادوس ۳ حتی پایش را از این بازی هم فراتر بگذارد.

عرضه‌ی نسخه‌ای کلکسیونی هم برای دسپرادوس ۳ در نظر گرفته شده است که شامل مجمسه‌های کوچک شخصیت‌های بازی است. این مجسمه‌ها روی یک جعبه‌ی موسیقی قرار می‌گیرند که شخصیت‌ها را به گردش در می‌آورد. نسخه‌ی کلکسیونی بازی هم‌چنین شامل کتاب طراحی‌های بازی و دیسک موسیقی‌های آن است و در جعبه‌ای مخصوص و به همراه هشت کارت پستال عرضه می‌شود. نسخه‌ی کلکسیونی دسپرادوس ۳ با قیمت ۱۲۰ دلار وارد بازار خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر جدیدی که برای معرفی شخصیت «جان کوپر» منتشر شده است را ببینید.

بازی Desperados III روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

منبع: Gematsu

